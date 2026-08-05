หุ้น SpaceX ร่วง 6% หลังงบออก 🚩 Wall Street ต้องการมากกว่าธุรกิจอวกาศ?

- แม้บริษัทจะสามารถทำรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้ แต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนได้
- รายงานฉบับนี้ถือเป็น การเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ SpaceX หลังบริษัทเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- หนึ่งในประเด็นที่ตลาดจับตามองคือ รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้งาน Starlink ต่อเดือน (ARPU) ซึ่งลดลงมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนแรงกดดันต่อความสามารถในการสร้างรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาวเทียม
- แม้บริษัทจะสามารถทำรายได้และกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ไว้ แต่ตัวเลขดังกล่าวยังไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนได้
- รายงานฉบับนี้ถือเป็น การเปิดเผยผลประกอบการรายไตรมาสครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ SpaceX หลังบริษัทเข้าสู่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- หนึ่งในประเด็นที่ตลาดจับตามองคือ รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้งาน Starlink ต่อเดือน (ARPU) ซึ่งลดลงมากกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนแรงกดดันต่อความสามารถในการสร้างรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตดาวเทียม
SpaceX รายงานงบ Q2 2026 แข็งแกร่ง แต่ตลาดยังตั้งคำถามกับมูลค่าหุ้นที่สูงมาก
SpaceX รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่ Wall Street คาดการณ์ ทั้งด้านรายได้และความสามารถในการทำกำไรจากการดำเนินงาน
ธุรกิจ AI ยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักของการเติบโต โดยรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ Starlink ยังคงขยายฐานผู้ใช้งานอย่างรวดเร็ว
SpaceX ประสบความสำเร็จมากขึ้นในการกระจายแหล่งรายได้ ลดผลขาดทุนจากธุรกิจ AI และเสริมความแข็งแกร่งในตลาดอวกาศ, AI และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสำคัญคือ ระดับมูลค่าหุ้นที่สูงมาก
สำหรับบริษัทที่มีมูลค่าประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ แต่สร้างรายได้ต่อปีราว 40 พันล้านดอลลาร์ และยังมีผลขาดทุนต่อหุ้น นักลงทุนแทบไม่มีพื้นที่ให้เกิดความผิดหวัง
ตลาดอาจต้องการเห็นตัวเลขการเติบโตระดับ Hyper Growth ต่อเนื่องอีกหลายปี เพื่อรองรับ Valuation ปัจจุบัน
นอกจากนี้ Backlog มูลค่า 47.5 พันล้านดอลลาร์ อาจยังดูไม่สูงนักเมื่อเทียบกับการพึ่งพาสัญญาภาครัฐในระดับมาก โดย Lockheed Martin มี Backlog มากกว่า 230 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่มูลค่าของ SpaceX สูงกว่ามูลค่าตลาดรวมของบริษัทกลาโหมรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ หลายแห่งรวมกัน
ไฮไลต์สำคัญจากผลประกอบการ SpaceX
- รายได้: เพิ่มขึ้นเป็น 7.8 พันล้านดอลลาร์
- สูงกว่าคาดการณ์ที่ 6.82 พันล้านดอลลาร์ประมาณ 15%
- เพิ่มขึ้น 92% YoY
- เพิ่มขึ้น 44% QoQ
- Adjusted EPS: อยู่ที่ -0.09 ดอลลาร์
- ดีกว่าคาดการณ์ที่ -0.29 ดอลลาร์
- Adjusted EBITDA: เพิ่มขึ้น 191% YoY สู่ระดับ 3.5 พันล้านดอลลาร์
- สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.0 พันล้านดอลลาร์อย่างมาก
- ขาดทุนสุทธิ: ลดลงเหลือ 541 ล้านดอลลาร์
- ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ สะท้อนการปรับปรุงด้านกำไรอย่างต่อเนื่อง
- ธุรกิจ AI
- ขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงเหลือ 1.26 พันล้านดอลลาร์
- รายได้เพิ่มขึ้น 247% YoY สู่ระดับ 2.56 พันล้านดอลลาร์
- ธุรกิจ Connectivity (รวม Starlink)
- รายได้ 4.29 พันล้านดอลลาร์
- เพิ่มขึ้น 66% YoY
- ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท
- ธุรกิจ Space
- รายได้ 962 ล้านดอลลาร์
- เพิ่มขึ้น 29% YoY
- Starlink
- จำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 12 ล้านราย
- ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 12.19 ล้านราย
- รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) ลดลง 22% YoY เหลือ 66 ดอลลาร์/เดือน
- Backlog
- เพิ่มขึ้นเป็น 47.5 พันล้านดอลลาร์
- เงินสดและสินทรัพย์ลงทุน
- อยู่ที่ประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์
- CAPEX
- อยู่ที่ 18.4 พันล้านดอลลาร์
- สะท้อนการลงทุนขนาดใหญ่ใน AI Infrastructure และเทคโนโลยีอวกาศ
- พัฒนาการสำคัญ:
- ออกพันธบัตร Senior Notes ครั้งแรกมูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์
- ประกาศซื้อกิจการ Cursor มูลค่า 60 พันล้านดอลลาร์
- เซ็นสัญญาบริการ Cloud มูลค่า 14.1 พันล้านดอลลาร์
- ได้รับสัญญา Starshield จากรัฐบาลสหรัฐฯ มากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์
- ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2026 SpaceX ถือครอง Bitcoin จำนวน 18,712 BTC
- มูลค่าประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์
รายได้เกือบเพิ่มเท่าตัว พร้อมลดขาดทุน แม้ลงทุนสูงเป็นประวัติการณ์
ไตรมาส 2 ปี 2026 ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ SpaceX เติบโตอย่างโดดเด่น
รายได้เกือบเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่บริษัทสามารถลดทั้งขาดทุนสุทธิและขาดทุนจากการดำเนินงาน
- ขาดทุนสุทธิ:
- ลดจากมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์
- เหลือ 541 ล้านดอลลาร์
- ขาดทุนจากการดำเนินงาน:
- ลดจาก 970 ล้านดอลลาร์
- เหลือเพียง 143 ล้านดอลลาร์
หนึ่งในตัวเลขที่โดดเด่นที่สุดคือ Adjusted EBITDA ซึ่งเพิ่มขึ้น 191% YoY สู่ระดับ 3.53 พันล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจหลักกำลังขยายตัวเร็วกว่าที่ตัวเลขกำไรสุทธิสะท้อน
อย่างไรก็ตาม SpaceX ยังคงเดินหน้าลงทุนในระดับมหาศาล
- CAPEX เพิ่มขึ้นเป็น 18.3 พันล้านดอลลาร์
- จาก 10.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสก่อน
- จาก 2.8 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อน
แม้ลงทุนสูง บริษัทปิดไตรมาสด้วยเงินสดและสินทรัพย์ลงทุนประมาณ 100 พันล้านดอลลาร์ และมีสินทรัพย์รวม 192.7 พันล้านดอลลาร์
แต่หนี้สินและสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 39.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าการรักษาระดับการลงทุนในปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยการเติบโตของรายได้และกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง
AI และ Starlink ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก แต่ตลาดคาดหวังสูงมาก
ธุรกิจ AI ยังคงเป็นส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดของ SpaceX
- รายได้เพิ่มขึ้น 247% YoY
- แตะระดับ 2.56 พันล้านดอลลาร์
ด้านความสามารถในการทำกำไรก็ดีขึ้นอย่างมาก:
- ขาดทุนจากการดำเนินงานลดลงเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
- Adjusted EBITDA กลับมาเป็นบวกครั้งแรกที่ 1.14 พันล้านดอลลาร์
กำลังประมวลผล AI เพิ่มขึ้นเป็น 1.4 GW และบริษัทเซ็นสัญญา Cloud Services มูลค่า 14.1 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนว่าอุปสงค์ด้าน AI Infrastructure ยังคงแข็งแกร่ง
ด้าน Starlink:
- ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 12 ล้านราย
- จำนวนดาวเทียมเพิ่มขึ้นประมาณ 10,200 ดวง
- ครอบคลุม 167 ประเทศ
- รายได้ Connectivity อยู่ที่ 4.29 พันล้านดอลลาร์
กลุ่มลูกค้าองค์กรและภาครัฐยังเป็นส่วนที่เติบโตเร็วที่สุด โดยได้รับแรงสนับสนุนจากข้อตกลงกับสายการบิน, SoftBank, NTT Docomo, Spark NZ และสัญญา Starshield จากรัฐบาลสหรัฐฯ
SpaceX จับมือ Nvidia พัฒนา AI บนอวกาศ
SpaceX ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Nvidia เพื่อพัฒนาโครงการ Starmind AI-1
โครงการนี้มีเป้าหมายนำความสามารถระดับ Data Center ขึ้นสู่อวกาศ โดยใช้:
- GPU รุ่นใหม่ของ Nvidia ตระกูล Rubin
- CPU รุ่น Vera
คาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังประมวลผลสูงสุดของดาวเทียม SpaceX เป็นประมาณ 250 kW และเพิ่มความสามารถในการประมวลผลข้อมูล รวมถึงรันโมเดล AI ได้โดยตรงในอวกาศ
วิเคราะห์ทางเทคนิค SpaceX (SPCX.US) D1
หากราคาหุ้นเปิดใกล้ระดับ After-hours ปัจจุบัน จะอยู่ที่ประมาณ 116 ดอลลาร์ต่อหุ้น
ซึ่งสูงกว่าจุดต่ำสุดช่วงปลายเดือนกรกฎาคมประมาณ 10%
อย่างไรก็ตาม แม้ฟื้นตัว หุ้นยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดสูงสุดหลัง IPO มากกว่า 50%
ก่อนประกาศผลประกอบการ ข้อมูลจาก S3 Partners แสดงให้เห็นว่าหุ้น SpaceX มีสถานะ Short สูงมาก:
- ประมาณ 95% ของหุ้นที่สามารถยืมได้ถูกนำไป Short
- Short Interest อยู่ที่ประมาณ 34% ของ Free Float
ถือเป็นระดับที่สูงมากสำหรับหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ
สถานะ Short จำนวนมากอาจเปิดโอกาสให้เกิด Short Squeeze หากความเชื่อมั่นกลับมาเป็นบวก
อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาแรกของตลาดหลังรายงานผลประกอบการยังเป็นลบ นักลงทุนจะต้องรอการเปิดตลาดปกติ เพื่อประเมินตัวเลขทั้งหมดและมุมมองจากฝ่ายบริหารเพิ่มเติม
ที่มา: XTB Research
Source: xStation5
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