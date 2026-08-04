  
08:29 · 4 สิงหาคม 2026

PMI ยูโรโซน: การฟื้นตัวของภาคการผลิตเยอรมนี ยังไม่สามารถปกปิดภาวะซบเซาโดยรวมได้

Aleksander Jabłoński
·

Quant Analyst

ภาคการผลิตยูโรโซนยังขยายตัว แม้โมเมนตัมการฟื้นตัวยังไม่ทั่วถึง

ดัชนี Manufacturing PMI (Flash) ของยูโรโซนในเดือนสิงหาคมออกมาที่ 51.9 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อย (คาดการณ์ 52.0, ครั้งก่อน 51.4 และปรับทบทวนเป็น 52.0) แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งสะท้อนว่าภาคการผลิตยังอยู่ในภาวะขยายตัว จุดเด่นของรายงานครั้งนี้คือ การผลิต (Output) เติบโตสูงสุดในรอบเกือบ 4 ปี แม้ว่าความแตกต่างของการฟื้นตัวระหว่างประเทศเศรษฐกิจหลักในยุโรปยังคงมีอยู่

อุตสาหกรรมยุโรปเริ่มกลับมาฟื้นตัว

ตัวเลข PMI เบื้องต้นของเดือนสิงหาคมยืนยันว่า ภาคการผลิตของยุโรปยังคงฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยดัชนีสามารถยืนเหนือระดับ 50 ได้เป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรม แม้ต้องเผชิญความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์และสงครามในตะวันออกกลาง

อย่างไรก็ตาม อุปสงค์โดยรวม โดยเฉพาะ อุปสงค์ภายในประเทศ ยังคงอ่อนแอ ขณะที่คำสั่งซื้อใหม่เติบโตในอัตราที่จำกัด แม้จะได้รับแรงหนุนจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "Geopolitical Frontloading" หรือการเร่งสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์

ในขณะเดียวกัน การทยอยเคลียร์คำสั่งซื้อค้างส่ง (Backlogs) ได้ช่วยสนับสนุนให้ ผลผลิตภาคโรงงานเพิ่มขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ภาคการผลิตของยูโรโซนยังคงรักษาโมเมนตัมการขยายตัวได้ แม้ว่าการฟื้นตัวของอุปสงค์จะยังไม่แข็งแกร่งนัก

กราฟที่ 1: ดัชนี Manufacturing PMI ของเยอรมนี ฝรั่งเศส และยูโรโซน

Wykres 1. PMI dla przemysłu w Niemczech, Francji i Strefie Euro.
 

ที่มา: XTB Research, Macrobond

เยอรมนีกำลังกลับมาเป็นแรงขับเคลื่อนภาคการผลิตของยุโรปหรือไม่?

ในบรรดา 4 เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของยูโรโซน เยอรมนี มีผลการดำเนินงานโดดเด่นที่สุด โดยดัชนี Manufacturing PMI ปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2022 (เทียบเท่าระดับสูงสุดที่เคยทำไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา)

แรงกดดันด้านราคาลดลงมาอยู่ในระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่ภาคการผลิตยังได้รับแรงสนับสนุนจาก การส่งออกที่แข็งแกร่ง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเร่งสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (Frontloading) อย่างไรก็ตาม การเติบโตของอุปสงค์ส่วนใหญ่มาจาก ตลาดเอเชียและทวีปอเมริกา ขณะที่อุปสงค์ภายในยุโรปยังอ่อนแอ ส่งผลให้ดัชนี PMI ของ ฝรั่งเศส และ สเปน ถูกกดดัน ส่วน อิตาลี แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

แม้ผลสำรวจภาคธุรกิจจะสะท้อนว่าเยอรมนีกำลังเป็นผู้นำการฟื้นตัวของยุโรป แต่ ข้อมูลเศรษฐกิจจริง (Hard Data) ยังคงบ่งชี้ว่าภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในภาวะซบเซา

นับตั้งแต่ต้นปี การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีขยายตัวเพียงเดือนเดียว คือเดือนเมษายน (+0.4% YoY) ขณะที่ข้อมูลล่าสุดของเดือนพฤษภาคมกลับหดตัวทั้งเมื่อเทียบรายเดือน (-0.2% MoM) และรายปี (-1.2% YoY)

แม้ว่าข้อมูลการผลิตจริงมักล่าช้ากว่าดัชนีความเชื่อมั่น แต่ก็สะท้อนว่าเศรษฐกิจจริงของเยอรมนียังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการพลิกกลับจากแนวโน้มขาลง และไล่ให้ทันความเชื่อมั่นเชิงบวกที่สะท้อนอยู่ในผลสำรวจ PMI

นอกจากนี้ การแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงจากสินค้าจีน และ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระดับสูง ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นตัวของภาคการผลิตในยุโรป

กราฟที่ 2: การผลิตภาคอุตสาหกรรมและดัชนีความเชื่อมั่นภาคการผลิตของยูโรโซน

Wykres 2. Produkcja przemysłowa w strefie euro oraz sentyment w przemyśle.

ที่มา: XTB Research, Bloomberg

บทวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD (กราฟ D1)

คู่เงิน EUR/USD เปิดการซื้อขายวันนี้ด้วย Gap Up 0.15% แต่แรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว หลังข่าวการกลับมาเจรจาระหว่าง อิหร่าน และ สหรัฐฯ ยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน ทำให้นักลงทุนเลือกชะลอการเปิดสถานะใหม่ พร้อมรอติดตามการประกาศดัชนี ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ (เวลา 16:00 น. CET) ส่งผลให้ค่าเงินยูโรอ่อนตัวกลับลงมาใกล้ระดับปิดของวันศุกร์ที่ 1.1530

แม้จะเผชิญแรงขาย แต่ EUR/USD ยังสามารถยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 100 วัน (EMA100 – สีม่วงเข้ม) ได้ ซึ่งสะท้อนว่าผลกระทบจากตัวเลข PMI ของยุโรปที่ออกมาต่ำกว่าคาดเพียงเล็กน้อย ยังอยู่ในวงจำกัด และแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นยังไม่ถูกทำลาย

ปัจจุบัน ตลาดยังคงคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย เพียง 1 ครั้งก่อนสิ้นปี 2026 ดังนั้น หากตัวเลข ISM Manufacturing PMI ออกมาสูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในองค์ประกอบด้าน ราคาหรือเงินเฟ้อ (Prices Paid) ก็อาจเป็นปัจจัยที่กดดันให้ EUR/USD กลับลงมาทดสอบแนวรับบริเวณเส้น EMA100 ได้อีกครั้ง

Analiza techniczna: EURUSD (D1)

Source: xStation5

– 

Aleksander Jabłoński

Financial Markets Analyst, XTB

Aleksander Jabłoński

Quant Analyst

Aleksander Jabłoński jest analitykiem rynków finansowych w XTB od 2024 roku, specjalizującym się w makroekonomii oraz analizie rynku walut i obligacji. Regularnie komentuje kluczowe dane gospodarcze, politykę banków centralnych oraz ich wpływ na waluty G10 i giełdy w Europie i USA. W analizach i rekomendacjach wykorzystuje m.in. pozycjonowanie na rynku opcji, stopy implikowane z rynku swapów, dynamikę krzywej dochodowości oraz spready kredytowe i obligacyjne, łącząc podejście ilościowe (analiza danych, ekonometria, uczenie maszynowe) z oceną nastrojów i fundamentów rynkowych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych UW (Informatyka i Ekonometria) oraz paryskiej Sorbony (Quantitative Finance).

ไปที่หน้าผู้เชี่ยวชาญ 

เปิดบัญชีฟรี

เปิดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยาก การฝากและถอนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

เปิดบัญชี  ดาวน์โหลดแอป 
4 สิงหาคม 2026, 09:10

ข่าวเด่นวันนี้ 4 ส.ค.
4 สิงหาคม 2026, 08:30

🚨 ด่วน: ISM ภาคการผลิตสหรัฐฯ แข็งแกร่งเกินคาดทุกมิติ
4 สิงหาคม 2026, 08:25

วอลล์สตรีทฟื้นตัว หลังผลประกอบการไตรมาส 2 สูงเกินคาดอย่างมีนัยสำคัญ
3 สิงหาคม 2026, 16:24

Economic Calendar: ปัจจัยสำคัญที่อาจขับเคลื่อนตลาดสัปดาห์นี้ (03.08.2026)
ข่าวตลาดฟอเร็กซ์ ข่าวดัชนี รายงานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เราให้บริการมีความเสี่ยง เศษหุ้น (Fractional Shares) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการจาก XTB แสดงถึงการเป็นเจ้าของหุ้นบางส่วนหรือ ETF เศษหุ้นไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอิสระ สิทธิของผู้ถือหุ้นอาจถูกจำกัด
ความสูญเสียสามารถเกินกว่าเงินที่ฝาก