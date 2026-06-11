Bitcoin พุ่ง 3% ก่อนการประกาศตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ

Bitcoin กำลังพยายามฟื้นตัวอย่างระมัดระวังในวันนี้ โดยปรับตัวขึ้นเกือบ 3% ก่อนการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ราว 90 นาที ตลาดคริปโตได้รับแรงผ่อนคลายบางส่วนหลังการประกาศ CPI ของสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ ซึ่งช่วยสร้างความสบายใจให้กับนักลงทุนชั่วคราว หลัง Core CPI เพิ่มขึ้นเพียง 0.2% MoM ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 0.3%
น่าสนใจที่ Bitcoin แทบไม่ได้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับ Wall Street โดยเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบในวงกว้าง แม้ Nasdaq 100 จะปรับตัวลงแรง แต่ Bitcoin กลับสามารถรีบาวด์กลับขึ้นมาใกล้ระดับ 63,000 ดอลลาร์ได้ หากตัวเลข PPI ในวันนี้ออกมาตามคาดหรือต่ำกว่าคาด Bitcoin อาจมีโอกาสฟื้นตัวต่อได้
ในทางกลับกัน หากราคาผู้ผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด อาจทำให้ภาพเงินเฟ้อที่ดูผ่อนคลายจาก CPI เมื่อวานนี้ถูกตั้งคำถามอีกครั้ง ในกรณีนั้น Bitcoin อาจเผชิญแรงกดดันและฟื้นโมเมนตัมขาขึ้นได้ยาก โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังอยู่ในระดับสูง และดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง
Bitcoin (D1 timeframe)
Source: xStation5
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