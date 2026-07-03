AMS OSRAM จะเป็น Micron รายต่อไปหรือไม่?
หลายคนอาจรู้จัก AMS OSRAM ในฐานะผู้ผลิตหลอดไฟ แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดของบริษัทกำลังทำให้นักลงทุนมองบริษัทแห่งนี้ในมุมใหม่ เพราะ AMS OSRAM อาจกลายเป็นหนึ่งในบริษัทสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหาคอขวด (Bottleneck) ของอุตสาหกรรม AI ในอนาคต
ปัจจุบัน AMS OSRAM อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ซับซ้อน ด้านหนึ่ง บริษัทมีเทคโนโลยี ประสบการณ์ สิทธิบัตรจำนวนมาก และโอกาสเติบโตที่น่าสนใจ อีกด้านหนึ่ง บริษัทยังคงเผชิญกับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ ทั้งภาระหนี้สินสูง ผลขาดทุนสุทธิ และความเสี่ยงต่อการดำเนินกลยุทธ์
อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการเติบโตและโอกาสที่มูลค่าบริษัทจะเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทำให้หุ้นตัวนี้เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่นักลงทุนไม่ควรมองข้าม
AMS OSRAM ทำธุรกิจอะไร?
AMS OSRAM เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีด้าน เซ็นเซอร์และโฟโตนิกส์ (Optical & Sensor Solutions) จากยุโรป ผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่
- ยานยนต์
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค
- ภาคอุตสาหกรรม
- อุปกรณ์ทางการแพทย์
แต่ธุรกิจที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปัจจุบันคือ โซลูชันสำหรับศูนย์ข้อมูล AI (AI Data Centers)
บริษัทกำลังปรับตัวสู่ธุรกิจ Digital Photonics (DP) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ "แสง" ในการส่งผ่านและประมวลผลข้อมูล แทนการใช้สัญญาณไฟฟ้าแบบเดิม
ตลาดนี้มีศักยภาพมหาศาล แม้ยังไม่แน่ชัดว่าจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมหรือไม่ แต่ AMS OSRAM ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ เพราะบริษัทมีสิทธิบัตรมากกว่า 12,000 รายการ
การดึงตัวผู้บริหารจาก Nvidia
หัวใจของแนวคิดการลงทุนครั้งนี้ คือบทบาทของ Digital Photonics ในยุค AI
ปัจจุบัน ปัญหาของระบบ AI ขนาดใหญ่ไม่ได้อยู่ที่จำนวนชิป GPU เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของการรับส่งข้อมูลระหว่าง GPU ให้รวดเร็วและประหยัดพลังงานมากที่สุด
การเชื่อมต่อผ่านสายไฟแบบเดิมเริ่มมีข้อจำกัด เช่น
- ใช้พลังงานสูง
- เกิดความร้อนมาก
- มีความหน่วงในการส่งข้อมูล
- ระบบมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อขยายคลัสเตอร์ AI
ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมจึงเริ่มหันมาพัฒนา การสื่อสารด้วยแสง (Optical Interconnects) ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงาน พร้อมเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลได้
สิ่งที่สร้างความสนใจให้กับตลาดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา คือ AMS OSRAM ได้ดึงผู้บริหารระดับสูงจาก Nvidia Networking เข้าร่วมทีม
แม้การดึงบุคลากรระดับแนวหน้าจะไม่รับประกันความสำเร็จ แต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทกำลังจริงจังกับการก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม AI
อนาคตที่สดใส?
ปัจจุบัน ธนาคารเพื่อการลงทุนหลายแห่งคาดการณ์ว่ารายได้จากธุรกิจ Digital Photonics สำหรับ AI อาจแตะประมาณ 200 ล้านยูโรต่อปีภายในปี 2030
แม้ตัวเลขดังกล่าวจะมีนัยสำคัญ แต่เมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษัทที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3 พันล้านยูโร นักลงทุนสถาบันยังคงมองว่าผลกระทบในระยะสั้นมีจำกัด
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอาจเปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัย
AI Data Center กำลังใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว
ศูนย์ข้อมูล AI รุ่นใหม่ต้องใช้ GPU จำนวนมหาศาล
เมื่อจำนวน GPU เพิ่มขึ้น ก็ต้องมี
- สวิตช์เครือข่ายมากขึ้น
- สายเชื่อมต่อมากขึ้น
- การใช้พลังงานสูงขึ้น
- ความร้อนเพิ่มขึ้น
Digital Photonics สามารถช่วยลดทั้งต้นทุนด้านพลังงานและความร้อน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูล
งานวิจัยของ Nvidia ระบุว่า การใช้เทคโนโลยีโฟโตนิกส์อย่างเหมาะสม สามารถลดการใช้พลังงานได้มากถึง 350% เมื่อเทียบกับสวิตช์เครือข่ายแบบเดิม
นอกจากนี้ การลดจำนวนสาย สวิตช์ และจุดเชื่อมต่อ ยังช่วยลดโอกาสเกิดความเสียหายของระบบได้อีกด้วย
Photonics อาจกลายเป็นสิ่งจำเป็น
งานวิจัยยังระบุว่า
- กำลังประมวลผลของโครงสร้างพื้นฐาน AI เพิ่มขึ้นกว่า 300% ภายในเวลาเพียง 2 ปี
- ขณะที่ความเร็วของหน่วยความจำ HBM (High Bandwidth Memory) เพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 150%
หากแนวโน้มนี้ดำเนินต่อไป หน่วยความจำอาจกลายเป็นคอขวดสำคัญของอุตสาหกรรม AI
เมื่อถึงจุดนั้น เทคโนโลยี Photonics อาจไม่ใช่เพียงนวัตกรรมใหม่ แต่กลายเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นสำหรับการพัฒนา AI ในอนาคต
ยังมีธุรกิจอื่นที่น่าสนใจ
นอกจากธุรกิจ AI แล้ว AMS OSRAM ยังเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาด แว่นตา VR/AR
นักวิเคราะห์จาก Jefferies ประเมินว่า บริษัทอาจสามารถจำหน่ายชิ้นส่วนที่มีมูลค่ามากกว่า 50 ยูโรต่ออุปกรณ์หนึ่งเครื่อง
หากตลาด VR/AR มียอดขายประมาณ 5 ล้านเครื่องในปี 2028 บริษัทอาจสร้างรายได้จากธุรกิจนี้ได้ราว 375 ล้านยูโร
ความท้าทายยังอยู่ที่ฐานะการเงิน
แม้บริษัทจะมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสูง แต่ความท้าทายสำคัญที่สุดยังคงเป็น สถานะทางการเงิน
- บริษัทยังคงขาดทุนสุทธิ
- ไตรมาส 1 ปี 2026 ขาดทุนสุทธิประมาณ 154 ล้านยูโร
- นักวิเคราะห์คาดว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) จะยังติดลบตลอดปี 2026
- คาดว่าจะกลับมามีกำไรได้ในปี 2027
กล่าวโดยสรุป AMS OSRAM เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูงจากกระแส AI และเทคโนโลยี Digital Photonics แต่ก็ยังเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง เนื่องจากบริษัทต้องพิสูจน์ว่าสามารถเปลี่ยนความได้เปรียบทางเทคโนโลยีให้กลายเป็นผลประกอบการที่แข็งแกร่งและยั่งยืนได้ในอนาคต
That means the market is buying mainly the future today, not the present. This is a risk, but it also implies a huge discount to profits, which may realistically never appear or may turn out to be much lower.
Revenues are large and EBITDA remains positive, but net income and free cash flow are weak. The report also points to high financial leverage, with EBITDA leverage according to Fitch at 6.3x at the end of 2025.
These numbers cool the growth narrative. The company may have attractive technology, but if the transformation takes longer and cash flows remain weak, financial risk will constantly limit its room to operate.
Mitigation measures
AMS OSRAM is trying to improve the situation through restructuring and asset sales. The “Simplify” program is expected to deliver around EUR 200 million in annual savings by 2028, and divestments are expected to generate about EUR 670 million in proceeds. According to the report, this is intended to support debt reduction and the path to positive free cash flow in 2027.
This is an important piece of the puzzle. If the savings, asset sales, and an improvement in the automotive cycle coincide with the first signals of commercialization in AI photonics or AR, ams OSRAM may start to look like a company after a successful restructuring. If, however, any of these elements fails, the market may quickly return to questioning the company’s future.
AMS.CH (D1)
บริษัทได้ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดอย่างโดดเด่น โดยราคาหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 2,000% และเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง แต่ยังคงอยู่ห่างจากระดับมูลค่าที่เคยทำไว้ก่อนปี 2022 อีกมาก ซึ่งหมายความว่าบริษัทยังมีช่องว่างสำหรับการฟื้นตัว หากสามารถดำเนินกลยุทธ์และผลประกอบการได้ตามที่ตลาดคาดหวัง
ที่มา: xStation5
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Kamil Szczepański
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB
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