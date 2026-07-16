🔼 Bitcoin พุ่งทะลุ 65K ดอลลาร์

Bitcoin ฟื้นตัวทะลุ 65,000 ดอลลาร์ ตลาดเริ่มจับตาสัญญาณการสร้างฐานราคา
Bitcoin ปรับตัวขึ้นเหนือระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2026 พร้อมทะลุแนวต้านสำคัญที่ 65,000 ดอลลาร์ ช่วยลดแรงกดดันจากมุมมองเชิงลบที่เกิดขึ้นหลังจากราคาหลุดต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา BTC สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง หลังจากร่วงลงต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้น ๆ โดยนักลงทุนหวังว่าแรงซื้อครั้งนี้จะมีความยั่งยืนมากขึ้น ขณะที่ความสัมพันธ์ของ Bitcoin กับสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น หุ้นสหรัฐฯ ดอลลาร์ และน้ำมัน เริ่มลดลง
Bitcoin ผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง? ETF ส่งสัญญาณบวกแรก
หลังจากมีเงินทุนไหลออกต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ติดต่อกัน กองทุน Bitcoin Spot ETF ในสหรัฐฯ กลับมาเห็นเงินทุนไหลเข้าสุทธิอีกครั้ง โดยมีมูลค่าประมาณ 197 ล้านดอลลาร์
แม้ตัวเลขดังกล่าวยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับเงินทุนกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ที่ไหลออกจากกองทุนในเดือนมิถุนายน แต่นักวิเคราะห์หลายรายมองว่านี่อาจเป็นสัญญาณแรกว่าความเชื่อมั่นของตลาดกำลังเริ่มมีเสถียรภาพ
ตามรายงานของ Bloomberg มุมมองของตลาดกำลังค่อย ๆ เปลี่ยนจากคำถามว่า
“ใครยังเหลือให้ขายอีก?”
ไปสู่
“แรงขายกำลังหมดลงแล้วหรือไม่?”
สัญญาณสำคัญจากตลาด Bitcoin ETF:
- Bitcoin Spot ETF ในสหรัฐฯ ยุติช่วงเงินทุนไหลออกต่อเนื่อง 8 สัปดาห์ และกลับมามีเงินทุนไหลเข้า 197 ล้านดอลลาร์
- เดือนมิถุนายนมีเงินทุนไหลออกสูงสุดกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ทำให้กระแสเงินเข้าในปัจจุบันอาจเป็นเพียงสัญญาณการทรงตัว มากกว่าการเริ่มต้นของตลาดกระทิงรอบใหม่
- แม้ Bitcoin ปรับตัวลงจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและความตึงเครียดในตะวันออกกลาง แต่นักลงทุนสถาบันยังไม่ได้เร่งขายออกอย่างรุนแรง
- Glassnode มองว่า Bitcoin อาจกำลังสร้างฐานราคาในช่วง 57,000–63,000 ดอลลาร์ หากไม่มีปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่รุนแรงเข้ามากระทบ
- FRNT Financial ระบุว่ากระแสเงินเข้า ETF เป็นเพียง “สัญญาณสีเขียวแรก” แต่ยังเร็วเกินไปที่จะยืนยันการกลับตัวระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน 30 วันของ Bitcoin Spot ETF ในสหรัฐฯ ลดลงถึง 78% จากระดับสูงสุดช่วงปลายปี 2025 ที่ประมาณ 5.8 พันล้านดอลลาร์ เหลือเพียงประมาณ 1.25 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน
Glassnode มองว่าปริมาณการซื้อขายที่ลดลงสะท้อนว่านักลงทุนสถาบันอาจกำลังโยกความสนใจไปยังสินทรัพย์ประเภทอื่น
ตลาดยังรอแรงซื้อที่แข็งแกร่งกลับมา
แม้แรงขายจะเริ่มลดลง แต่นักวิเคราะห์ยังมองว่าตลาด Bitcoin ยังไม่ได้รับแรงหนุนด้านอุปสงค์ที่ชัดเจน
ปริมาณการซื้อขายยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ผู้ซื้อรายใหญ่บางกลุ่มลดกิจกรรมลง ทำให้การทรงตัวของราคาในปัจจุบันอาจเป็นเพียงช่วงแรกของกระบวนการสร้างฐานระยะยาว
ข้อมูล On-chain ที่น่าจับตา:
- นักลงทุนระยะยาว (Long-term Holders) กลับมาเพิ่มการสะสม Bitcoin
- นักลงทุนระยะสั้นหรือผู้ถือที่อ่อนแอ (Weak Hands) ยังคงทยอยขายขาดทุน
- Glassnode ระบุว่า Long-term Holders กำลังรับรู้ผลขาดทุนในระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายปี 2022 ซึ่งในอดีตมักเกิดขึ้นในช่วงท้ายของตลาดขาลง
- เงินทุนไหลเข้า ETF ยังต่ำกว่าจำนวนเงินที่ไหลออกในช่วงที่ผ่านมาอย่างมาก จึงยังไม่สามารถยืนยันการกลับมาของแรงซื้อจากสถาบันได้
- Strategy (อดีต MicroStrategy) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ซื้อ Bitcoin รายใหญ่ ได้ชะลอการเข้าซื้อ ทำให้บทบาทของ ETF ในการสนับสนุนราคาเพิ่มขึ้น
Bloomberg อ้างอิง Tagus Capital ระบุว่า กระแสเงินเข้า ETF ช่วยสร้างแนวรับให้กับราคา Bitcoin แต่ยังไม่ใช่สัญญาณยืนยันว่าตลาดกระทิงรอบใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว
Bitcoin (กราฟ D1): แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 67,000 ดอลลาร์
เมื่อพิจารณาจากการปรับตัวลงครั้งใหญ่ 2 รอบล่าสุดของ Bitcoin:
- ในไตรมาสแรก ราคาเคยฟื้นตัวขึ้นไปถึงระดับ Fibonacci Retracement 38.2% บริเวณ 98,000 ดอลลาร์ ก่อนกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลง
- ในการปรับฐานรอบที่สอง BTC เคยกลับตัวลงหลังแตะระดับ 38.2% Fibonacci ที่ประมาณ 74,000 ดอลลาร์ แต่สามารถฟื้นขึ้นไปถึงประมาณ 83,000 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับระดับ 61.8% Fibonacci Retracement
หากระดับ Fibonacci ยังคงมีบทบาทต่อการฟื้นตัวรอบนี้:
แนวต้านสำคัญ:
- 67,000 ดอลลาร์ → Fibonacci 38.2%
- 75,500 ดอลลาร์ → Fibonacci 61.8%
ทั้งสองระดับวัดจากแรงปรับตัวลงที่เริ่มต้นในเดือนพฤษภาคมปีนี้
แนวรับสำคัญ:
- 57,000–60,000 ดอลลาร์
โซนดังกล่าวยังเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับรักษาโมเมนตัมขาขึ้น และเป็นที่น่าสังเกตว่า Bitcoin สามารถฟื้นตัวจากระดับต่ำกว่าโซนนี้ได้แล้วถึง 2 ครั้งในปี 2026
Source: xStation5
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