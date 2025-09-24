อ่านเพิ่มเติม

ตลาดเด่นวันนี้ : AUDJPY

15:00 24 กันยายน 2025

AUDJPY ฟื้นตัวเชิงบวก +0.7% โดยเงินเยนอ่อนค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลียในกลุ่มสกุลเงิน G10
การแข็งค่าที่โดดเด่นของคู่เงินนี้ได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะตัวเลขเงินเฟ้อรายเดือนของออสเตรเลียที่ออกมาสูงกว่าคาด ซึ่งจำกัดความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมของประเทศ

 

AUDUSD
คู่เงิน AUDUSD ดีดตัวจากขอบล่างของช่องทางขาขึ้นที่ชัดเจน กำไรที่เกิดขึ้นวันนี้ลบการปรับฐานล่าสุดซึ่งกดดันให้คู่เงินหลุดจากระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นปี 2025
ปัจจัยที่กำลังกำหนดทิศทางของ AUDJPY วันนี้

ฝั่งออสเตรเลีย

  • ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 3.0% YoY จาก 2.8% ในเดือนกรกฎาคม และสูงกว่าคาดเล็กน้อย

  • การเพิ่มขึ้นบางส่วนมาจาก base effect แต่ยังสะท้อนแรงกดดันด้านราคา โดยเฉพาะในบริการ เช่น ร้านอาหาร อาหารจานด่วน และบริการด้านภาพและเสียง

  • เงินเฟ้อพื้นฐานออกมาคละเคล้า: trimmed mean ลดลงสู่ 2.6% แต่ตัวเลขที่ตัดสินค้าผันผวนเพิ่มขึ้นสู่ 3.4%

  • ค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยขยับสูงขึ้น บ่งชี้ความเสี่ยงขาขึ้นต่อเงินเฟ้อไตรมาส 3 หลังจากที่ชะลอตัวหลายเดือน

ผลต่อการคาดการณ์ดอกเบี้ย RBA

  • ตลาดปรับมุมมองอย่างรวดเร็วหลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาเซอร์ไพรส์

  • ธนาคารและสถาบันการเงินใหญ่ ๆ ถอนการคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดดอกเบี้ยเดือนพฤศจิกายน

  • ความน่าจะเป็นของการปรับลดดอกเบี้ยลดจากเกือบ 70% เหลือ 50%

  • นักลงทุนคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ 3.6% จนถึงอย่างน้อยเดือนพฤษภาคม 2026

  • นักวิเคราะห์ชี้ว่าตลาดแรงงานจะเป็นตัวแปรสำคัญ แต่ความผันผวนทำให้โอกาสลดดอกเบี้ยระยะสั้นต่ำลง

  • RBA ยังคงเน้นย้ำว่าใช้ CPI รายไตรมาสเป็นแนวทางหลัก

ฝั่งญี่ปุ่น

  • กิจกรรมภาคเอกชนชะลอตัวชัดเจนตามข้อมูล PMI เบื้องต้นเดือนกันยายน

  • ดัชนี Composite ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน

  • ภาคการผลิตอ่อนแอกว่าคาด จาก 49.7 เหลือ 48.4 ต่ำสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม เนื่องจากคำสั่งซื้อและการส่งออกหดตัวแรง

  • ภาคบริการยังคงขยายตัวได้ดี ช่วยชดเชยการชะลอในภาคการผลิต สะท้อนดีมานด์ในประเทศที่แข็งแกร่ง

  • แรงกดดันด้านต้นทุนยังคงอยู่ ราคาขายเพิ่มขึ้น ขณะที่การจ้างงานโตอ่อนแอที่สุดในรอบ 2 ปี

หุ้น:
