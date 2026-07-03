📈 Bitcoin ขยับขึ้นเหนือระดับ $62K

- 📈 Bitcoin ฟื้นตัว หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด และ MetaPlanet เข้าซื้อ BTC เพิ่มล่าสุด
- 📈 Bitcoin ฟื้นตัว หลังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด และ MetaPlanet เข้าซื้อ BTC เพิ่มล่าสุด
Bitcoin ปรับตัวขึ้นแรงหลังข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด โดยราคาขยับจากบริเวณประมาณ $61,000 ไปสู่ $62,000
ขณะเดียวกัน ข่าวการเข้าซื้อ Bitcoin เพิ่มของบริษัทลงทุนญี่ปุ่น MetaPlanet จำนวน 2,823 BTC มูลค่าราว 170 ล้านดอลลาร์ ก็ช่วยหนุนบรรยากาศเชิงบวกในตลาด โดยสะท้อนว่าแรงซื้อจากสถาบันยังคงมีอยู่ และยังช่วยกระตุ้นแรง “short squeeze” บางส่วน ทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นและดันราคาขึ้นต่อ
หากโมเมนตัมการซื้อยังคงต่อเนื่อง เป้าหมายขาขึ้นถัดไปอยู่ที่บริเวณ $73,000–77,000 ขณะที่นักวิเคราะห์บางส่วนยังมองเป้าระยะยาวไกลถึง $200,000
อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของ Bitcoin ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยมหภาคเป็นหลัก โดยเฉพาะนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เงินเฟ้อ และภาวะความเสี่ยงในตลาดการเงิน
ในด้านมุมมองสถาบัน Citigroup ได้ปรับลดเป้าราคา Bitcoin ระยะ 12 เดือนลงจาก $112,000 เหลือ $82,000 แม้ยังสะท้อนโอกาสปรับขึ้นราว 35% จากระดับปัจจุบัน
ประเด็นสำคัญ (Key takeaways)
- Citi ปรับลดเป้า Bitcoin 12 เดือนจาก $112K → $82K และ Ethereum จาก $3,175 → $2,240
- เหตุผลหลัก: ดีมานด์นักลงทุนอ่อนลง, ETF ไหลออกต่อเนื่อง, และความล่าช้าของกฎหมายคริปโตในสหรัฐฯ
- Bitcoin ยังต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาลราว 50% และต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว
- Citi คาดว่า ETF crypto จะมีเงินไหลเข้าสุทธิเป็นศูนย์ใน 1 ปี (จากเดิมคาด +$10B)
- ในกรณีเศรษฐกิจถดถอย Citi มอง downside ไปที่ $53,000 (-15%)
Bitcoin (D1)
Bitcoin เผชิญแรงกดดันขาลงหลัก 3 ระลอกตั้งแต่ปลายปี 2025 โดยในรอบก่อนหน้า ราคามักฟื้นกลับขึ้นเหนือระดับ Fibonacci 38.2%
ในรอบปัจจุบัน หากรูปแบบเดิมซ้ำอีกครั้ง อาจหมายถึงการรีบาวด์ไปยังบริเวณประมาณ $67,000
แนวต้านสำคัญ:
- $73,000 (Fibonacci 61.8%)
- $77,000 (EMA200)
แนวรับสำคัญ:
- $57,000–58,000
ข้อมูล NFP ที่ออกมาต่ำกว่าคาด (จ้างงาน < 60,000 เทียบกับคาด > 100,000) เป็นตัวกระตุ้นระยะสั้นเพิ่มเติมให้ราคาฟื้นตัวในรอบนี้
Source: xStation 5
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