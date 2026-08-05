Pfizer ไม่ได้มีแค่เรื่อง COVID อีกต่อไป หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง 💰

Pfizer ไม่ได้พึ่งพา COVID อีกต่อไป หลังผลประกอบการไตรมาส 2 แข็งแกร่ง
Pfizer รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสนับสนุนมุมมองว่า บริษัทกำลังลดการพึ่งพาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์หลักอื่น ๆ ของบริษัท
ผลประกอบการไตรมาส 2
- รายได้ (Revenue): 15.03 พันล้านดอลลาร์
เทียบกับตลาดคาดการณ์ที่ 14.41 พันล้านดอลลาร์ (+3% YoY)
- Adjusted EPS: 0.77 ดอลลาร์
สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.68 ดอลลาร์
- GAAP Net Loss: ขาดทุนสุทธิ 248 ล้านดอลลาร์
(EPS -0.04 ดอลลาร์)
เทียบกับกำไร 2.91 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน
ความแตกต่างดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนครั้งเดียว (One-off Costs) เช่น
- ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจ
- การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Write-downs of Intangible Assets)
ผลิตภัณฑ์หลักที่โดดเด่น
Eliquis
(ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ร่วมพัฒนากับ Bristol Myers Squibb)
- รายได้: 2.43 พันล้านดอลลาร์
- เติบโต 19% YoY
- สูงกว่าประมาณการตลาดที่ 2.08–2.09 พันล้านดอลลาร์
Prevnar
(กลุ่มวัคซีน)
- รายได้: 1.34 พันล้านดอลลาร์
- ต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อยที่ 1.38 พันล้านดอลลาร์
Pfizer ไม่ได้มีแค่เรื่อง COVID อีกต่อไป
ประเด็นสำคัญที่สุดจากรายงานครั้งนี้คือ รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ COVID เพิ่มขึ้นอีก 1.5 พันล้านดอลลาร์
การเติบโตดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถปรับเพิ่มกรอบคาดการณ์รายได้ทั้งปีในระดับล่างขึ้น
ขณะเดียวกัน Pfizer ได้ปรับลดประมาณการรายได้จากธุรกิจ COVID-19 ซึ่งรวมถึงวัคซีนและยา Paxlovid เหลือ 4 พันล้านดอลลาร์ จากเดิมที่คาดไว้ 5 พันล้านดอลลาร์
สิ่งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้อย่างชัดเจน โดย Pfizer กำลังชดเชยการลดลงของยอดขายจาก COVID ผ่านธุรกิจหลักอื่น ๆ ได้แก่
Eliquis
ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก
- ราคาสุทธิในสหรัฐฯ ที่ดีขึ้นจากส่วนลดที่ลดลง
- ความต้องการทั่วโลกที่แข็งแกร่ง
Padcev
ยารักษามะเร็งแบบเจาะจงเป้าหมาย (Targeted Cancer Drug)
ช่วยลดแรงกดดันจากการลดลงของรายได้กลุ่ม COVID
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเข้าซื้อกิจการ
รายได้จากกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 25% YoY เมื่อปรับตามการดำเนินงาน
ปรับประมาณการผลประกอบการ
Pfizer ปรับเพิ่มกรอบประมาณการรายได้ทั้งปี:
รายได้ทั้งปี
- เดิม: 59.5–62.5 พันล้านดอลลาร์
- ใหม่: 60.5–62.5 พันล้านดอลลาร์
โดยปรับเพิ่มตัวเลขขั้นต่ำของประมาณการ
Adjusted EPS
ยังคงเดิม:
- 2.80–3.00 ดอลลาร์
โดยรวมผลกระทบจากข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์มูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ กับบริษัทจีน Innovent Biologics ซึ่งมีมูลค่าข้อตกลงสูงสุดถึง 10.5 พันล้านดอลลาร์
กรอบประมาณการดังกล่าวสะท้อนว่า รายได้ของ Pfizer ในปีนี้น่าจะทรงตัว หรืออาจลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับรายได้ปี 2025 ที่ 62.6 พันล้านดอลลาร์
ลดต้นทุน: เฟสใหม่ของการปรับโครงสร้าง
Pfizer ประกาศขยายโครงการลดต้นทุนเพิ่มเติม โดยตั้งเป้าใหม่:
- ประหยัดต้นทุนสุทธิรวม 6.7 พันล้านดอลลาร์
เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้า
บริษัทคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนเพิ่มเติมอีก:
- 2.5 พันล้านดอลลาร์
- ในช่วงปี 2027–2029
โฟกัสหลัก ได้แก่
- ปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์
- เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ
เฟสแรกของโครงการลดต้นทุนมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ยังคงเป็นไปตามแผน และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2027
แนวโน้มการเติบโตใหม่: ธุรกิจยาลดน้ำหนัก
CEO Albert Bourla ระบุว่า ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่และผลิตภัณฑ์จากการเข้าซื้อกิจการสามารถสร้างผลงานได้ดี ขณะที่โครงการด้านโรคอ้วนกำลังเดินหน้าอย่างมีนัยสำคัญ
ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Metzer มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์
Pfizer หวังว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดยารักษาโรคอ้วนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่ม GLP-1
นักลงทุนกำลังจับตาข้อมูลจากการทดลองที่ผสมผสานระหว่าง
- ยาฉีด GLP-1
- สารประกอบ Amylin
ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญต่อราคาหุ้นในไตรมาสข้างหน้า
ตลาดตอบรับอย่างระมัดระวัง
ราคาหุ้น Pfizer เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัวในช่วง Pre-market Trading หลังประกาศงบ
สิ่งนี้สะท้อนว่า:
- ผลประกอบการที่แข็งแกร่งอาจถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นบางส่วนแล้ว
- นักลงทุนกำลังรอหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจในระยะยาว หลังยุค COVID-19
โดยประเด็นสำคัญต่อไปของ Pfizer จะไม่ใช่เพียงการฟื้นตัวจากรายได้ COVID ที่ลดลง แต่คือความสามารถในการสร้างการเติบโตใหม่จากผลิตภัณฑ์หลัก ยารักษาโรคมะเร็ง และตลาดยาลดน้ำหนักในอนาคต
นับตั้งแต่ช่วงการระบาดของ COVID หุ้น PFE อยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน โดยถูกกดดันจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential Moving Average (EMA) อย่างต่อเนื่อง
ที่มา: xStation5
เปิดบัญชีฟรี
เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
AMD ทำทุกอย่างได้ถูกต้อง… แต่ยังไม่มากพอสำหรับตลาด
หุ้น SpaceX ร่วง 6% หลังงบออก 🚩 Wall Street ต้องการมากกว่าธุรกิจอวกาศ?
สรุปตลาดรายวัน: Nasdaq 100 พุ่ง 3.2% ตลาดกระทิงกลับมาแล้วหรือยัง?
ผลประกอบการ Palantir: ความคาดหวังสูงขึ้น พร้อมโอกาสเติบโตที่มากขึ้น