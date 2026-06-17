การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) หมายถึงอะไรต่อค่าเงินเยน?

การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นวงกว้าง ดังนั้นนักลงทุนจึงให้ความสนใจกับข้อมูลเกี่ยวกับการลดขนาดงบดุล (quantitative tightening) และการแถลงข่าวหลังการประชุม
เนื่องจากผู้ว่าการ Ueda เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล รองผู้ว่าการ Uchida ซึ่งเป็นที่รู้จักในสไตล์การพูดที่ตรงไปตรงมา ได้ขึ้นแถลงแทนในวันนี้
รูปที่ 1: อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรของญี่ปุ่น (1994 - 2026)
แหล่งที่มา: XTB Research, 16.06.2026
Uchida เน้นย้ำถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ โดยระบุอย่างชัดเจนว่า เนื่องจากความคาดหวังเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง มีความเสี่ยงที่ตัวชี้วัดเงินเฟ้อพื้นฐาน (core inflation) จะกลับมาเกินเป้าหมายของธนาคารอีกครั้ง เขายังประกาศว่าธนาคารกลางจะยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่พอใจกับสัญญาณดังกล่าว เนื่องจากนักลงทุนต้องการสัญญาณที่ชัดเจนมากกว่านี้เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยครั้งถัดไป โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3
อีกประเด็นสำคัญคือ การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เป็นเอกฉันท์ แม้ว่าควรสังเกตว่ากรรมการเพียงคนเดียวที่โหวตคัดค้านการขึ้นดอกเบี้ย คือ Toichiro Asada ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี Takaichi ผู้สนับสนุนนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
นอกจากนี้ ธนาคารกลางยังประกาศชะลอการลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลภายในประเทศ โดยคงระดับไว้ที่ 2 ล้านล้านเยนต่อเดือน (ประมาณ 12.5 พันล้านดอลลาร์) อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้จะมีผลล่าช้า โดยคาดว่าจะสิ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน 2027 ซึ่งถือเป็นปัจจัยเชิงผ่อนคลาย (dovish) ที่มาชดเชยท่าทีเข้มงวดบางส่วนของธนาคาร
โดยรวมแล้ว แพ็กเกจนโยบายของ BoJ ถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างสมดุล แต่ยังไม่น่าจะเพียงพอที่จะหยุดการอ่อนค่าของเงินเยนได้ โดยอัตรา USDJPY กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ใกล้ระดับสูงสุดที่เคยทำไว้ในเดือนกรกฎาคม 2024 (161.95) หากสามารถทะลุระดับดังกล่าวได้ จะเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมากว่า 40 ปี และอาจกระตุ้นให้ BoJ เข้ามาแทรกแซง แม้ว่าความพยายามในอดีตจะยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก
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Michał Jóźwiak, นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน XTB
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