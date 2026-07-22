Bitcoin พุ่งเหนือ 66,000 ดอลลาร์ หลังเงินทุนไหลเข้า ETF ฟื้นตัว แต่ Glassnode เตือนความผันผวนอาจเพิ่มขึ้น

Bitcoin พุ่งเหนือ 66,000 ดอลลาร์ หลังแรงซื้อ ETF กลับมา แต่ Glassnode เตือนความผันผวนอาจเพิ่มขึ้น
Bitcoin ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 66,000 ดอลลาร์ ขณะที่กระแสเงินทุนจาก Spot Bitcoin ETF บ่งชี้ถึงการกลับเข้าสู่โหมดสะสม (Accumulation) อย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากเผชิญแรงขายต่อเนื่องเกือบตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ที่สำคัญ ราคาสามารถทะลุแนว 65,000 ดอลลาร์ และกลับขึ้นมาเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 50 วัน (EMA50) ซึ่งช่วยปรับมุมมองทางเทคนิคระยะสั้นให้ดีขึ้น
น่าสนใจว่า แรงซื้อยังเพิ่มขึ้นในตลาดโลหะมีค่าเช่นกัน ซึ่งอาจสะท้อนถึงความสนใจที่กลับมาในสินทรัพย์ที่โดยปกติมีความสัมพันธ์เชิงลบกับดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่งเผชิญแรงขายอย่างหนักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา
ในมุมมองทางเทคนิค โซน 64,000–65,000 ดอลลาร์ กลายเป็นแนวรับสำคัญแรกของ Bitcoin ตามด้วยบริเวณ 57,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดที่เคยมีแรงซื้อเข้ามาก่อนหน้านี้
Glassnode มองตลาดอย่างไร?
Glassnode ระบุว่า Bitcoin เข้าสู่ช่วงการสะสมตัว (Consolidation) หลังจากฟื้นตัวจากระดับต่ำกว่า 58,000 ดอลลาร์ แม้แนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่ยังคงอยู่ แต่โมเมนตัมเริ่มชะลอลง ขณะที่ปริมาณการซื้อขายในตลาด Spot ที่ยังไม่สูงมาก สะท้อนว่านักลงทุนยังรอการยืนยันเพิ่มเติมว่าการฟื้นตัวครั้งนี้มีความยั่งยืน
ขณะเดียวกัน สถานะในตลาดอนุพันธ์เริ่มมีความเชิงลบน้อยลง โดย Open Interest ในตลาด Futures และ Options ยังคงเพิ่มขึ้น ขณะที่นักลงทุน Perpetual Futures กลับมาอยู่ในสถานะ Net Long และความต้องการป้องกันความเสี่ยงขาลดลง
อย่างไรก็ตาม Glassnode ระบุว่า การเพิ่มขึ้นของ Leverage ยังเป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจาก Funding Rate ยังคงอยู่ในระดับต่ำ และยังไม่สะท้อนภาวะตลาดที่ร้อนแรงเกินไป
นักวิเคราะห์ของ Glassnode ยังมองว่าแรงขายจากนักลงทุนสถาบันอาจเริ่มลดลง โดยชี้ไปที่กระแสเงินทุนที่ดีขึ้นใน Spot Bitcoin ETF ของสหรัฐฯ รวมถึงนักลงทุน ETF จำนวนมากที่กลับมาอยู่ใกล้จุดคุ้มทุนอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม กระแสเงินทุนโดยรวมยังคงระมัดระวัง สะท้อนจากการหดตัวต่อเนื่องของมูลค่าตลาดที่รับรู้รายเดือน (Monthly Realized Capitalization)
ความเสี่ยงหลักคือโครงสร้างผู้เล่นในตลาดเปลี่ยนไป
Glassnode มองว่าความเสี่ยงสำคัญที่สุดในขณะนี้คือการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มผู้ถือครอง Bitcoin โดยสัดส่วนเงินทุนที่ถือโดยนักลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งกลุ่มนี้มักตอบสนองต่อความผันผวนของราคาและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมได้รวดเร็วกว่า
ดังนั้น แม้ Bitcoin ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากนักลงทุนระยะยาวและความสามารถในการทำกำไรของผู้ถือครองส่วนใหญ่ แต่การปรับขึ้นหรือการปรับฐานในอนาคตอาจมีความผันผวนมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Glassnode สรุปว่า ตลาด Bitcoin ยังคงมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่เริ่มมีความอ่อนไหวมากขึ้นต่อการชะลอตัวของโมเมนตัมและแรงขายรอบใหม่ โดยผู้ถือครองระยะยาวเริ่มลดการขายขาดทุนลง แต่ยังไม่มีสัญญาณยืนยันอย่างชัดเจนว่า Bitcoin ได้สร้างจุดต่ำสุดที่มั่นคงแล้ว
มุมมองทางเทคนิค Bitcoin (กราฟ D1)
หากเกิดแรงขายรอบใหม่จากโซนแนวต้าน 66,000–70,000 ดอลลาร์ Bitcoin อาจเผชิญกับขาลงระลอกที่สาม โดยในทางทฤษฎีอาจขยายตัวไปสู่บริเวณ 45,000 ดอลลาร์
น่าสังเกตว่า ทั้งในช่วงการปรับฐานฤดูหนาวที่ผ่านมา และอีกครั้งในเดือนเมษายน Bitcoin เคยกลับขึ้นมายืนเหนือ EMA50 ได้ชั่วคราว ก่อนกลับมาเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าการทะลุเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวเพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มในระยะยาว
Source: xStation5
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