  
08:14 · 5 สิงหาคม 2026

Pfizer ไม่ได้มีแค่เรื่อง COVID อีกต่อไป หลังรายงานผลประกอบการแข็งแกร่ง 💰

Pfizer ไม่ได้พึ่งพา COVID อีกต่อไป หลังผลประกอบการไตรมาส 2 แข็งแกร่ง

Pfizer รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ที่แข็งแกร่ง ซึ่งสนับสนุนมุมมองว่า บริษัทกำลังลดการพึ่งพาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์หลักอื่น ๆ ของบริษัท

ผลประกอบการไตรมาส 2

  • รายได้ (Revenue): 15.03 พันล้านดอลลาร์
    เทียบกับตลาดคาดการณ์ที่ 14.41 พันล้านดอลลาร์ (+3% YoY)
  • Adjusted EPS: 0.77 ดอลลาร์
    สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.68 ดอลลาร์
  • GAAP Net Loss: ขาดทุนสุทธิ 248 ล้านดอลลาร์
    (EPS -0.04 ดอลลาร์)
    เทียบกับกำไร 2.91 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน

ความแตกต่างดังกล่าวส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนครั้งเดียว (One-off Costs) เช่น

  • ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจ
  • การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Write-downs of Intangible Assets)

ผลิตภัณฑ์หลักที่โดดเด่น

Eliquis
(ยาต้านการแข็งตัวของเลือด ร่วมพัฒนากับ Bristol Myers Squibb)

  • รายได้: 2.43 พันล้านดอลลาร์
  • เติบโต 19% YoY
  • สูงกว่าประมาณการตลาดที่ 2.08–2.09 พันล้านดอลลาร์

Prevnar
(กลุ่มวัคซีน)

  • รายได้: 1.34 พันล้านดอลลาร์
  • ต่ำกว่าประมาณการเล็กน้อยที่ 1.38 พันล้านดอลลาร์

Pfizer ไม่ได้มีแค่เรื่อง COVID อีกต่อไป

ประเด็นสำคัญที่สุดจากรายงานครั้งนี้คือ รายได้จากผลิตภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ COVID เพิ่มขึ้นอีก 1.5 พันล้านดอลลาร์

การเติบโตดังกล่าวช่วยให้บริษัทสามารถปรับเพิ่มกรอบคาดการณ์รายได้ทั้งปีในระดับล่างขึ้น

ขณะเดียวกัน Pfizer ได้ปรับลดประมาณการรายได้จากธุรกิจ COVID-19 ซึ่งรวมถึงวัคซีนและยา Paxlovid เหลือ 4 พันล้านดอลลาร์ จากเดิมที่คาดไว้ 5 พันล้านดอลลาร์

สิ่งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้อย่างชัดเจน โดย Pfizer กำลังชดเชยการลดลงของยอดขายจาก COVID ผ่านธุรกิจหลักอื่น ๆ ได้แก่

Eliquis

ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก

  • ราคาสุทธิในสหรัฐฯ ที่ดีขึ้นจากส่วนลดที่ลดลง
  • ความต้องการทั่วโลกที่แข็งแกร่ง

Padcev

ยารักษามะเร็งแบบเจาะจงเป้าหมาย (Targeted Cancer Drug)

ช่วยลดแรงกดดันจากการลดลงของรายได้กลุ่ม COVID

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเข้าซื้อกิจการ

รายได้จากกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 25% YoY เมื่อปรับตามการดำเนินงาน

ปรับประมาณการผลประกอบการ

Pfizer ปรับเพิ่มกรอบประมาณการรายได้ทั้งปี:

รายได้ทั้งปี

  • เดิม: 59.5–62.5 พันล้านดอลลาร์
  • ใหม่: 60.5–62.5 พันล้านดอลลาร์

โดยปรับเพิ่มตัวเลขขั้นต่ำของประมาณการ

Adjusted EPS

ยังคงเดิม:

  • 2.80–3.00 ดอลลาร์

โดยรวมผลกระทบจากข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์มูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ กับบริษัทจีน Innovent Biologics ซึ่งมีมูลค่าข้อตกลงสูงสุดถึง 10.5 พันล้านดอลลาร์

กรอบประมาณการดังกล่าวสะท้อนว่า รายได้ของ Pfizer ในปีนี้น่าจะทรงตัว หรืออาจลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับรายได้ปี 2025 ที่ 62.6 พันล้านดอลลาร์

ลดต้นทุน: เฟสใหม่ของการปรับโครงสร้าง

Pfizer ประกาศขยายโครงการลดต้นทุนเพิ่มเติม โดยตั้งเป้าใหม่:

  • ประหยัดต้นทุนสุทธิรวม 6.7 พันล้านดอลลาร์

เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายก่อนหน้า

บริษัทคาดว่าจะสามารถลดต้นทุนเพิ่มเติมอีก:

  • 2.5 พันล้านดอลลาร์
  • ในช่วงปี 2027–2029

โฟกัสหลัก ได้แก่

  • ปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์
  • เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ

เฟสแรกของโครงการลดต้นทุนมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ยังคงเป็นไปตามแผน และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2027

แนวโน้มการเติบโตใหม่: ธุรกิจยาลดน้ำหนัก

CEO Albert Bourla ระบุว่า ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่และผลิตภัณฑ์จากการเข้าซื้อกิจการสามารถสร้างผลงานได้ดี ขณะที่โครงการด้านโรคอ้วนกำลังเดินหน้าอย่างมีนัยสำคัญ

ประเด็นนี้เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Metzer มูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์

Pfizer หวังว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดยารักษาโรคอ้วนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่ม GLP-1

นักลงทุนกำลังจับตาข้อมูลจากการทดลองที่ผสมผสานระหว่าง

  • ยาฉีด GLP-1
  • สารประกอบ Amylin

ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญต่อราคาหุ้นในไตรมาสข้างหน้า

ตลาดตอบรับอย่างระมัดระวัง

ราคาหุ้น Pfizer เคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัวในช่วง Pre-market Trading หลังประกาศงบ

สิ่งนี้สะท้อนว่า:

  • ผลประกอบการที่แข็งแกร่งอาจถูกสะท้อนเข้าไปในราคาหุ้นบางส่วนแล้ว
  • นักลงทุนกำลังรอหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจในระยะยาว หลังยุค COVID-19

โดยประเด็นสำคัญต่อไปของ Pfizer จะไม่ใช่เพียงการฟื้นตัวจากรายได้ COVID ที่ลดลง แต่คือความสามารถในการสร้างการเติบโตใหม่จากผลิตภัณฑ์หลัก ยารักษาโรคมะเร็ง และตลาดยาลดน้ำหนักในอนาคต

 

นับตั้งแต่ช่วงการระบาดของ COVID หุ้น PFE อยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน โดยถูกกดดันจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential Moving Average (EMA) อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: xStation5

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