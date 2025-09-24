ตลาดเด่นวันนี้ : AUDJPY

AUDJPY ฟื้นตัวเชิงบวก +0.7% โดยเงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลียในกลุ่มสกุลเงิน G10
การแข็งค่าที่โดดเด่นของคู่เงินนี้ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อรายเดือนของออสเตรเลียที่ออกมาสูงกว่าคาด ซึ่งจำกัดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมของประเทศ
AUDUSD
คู่เงิน AUDUSD ดีดตัวจากขอบล่างของช่องทางขาขึ้นที่ชัดเจน กำไรที่เกิดขึ้นวันนี้ลบการปรับฐานล่าสุดซึ่งกดดันให้คู่เงินหลุดจากระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2025
ปัจจัยที่กำลังกำหนดทิศทางของ AUDJPY วันนี้
ฝั่งออสเตรเลีย
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 3.0% YoY จาก 2.8% ในเดือนกรกฎาคม และสูงกว่าคาดเล็กน้อย
การเพิ่มขึ้นบางส่วนมาจาก base effect แต่ยังสะท้อนแรงกดดันด้านราคา โดยเฉพาะในบริการ เช่น ร้านอาหาร อาหารจานด่วน และบริการด้านภาพและเสียง
เงินเฟ้อพื้นฐานออกมาคละเคล้า: trimmed mean ลดลงสู่ 2.6% แต่ตัวเลขที่ตัดสินค้าผันผวนเพิ่มขึ้นสู่ 3.4%
ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยขยับสูงขึ้น บ่งชี้ความเสี่ยงขาขึ้นต่อเงินเฟ้อไตรมาส 3 หลังจากที่ชะลอตัวหลายเดือน
ผลต่อการคาดการณ์ดอกเบี้ย RBA
ตลาดปรับมุมมองอย่างรวดเร็วหลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเซอร์ไพรส์
ธนาคารและสถาบันการเงินใหญ่ ๆ ถอนการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยเดือนพฤศจิกายน
ความน่าจะเป็นของการปรับลดดอกเบี้ยลดจากเกือบ 70% เหลือ 50%
นักลงทุนคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ 3.6% จนถึงอย่างน้อยเดือนพฤษภาคม 2026
นักวิเคราะห์ชี้ว่าตลาดแรงงานจะเป็นตัวแปรสำคัญ แต่ความผันผวนทำให้โอกาสลดดอกเบี้ยระยะสั้นต่ำลง
RBA ยังคงเน้นย้ำว่าใช้ CPI รายไตรมาสเป็นแนวทางหลัก
ฝั่งญี่ปุ่น
กิจกรรมภาคเอกชนชะลอตัวชัดเจนตามข้อมูล PMI เบื้องต้นเดือนกันยายน
ดัชนี Composite ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน
ภาคการผลิตอ่อนแอกว่าคาด จาก 49.7 เหลือ 48.4 ต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม เนื่องจากคำสั่งซื้อและการส่งออกหดตัวแรง
ภาคบริการยังคงขยายตัวได้ดี ช่วยชดเชยการชะลอในภาคการผลิต สะท้อนดีมานด์ในประเทศที่แข็งแกร่ง
แรงกดดันด้านต้นทุนยังคงอยู่ ราคาขายเพิ่มขึ้น ขณะที่การจ้างงานโตอ่อนแอที่สุดในรอบ 2 ปี