🚨 ด่วน: ISM ภาคการผลิตสหรัฐฯ แข็งแกร่งเกินคาดทุกมิติ

ดัชนี ISM Manufacturing PMI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนกรกฎาคมออกมาที่ 55.6 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 53.9 และเพิ่มขึ้นจาก 53.3 ในเดือนก่อน นับเป็น ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี สะท้อนว่าภาคการผลิตของสหรัฐฯ กำลังกลับมาเร่งตัวอย่างชัดเจน ไม่ใช่เพียงแค่ทรงตัว
ตัวเลขสำคัญ
- ISM Manufacturing PMI: 55.6 (คาด 53.9, ก่อนหน้า 53.3)
- Prices Paid: 71.1 (คาด 71.0, ก่อนหน้า 73.0)
- New Orders: 56.7 (ตรงตามคาด, ก่อนหน้า 56.0)
- Employment: 52.8 (คาด 50.0, ก่อนหน้า 49.7)
รายละเอียดสำคัญ
รายงานครั้งนี้ถือเป็นการ Outperform ในแทบทุกองค์ประกอบ โดยเฉพาะดัชนี Employment ที่ปรับขึ้นสู่ 52.8 จาก 49.7 ในเดือนก่อน พลิกกลับเข้าสู่โซนขยายตัว (เหนือระดับ 50) หลังภาคการผลิตเผชิญการหดตัวด้านการจ้างงานมาเป็นเวลาหลายเดือน
ขณะที่ New Orders ยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 56.7 สะท้อนว่าอุปสงค์ยังคงเติบโตต่อเนื่อง ส่วน Prices Paid อยู่ที่ 71.1 แม้ลดลงจากเดือนก่อนเล็กน้อย แต่ยังอยู่เหนือระดับ 70 ซึ่งถือเป็นระดับที่สะท้อนแรงกดดันด้านต้นทุนและเงินเฟ้อในภาคการผลิตยังอยู่ในระดับสูง
ผลกระทบต่อ Fed
ข้อมูลชุดนี้ถือเป็น สัญญาณเชิง Hawkish ต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
ในอดีต ดัชนี Prices Paid ที่สูงกว่า 70 มักเป็นสัญญาณนำของแรงกดดันเงินเฟ้อในระดับผู้ผลิต และมักส่งผ่านไปยัง PPI และ CPI ภายในช่วง 1–3 เดือน ข้างหน้า
เมื่อประกอบกับ
- PMI สูงสุดในรอบ 4 ปี
- การจ้างงานกลับเข้าสู่ภาวะขยายตัว
- ต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับสูง
ยิ่งตอกย้ำมุมมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ขณะที่เงินเฟ้อยังคงเหนียวตัว (Sticky Inflation) ซึ่งจะทำให้ Fed มีเหตุผลเพียงพอที่จะ คงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไป และลดโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยในระยะใกล้
ผลกระทบต่อตลาดเงิน
โดยปกติแล้ว ตัวเลข ISM Manufacturing PMI ที่ออกมาดีกว่าคาดในระดับนี้ถือเป็น ปัจจัยบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เนื่องจากตลาดมีแนวโน้มปรับลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed
หากนักลงทุนเริ่มเลื่อนการคาดการณ์ช่วงเวลาการลดดอกเบี้ยออกไป ค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสแข็งค่าต่อเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ โดยเฉพาะประเทศที่ธนาคารกลางกำลังอยู่ในวัฏจักรการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
หลังการประกาศข้อมูล ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐปรับตัวแข็งค่าขึ้นทันที สะท้อนการตอบรับเชิงบวกของตลาดต่อข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าคาด
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