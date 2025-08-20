Bessent เตรียมสัมภาษณ์ผู้สมัครประธานเฟด ก.ย.นี้🔍

สัมภาษณ์ผู้สมัครประธานเฟดใกล้เริ่มแล้ว
รัฐมนตรีคลัง Scott Bessent ประกาศกับ CNBC ว่า การสัมภาษณ์ผู้สมัครประธานเฟดคนต่อไป จะเริ่มหลัง Labor Day เพื่อคัดเลือกจาก 11 ผู้สมัคร ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่เฟดปัจจุบันและอดีต (เช่น Bowman, Waller, Lindsey, Warsh) นักเศรษฐศาสตร์ (Hasset, Sumerlin) และนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท (Rieder, Zevos)
เริ่มเทรดทันทีวันนี้ หรือ ลองใช้บัญชีทดลองแบบไร้ความเสี่ยงเปิดบัญชี ลองบัญชีเดโม่ ดาวน์โหลดแอปมือถือ ดาวน์โหลดแอปมือถือ
Bessent ระบุว่ากระบวนการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้าง shortlist เสนอต่อประธานาธิบดี แม้ว่าตำแหน่งของ Jerome Powell จะหมดในเดือนพฤษภาคม 2026 ก็ตาม
ประเด็นสำคัญ:
-
รัฐบาลเน้น ลดดอกเบี้ย เพื่อสนับสนุนตลาดที่อยู่อาศัยที่ยังชะลอตัว
-
การลดดอกเบี้ยอาจช่วย กระตุ้นการก่อสร้างบ้าน และควบคุมเงินเฟ้อในระยะกลาง
-
นักลงทุนจับตา การประชุมเฟด 16–17 ก.ย. คาดว่าจะมี ลดดอกเบี้ย 0.25%
-
Powell จะขึ้นกล่าว Jackson Hole วันศุกร์นี้ ซึ่งอาจมีสัญญาณทิศทางนโยบายเดือนกันยายน
ดัชนีดอลลาร์ (USDIDX) เคลื่อนไหวอย่าง ค่อนข้างนิ่ง หลังจากดีดตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้า ปรับตัวลงตามแนวโน้มขาลงที่ค่อยๆ แผ่วลง ราคาปัจจุบันแกว่งตัวระหว่าง 97.7–98.1 โดยมี ความผันผวนต่ำ ในวันนี้ ท่ามกลางผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุด
ที่มา: xStation5