  
09:36 · 3 กรกฎาคม 2026

📈 Bitcoin ขยับขึ้นเหนือระดับ $62K

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • 📈 Bitcoin ฟื้นตัว หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด และ MetaPlanet เข้าซื้อ BTC เพิ่มล่าสุด

Bitcoin ปรับตัวขึ้นแรงหลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด โดยราคาขยับจากบริเวณประมาณ $61,000 ไปสู่ $62,000

ขณะเดียวกัน ข่าวการเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มของบริษัทลงทุนญี่ปุ่น MetaPlanet จำนวน 2,823 BTC มูลค่าราว 170 ล้านดอลลาร์ ก็ช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกในตลาด โดยสะท้อนว่าแรงซื้อจากสถาบันยังคงมีอยู่ และยังช่วยกระตุ้นแรง “short squeeze” บางส่วน ทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดันราคาขึ้นต่อ

หากโมเมนตัมการซื้อยังคงต่อเนื่อง เป้าหมายขาขึ้นถัดไปอยู่ที่บริเวณ $73,000–77,000 ขณะที่นักวิเคราะห์บางส่วนยังมองเป้าระยะยาวไกลถึง $200,000

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของ Bitcoin ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยมหภาคเป็นหลัก โดยเฉพาะนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เงินเฟ้อ และภาวะความเสี่ยงในตลาดการเงิน

ในด้านมุมมองสถาบัน Citigroup ได้ปรับลดเป้าราคา Bitcoin ระยะ 12 เดือนลงจาก $112,000 เหลือ $82,000 แม้ยังสะท้อนโอกาสปรับขึ้นราว 35% จากระดับปัจจุบัน

ประเด็นสำคัญ (Key takeaways)

  • Citi ปรับลดเป้า Bitcoin 12 เดือนจาก $112K → $82K และ Ethereum จาก $3,175 → $2,240
  • เหตุผลหลัก: ดีมานด์นักลงทุนอ่อนลง, ETF ไหลออกต่อเนื่อง, และความล่าช้าของกฎหมายคริปโตในสหรัฐฯ
  • Bitcoin ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลราว 50% และต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว
  • Citi คาดว่า ETF crypto จะมีเงินไหลเข้าสุทธิเป็นศูนย์ใน 1 ปี (จากเดิมคาด +$10B)
  • ในกรณีเศรษฐกิจถดถอย Citi มอง downside ไปที่ $53,000 (-15%)

Bitcoin (D1)

Bitcoin เผชิญแรงกดดันขาลงหลัก 3 ระลอกตั้งแต่ปลายปี 2025 โดยในรอบก่อนหน้า ราคามักฟื้นกลับขึ้นเหนือระดับ Fibonacci 38.2%

ในรอบปัจจุบัน หากรูปแบบเดิมซ้ำอีกครั้ง อาจหมายถึงการรีบาวด์ไปยังบริเวณประมาณ $67,000

แนวต้านสำคัญ:

  • $73,000 (Fibonacci 61.8%)
  • $77,000 (EMA200)

แนวรับสำคัญ:

  • $57,000–58,000

ข้อมูล NFP ที่ออกมาต่ำกว่าคาด (จ้างงาน < 60,000 เทียบกับคาด > 100,000) เป็นตัวกระตุ้นระยะสั้นเพิ่มเติมให้ราคาฟื้นตัวในรอบนี้

Source: xStation 5

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