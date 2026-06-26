Apple ปรับขึ้นราคาสินค้า: ต้นทุนชิปหน่วยความจำกดดันทั้งบริษัทและตลาดการเงิน

Apple ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหลักของ iPhone และคอมพิวเตอร์ Mac ประกาศปรับขึ้นราคาสินค้าครั้งสำคัญในวันพฤหัสบดี โดยการปรับราคาครั้งนี้อยู่ในระดับ “หลายสิบเปอร์เซ็นต์” สำหรับบางผลิตภัณฑ์
บริษัทระบุว่าแรงกดดันด้านต้นทุน โดยเฉพาะ ราคาชิปหน่วยความจำ (Memory) ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ต้องปรับโครงสร้างราคาใหม่
ตลาดตอบสนองเชิงลบทันที โดยราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวลดลงมากกว่า 5%
APLE.US (D1)
ที่มา: xStation5
แนวโน้มมูลค่าหุ้นของบริษัทอยู่ในทิศทางขาขึ้นระยะยาวที่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินด้วย Fibonacci projections ชี้ให้เห็นโซนแนวต้านสำคัญบริเวณ 240–260 ดอลลาร์
โซนดังกล่าวยังสอดคล้องกับขอบล่างของ ขาขึ้นในกรอบแนวโน้ม (rising channel) ซึ่งหมายความว่าหากราคาปรับตัวลงลึกลงไปมากกว่านี้ แรงขายจะต้องเผชิญอุปสรรคเชิงเทคนิคที่แข็งแกร่งมากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีสัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญคือการที่ EMA100 ตัดขึ้นเหนือ EMA200 จากด้านล่าง (golden cross) ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อแนวโน้มระยะกลางถึงยาว
ในสภาวะตลาดปกติ การปรับขึ้นราคาสินค้าเช่นนี้มักสะท้อนความเชื่อมั่นของบริษัทต่อความต้องการสินค้า และจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาหุ้นจากการคาดหวังอัตรากำไรที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ บริษัทระบุชัดเจนว่าการขึ้นราคามีสาเหตุหลักมาจาก ต้นทุนหน่วยความจำ (RAM) ที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการแข่งขันการใช้ชิปหน่วยความจำระหว่าง
- ผู้ผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน
- และศูนย์ข้อมูล (Data Centers) ของบริษัท AI ขนาดใหญ่
ผลลัพธ์คือ ตลาดไม่ได้มองว่านี่เป็น “การขยายมาร์จิ้น” แต่กลับมองว่าเป็น ความพยายามในการป้องกันกำไร (margin defense) ซึ่งอาจไม่สามารถทำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
แรงกดดันด้านต้นทุนหน่วยความจำ
จากการประเมินโดยรวม ต้นทุน RAM ในผลิตภัณฑ์ของ Apple อยู่ที่ประมาณ หลักสิบเปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนนี้จะเพิ่มสูงขึ้นในอุปกรณ์ที่มีสเปกระดับสูง ซึ่งทำให้แรงกดดันด้านต้นทุนยิ่งเด่นชัดมากขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์พรีเมียม
สรุปภาพรวม
แม้โครงสร้างแนวโน้มระยะยาวของหุ้นยังคงแข็งแกร่ง แต่ตลาดกำลังเผชิญกับ “ความขัดแย้งสำคัญ” ระหว่าง
- สัญญาณทางเทคนิคที่ยังเป็นบวก
- และแรงกดดันด้านต้นทุนที่เกิดจากวัฏจักรของอุตสาหกรรมหน่วยความจำ
ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในระยะสั้นอาจยังคงมีความผันผวนสูง แม้แนวโน้มเชิงโครงสร้างยังไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม
ในช่วงเวลาเดียวกัน ราคาหน่วยความจำในกลุ่มที่ Apple ใช้งานได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 150–200% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา
การที่ Apple ปรับขึ้นราคาสินค้าประมาณ 20% ในขณะที่ต้นทุน RAM คิดเป็นราว 10–20% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด หมายความว่า การขึ้นราคาครั้งนี้ทำได้เพียงแค่ ชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เท่านั้น ไม่ได้ช่วยให้เกิดการขยายตัวของอัตรากำไร และยังอาจสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตของยอดขายในอนาคต
นอกจากนี้ ยังต้องย้ำว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่เห็นสัญญาณชัดเจนว่ารอบ “วัฏจักร” นี้จะสิ้นสุดลง ทั้งจากคาดการณ์และผลประกอบการของบริษัทในกลุ่มหน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์ ในกรณีเลวร้ายที่สุด นี่อาจเป็นเพียง การขึ้นราคาครั้งแรกจากหลายรอบที่จะตามมา
เหตุการณ์เหล่านี้และผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงลบต่อภาพรวมตลาด นักลงทุนจะต้องเริ่มประเมินความเสี่ยงจาก ซัพพลายเชนที่ตึงตัวและต้นทุนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น ในระดับกว้าง ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบางบริษัทเท่านั้น
แรงกดดันดังกล่าวอาจลามไปยังการประเมินมูลค่าของหุ้นอื่น ๆ เช่น Take-Two Interactive ที่กำลังปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังเกี่ยวกับ GTA VI อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนชิ้นส่วนและราคาที่สูงขึ้นอาจทำให้ผู้บริโภคบางส่วนชะลอการอัปเกรดอุปกรณ์ หรือไม่สามารถเข้าถึงเครื่องที่รองรับเกมใหม่ของ Rockstar ได้อย่างเต็มที่
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