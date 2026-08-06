ข่าวคริปโท: Bitcoin เมินกระแสเชิงบวกจากวอลล์สตรีท ตลาดกระทิงคริปโทพร้อมกลับมาแล้วหรือยัง?

- Strategy ขาย Bitcoin เพิ่มอีก 1,683 เหรียญ สะท้อนแรงกดดันด้านอุปทานระยะสั้นจากการลดสถานะถือครองของนักลงทุนรายใหญ่
- กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ Spot Bitcoin ETF เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากก่อนหน้านี้เผชิญกับแรงขายและเงินทุนไหลออก
- BlackRock ยังคงเดินหน้าขยายโครงการด้าน Tokenization และทดลองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนบนเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินแบบดิจิทัล
- Strategy ขาย Bitcoin เพิ่มอีก 1,683 เหรียญ สะท้อนแรงกดดันด้านอุปทานระยะสั้นจากการลดสถานะถือครองของนักลงทุนรายใหญ่
- กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ Spot Bitcoin ETF เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากก่อนหน้านี้เผชิญกับแรงขายและเงินทุนไหลออก
- BlackRock ยังคงเดินหน้าขยายโครงการด้าน Tokenization และทดลองพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของกองทุนบนเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินแบบดิจิทัล
Bitcoin เคลื่อนไหวใกล้ 64,000 ดอลลาร์ ตลาดยังรอปัจจัยกระตุ้นใหม่ ก่อนกลับเข้าสู่ตลาดกระทิง
Bitcoin ยังคงซื้อขายใกล้ระดับ 64,000 ดอลลาร์ และติดอยู่ในกรอบราคาที่ค่อนข้างแคบ แม้ว่าสภาวะโดยรวมของตลาดการเงินจะเริ่มดีขึ้นก็ตาม
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนยังคงได้รับอิทธิพลจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก
อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมา คือเหตุการณ์โจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ต่อ Coinkite ผู้ให้บริการกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์ (Hardware Wallet) จากแคนาดา ซึ่งส่งผลให้มี Bitcoin มูลค่าเกือบ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถูกขโมยจากกระเป๋าเงินแบบ Cold Wallet ซึ่งโดยทั่วไปถือเป็นหนึ่งในวิธีจัดเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความปลอดภัยสูงที่สุด
แม้จะมีปัจจัยลบดังกล่าว แต่ตลาดคริปโทเคอร์เรนซียังคงมีเสถียรภาพอย่างน่าประหลาดใจ สะท้อนว่านักลงทุนกำลังรอปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งจากเศรษฐกิจมหภาคหรือปัจจัยพื้นฐาน ก่อนที่จะเพิ่มการลงทุนอย่างจริงจัง
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยกระตุ้นดังกล่าวยังไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
แม้ว่า S&P 500 จะเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ และดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ Bitcoin ยังคงไม่สามารถสร้างแรงส่งมากพอที่จะทะลุระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่ 70,000 ดอลลาร์ ได้อย่างชัดเจน
ตลาดกระทิงคริปโทจะกลับมาเมื่อใด?
เมื่อพิจารณาจากวัฏจักรของตลาด คริปโทเคอร์เรนซีในปัจจุบันกำลังอยู่ในจุดที่มีรูปแบบคล้ายกับรอบก่อนหน้า
หากวัฏจักรตลาด Bitcoin ในอดีตยังสามารถใช้เป็นแนวทางได้ ระยะฟื้นตัวที่มีนัยสำคัญครั้งใหม่อาจเริ่มต้นขึ้นในช่วง เดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมของปีนี้
อย่างไรก็ตาม ก่อนถึงช่วงเวลาดังกล่าว ยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการปรับฐานรุนแรงอีกครั้ง หรือ Final Capitulation Phase ได้
หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าว Bitcoin อาจปรับตัวลงไปทดสอบบริเวณ 45,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะเข้าใกล้ระดับประมาณ -1.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) จากค่าเฉลี่ยระยะยาว
ในอดีต ระดับดังกล่าวมักทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญในช่วงตลาดหมีของ Bitcoin และเป็นโซนที่นักลงทุนมองว่าน่าสนใจสำหรับการสะสมสินทรัพย์ในรอบก่อนหน้า
แม้ว่า Bitcoin จะสามารถรักษาระดับ 60,000 ดอลลาร์ ได้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา แต่การมีส่วนร่วมของนักลงทุนในตลาดยังค่อนข้างจำกัด
กระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ ETF เริ่มฟื้นตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ขณะที่กิจกรรมในตลาด Spot ยังขาดความแข็งแกร่งที่มักพบในช่วงเริ่มต้นของการกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างยั่งยืน
ปัจจุบัน นักลงทุนดูเหมือนให้ความสนใจกับ ตลาดหุ้นและแม้แต่โลหะมีค่า มากกว่าสินทรัพย์ดิจิทัล
ตราบใดที่ Bitcoin ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ 70,000 ดอลลาร์ ได้อย่างมั่นคง เป็นเรื่องยากที่จะกล่าวได้ว่าตลาดได้เข้าสู่การกลับตัวของแนวโน้มครั้งใหญ่แล้ว
ที่มา: Checkonchain
Strategy ขาย Bitcoin เพิ่ม ขณะที่ผลประกอบการ Coinbase กดดันความเชื่อมั่นตลาด
Strategy ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือครอง Bitcoin มากที่สุดในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน เปิดเผยว่าได้ขาย Bitcoin เพิ่มอีก 1,683 BTC คิดเป็นมูลค่าประมาณ 105 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
นี่ถือเป็นการขาย Bitcoin ครั้งที่ 3 ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และเกิดขึ้นไม่นานหลังจากบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ต่ำกว่าคาด โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (Unrealized Losses) จากการถือครอง Bitcoin
ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซียังได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากผลประกอบการของ Coinbase ที่น่าผิดหวัง ซึ่งตอกย้ำให้นักลงทุนเห็นว่า บริษัทในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงมีความอ่อนไหวสูงต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาคริปโทและกิจกรรมการซื้อขายในตลาด
แม้จะมีการขายดังกล่าว แต่ Strategy ยังคงเป็นบริษัทที่มีคลัง Bitcoin (Bitcoin Treasury) ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม หากตลาดหมีในรอบนี้ยืดเยื้อไปจนถึงปี 2028 และทำลายวัฏจักร 4 ปีแบบดั้งเดิมที่กำหนดทิศทาง Bitcoin มานานกว่าทศวรรษ บริษัทอาจเผชิญแรงกดดันจนต้องขายสินทรัพย์ Bitcoin เพิ่มเติมในอนาคต
ในสภาพแวดล้อมที่สภาพคล่องในตลาดยังจำกัด และความต้องการลงทุนยังอยู่ในระดับต่ำ การขาย Bitcoin จำนวนมากเพิ่มเติมอาจเพิ่มความผันผวน และสร้างแรงกดดันด้านลบต่อราคาของ Bitcoin
BlackRock เดินหน้าผลักดัน Tokenization ขณะที่การเงินดั้งเดิมเข้าสู่ระบบ Blockchain
หนึ่งในพัฒนาการเชิงบวกของอุตสาหกรรมคริปโทมาจากการที่ BlackRock ยังคงขยายธุรกิจด้านสินทรัพย์การเงินแบบ Tokenized อย่างต่อเนื่อง
ผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่ได้เปิดตัว กองทุนตลาดเงินในยุโรปแบบ Tokenized Share Classes สำหรับกองทุนบางประเภท ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารรวมกันมากกว่า 300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
โซลูชันดังกล่าวพัฒนาร่วมกับแพลตฟอร์ม Blockchain Kinexys ของ JPMorgan โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในกองทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านเทคโนโลยี Blockchain ขณะเดียวกันยังคงรักษาระบบทะเบียนผู้ถือหุ้นแบบดั้งเดิมไว้
ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการผสานระหว่าง ระบบการเงินแบบดั้งเดิม (Traditional Finance) และ เทคโนโลยี Distributed Ledger Technology (DLT)
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเชิงโครงสร้างดังกล่าวยังคงดำเนินไปโดยส่วนใหญ่แยกจากการเคลื่อนไหวของราคาคริปโทในระยะสั้น
Bitcoin ETF กลับมามีเงินทุนไหลเข้าเป็นบวกอีกครั้ง
กระแสเงินทุนเข้าสู่ Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ กลับมาอยู่ในแดนบวกอีกครั้ง โดยมีเงินทุนไหลเข้าสูงกว่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวัน ในช่วงการซื้อขายล่าสุด
กองทุน iShares Bitcoin Trust (IBIT) ของ BlackRock ยังคงเป็นกองทุนที่ได้รับเงินลงทุนใหม่จากสถาบันมากที่สุด ตอกย้ำสถานะของกองทุนดังกล่าวในฐานะเครื่องมือหลักสำหรับนักลงทุนสถาบันที่ต้องการเข้าถึง Bitcoin
การฟื้นตัวของกระแสเงินทุนสะท้อนว่า นักลงทุนสถาบันเริ่มทยอยกลับเข้าสะสมสถานะอีกครั้ง หลังจากเผชิญช่วงเงินทุนไหลออกต่อเนื่องหลายสัปดาห์
ในอดีต การไหลเข้าของเงินทุนผ่าน ETF อย่างต่อเนื่องมักเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาในระยะกลาง
ดังนั้น ความต้องการจาก ETF จึงยังคงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ตลาดจับตามากที่สุดสำหรับประเมินมุมมองของนักลงทุนสถาบัน และในเวลานี้อาจให้สัญญาณที่มีนัยสำคัญมากกว่าการเคลื่อนไหวระยะสั้นของนักลงทุนรายย่อย
ที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
เงินทุนหมุนเข้าสู่ Altcoin บางกลุ่มที่ได้รับความสนใจมากขึ้น
แผนภาพผลตอบแทนรายสัปดาห์ (Weekly Performance Heat Map) สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนกำลังทยอยหมุนเงินทุนเข้าสู่กลุ่ม คริปโทเคอร์เรนซีที่มีความผันผวนสูงกว่า (Higher-beta Cryptocurrencies) อย่างเลือกเจาะจงมากขึ้น
แม้ว่า Bitcoin และ Ethereum ยังคงปรับตัวขึ้นได้ในระดับค่อนข้างจำกัด แต่แรงส่งที่แข็งแกร่งกว่าเริ่มปรากฏในโครงการอย่าง Algorand, Cardano, Zcash, Cosmos และ Polkadot ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนเริ่มมีความต้องการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น
ขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานที่อ่อนแอในบางส่วนของระบบนิเวศ DeFi และโทเคนโครงสร้างพื้นฐานบางประเภท สะท้อนให้เห็นว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดในรอบนี้ยังไม่ใช่การฟื้นตัวแบบทั่วทั้งตลาด (Broad-based Rally)
รูปแบบการเคลื่อนไหวเช่นนี้มักเกิดขึ้นในช่วง ระยะฟื้นตัวของตลาด (Recovery Phase) เมื่อเงินทุนเริ่มทยอยไหลออกจากคริปโทขนาดใหญ่ที่สุด และหมุนเข้าสู่ Altcoin ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะสั้นสูงกว่า
โดยรวม โครงสร้างตลาดในปัจจุบันสะท้อนว่านักลงทุนเริ่มกลับมาเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น แต่ยังคงเลือกลงทุนอย่างระมัดระวัง โดยมุ่งเน้นไปยังสินทรัพย์ที่มีโอกาสเติบโตมากกว่าแทนการเข้าซื้อทั้งตลาดในวงกว้าง
ที่มา: XTB Research
คริปโทเคอร์เรนซีส่วนใหญ่ยังซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว
การวิเคราะห์ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานย้อนหลัง 2 ปี (Two-year Standard Deviation Analysis) แสดงให้เห็นว่า คริปโทเคอร์เรนซีหลักส่วนใหญ่ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับสมดุลในอดีต (Historical Equilibrium Levels) แม้ว่าราคาจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
ข้อยกเว้นที่โดดเด่นที่สุดคือ Zcash ซึ่งปัจจุบันซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอย่างมีนัยสำคัญ โดยอาจสะท้อนถึงการปรับตัวขึ้นที่ร้อนแรงเกินไปในระยะสั้น หรืออาจเกิดจากปัจจัยพื้นฐานเฉพาะโครงการที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
ขณะเดียวกัน สินทรัพย์อย่าง Bitcoin Cash, Chiliz, Litecoin และ Solana ยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 2 ปีอย่างมาก สะท้อนถึงความอ่อนแอเมื่อเทียบกับภาพรวมของตลาด
ในมุมมองเชิงปริมาณ (Quantitative Perspective) การวิเคราะห์ลักษณะนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุได้ทั้ง:
- สินทรัพย์ที่อาจปรับตัวขึ้นมากเกินไปแล้วในระยะสั้น
- คริปโทเคอร์เรนซีที่อาจยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการฟื้นตัว หลังจากผ่านช่วงขาลงเป็นเวลานาน
โดยรวม แม้ตลาดคริปโทจะเริ่มฟื้นตัว แต่ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ยังมีพื้นที่สำหรับการฟื้นตัวเพิ่มเติม หากโมเมนตัมขาขึ้นสามารถดำเนินต่อไปได้ ขณะที่นักลงทุนยังคงต้องเลือกสินทรัพย์อย่างระมัดระวัง เนื่องจากการฟื้นตัวในรอบนี้ยังมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแต่ละเหรียญ
ที่มา: XTB Research
มุมมองทางเทคนิค Bitcoin (กราฟ D1)
ในมุมมองทางเทคนิค ความท้าทายสำคัญอันดับแรกของ Bitcoin คือการกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล EMA50 ซึ่งปัจจุบันอยู่บริเวณ 65,300 ดอลลาร์
หาก Bitcoin สามารถทะลุผ่านระดับดังกล่าวได้สำเร็จ จะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญครั้งแรกต่อโมเมนตัมระยะสั้น และอาจบ่งชี้ว่าแรงซื้อเริ่มกลับเข้าสู่ตลาด
แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่บริเวณ:
- 70,000 ดอลลาร์
- 73,500 ดอลลาร์
โดยทั้งสองระดับเคยทำหน้าที่เป็นโซนกลับตัวที่สำคัญของราคาในอดีต
ในด้านลบ ระดับ 60,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นแนวรับเชิงจิตวิทยายังคงเป็นแนวรับแรกที่สำคัญ ตามด้วยจุดต่ำสุดล่าสุด (Recent Swing Lows) บริเวณ 58,000 ดอลลาร์
หาก Bitcoin ไม่สามารถผ่านแนวต้านบริเวณ 70,000 ดอลลาร์ ได้อีกครั้ง และเกิดแรงขายกลับลงมา การปรับฐานที่ตามมาอาจมีลักษณะคล้ายกับการปรับฐาน 3 รอบก่อนหน้าในช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมา
จากการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา (Price Action) และระดับส่วนเบี่ยงเบนจาก True Market Mean ในอดีตช่วงตลาดหมี Bitcoin อาจมีโอกาสปรับตัวลงไปทดสอบบริเวณ 45,000–47,000 ดอลลาร์
โดยรวม Bitcoin ยังคงอยู่ในช่วงสำคัญของการตัดสินทิศทาง หากสามารถกลับมายืนเหนือ EMA50 และทะลุแนวต้านหลักได้ อาจเปิดทางสู่การฟื้นตัวรอบใหม่ แต่หากไม่สามารถรักษาระดับ 60,000 ดอลลาร์ได้ ความเสี่ยงของการปรับฐานเพิ่มเติมยังคงอยู่
Source: xStation5
Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB
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