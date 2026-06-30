  
19:17 · 30 มิถุนายน 2026

Bitcoin เข้าสู่ภาวะตลาดหมี: สรุปภาพรวมตลาดคริปโตประจำไตรมาส

Bitcoin เริ่มต้นปีได้อย่างย่ำแย่ และยังคงอ่อนแอตลอดไตรมาสที่ 2 โดยการฟื้นตัวขึ้นสู่บริเวณ 81,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมไว้ได้ ส่งผลให้ราคาปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดของปี 2026 ขณะที่อุปสงค์ในตลาด Spot ยังคงซบเซา แรงขายทำกำไรยังเป็นปัจจัยหลักที่กดดันตลาด และข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังคงมีท่าทีระมัดระวัง

ประเด็นสำคัญ

  • ในเดือนมิถุนายน Bitcoin ร่วงลงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2024 ปัจจัยกดดันหลักมาจากกระแสเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่องจากกองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ ซึ่งมีมูลค่ารวมราว 4.5–6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของครึ่งปีแรก
  • สัญญาณอ่อนแอเริ่มปรากฏตั้งแต่ต้นปี โดยในเดือนมกราคม กองทุน Bitcoin ETF และ Ethereum ETF มีเงินทุนไหลออกเกือบ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในวันเดียว ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดคริปโตเป็นลบตั้งแต่ช่วงต้นปี แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในเดือนมีนาคม ซึ่งกองทุน ETF มีเงินทุนไหลเข้ารวม 1.32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่โดยรวมแล้ว Spot Bitcoin ETF ยังคงปิดไตรมาสแรกด้วยยอดเงินทุนไหลออกสุทธิประมาณ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • แรงขายกลับมารุนแรงอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน โดยกองทุน ETF เผชิญเงินทุนไหลออกต่อเนื่องเป็นเวลา 6 วัน รวมมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ยอดเงินทุนไหลเข้าสุทธิของ Spot Bitcoin ETF ตลอดปี 2026 ลดลงเหลือเพียงประมาณ 536 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน ตลาด ETF มีการกระจุกตัวมากขึ้นในกองทุนของ BlackRock และ Fidelity ซึ่งเคยเป็นผู้รับเงินทุนไหลเข้าส่วนใหญ่ แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งสองแห่งกลับกลายเป็นผู้ขายสุทธิ
  • ในเดือนมิถุนายน Strategy ได้ขาย Bitcoin ออกบางส่วนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022 ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อบริษัทที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในโลก
  • การปรับตัวลงของราคา Bitcoin ยังสร้างแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมเหมืองขุดคริปโต โดยต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการบางรายสูงกว่าราคาตลาดของ Bitcoin ขณะที่ Hashrate ของเครือข่ายลดลงประมาณ 5.8% ในช่วงต้นปี 2026 สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อภาคการขุด
  • บทบาทของ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐเริ่มลดความน่าสนใจลง หลังจากตลาดคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง และเม็ดเงินลงทุนเริ่มไหลออกจากคริปโทเคอร์เรนซีไปยังหุ้นกลุ่ม AI และ เซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงการเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก
  • ด้านกฎระเบียบ นักลงทุนยังคงรอความคืบหน้าที่ชัดเจน โดยการผลักดัน Clarity Act ในสหรัฐฯ ยังคืบหน้าอย่างล่าช้า ส่งผลให้ความต้องการลงทุนจากสถาบันการเงินยังคงถูกจำกัด แม้ว่าสถาบันการเงินรายใหญ่จะเดินหน้าขยายบริการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

กราฟ Bitcoin (กรอบเวลา D1)

แหล่งที่มา: xStation5

 

แหล่งที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

  • Ethereum มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า Bitcoin อย่างมีนัยสำคัญในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 เนื่องจากนักลงทุนให้ความสนใจกับกองทุน Bitcoin ETF มากกว่า ขณะที่อุปสงค์ต่อ ETH ยังคงอ่อนแอกว่าอย่างเห็นได้ชัด

  • กองทุน Spot Ethereum ETF ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันในระดับจำกัด โดยกระแสเงินทุนไหลเข้ายังคงต่ำกว่ากองทุน Bitcoin ETF อย่างมาก แม้ว่าบรรยากาศการลงทุนในตลาดจะปรับตัวดีขึ้นเป็นระยะก็ตาม
  • ปริมาณ ETH ที่ถูกนำไป Staking ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ โดยมากกว่าหนึ่งในสามของอุปทาน ETH ทั้งหมดถูกล็อกไว้ในระบบ Staking ส่งผลให้จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดลดลง
  • เครือข่าย Layer 2 ยังคงได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรองรับธุรกรรมบน Ethereum ในสัดส่วนที่มากขึ้น และช่วยลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบนเครือข่ายหลัก (Mainnet)
  • กิจกรรมในภาค Decentralized Finance (DeFi) ยังคงมีความแข็งแกร่ง แม้ว่ามูลค่าสินทรัพย์ที่ถูกล็อกไว้ในระบบ (Total Value Locked: TVL) จะยังต่ำกว่าระดับสูงสุดของวัฏจักรรอบก่อน เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวัง
  • การใช้งาน Stablecoin บนเครือข่าย Ethereum ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำบทบาทของ Ethereum ในฐานะเครือข่ายหลักสำหรับการชำระธุรกรรมของสินทรัพย์ดิจิทัลที่อ้างอิงดอลลาร์สหรัฐ
  • ทีมนักพัฒนา Ethereum ยังคงเดินหน้าพัฒนาอัปเกรด Pectra ซึ่งเป็นหนึ่งในการปรับปรุงโปรโตคอลที่สำคัญที่สุดของเครือข่าย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม ความสามารถในการรองรับธุรกรรม (Scalability), ประสิทธิภาพของผู้ตรวจสอบเครือข่าย (Validator Efficiency) และ ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ (User Experience)
  • แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานบนเครือข่าย (On-chain Fundamentals) จะปรับตัวดีขึ้น แต่ ETH ยังคงเผชิญแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่อยู่ในระดับสูง และผลตอบแทนที่โดดเด่นของหุ้นกลุ่ม AI ซึ่งยังคงดึงดูดเม็ดเงินลงทุนออกจากตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวม

 

กราฟ Ethereum (กรอบเวลา D1)

แหล่งที่มา: xStation5

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