🚩 BlackRock เทขาย Bitcoin! BTC หลุด $60K แล้วจะเกิดอะไรต่อ?

BlackRock ขาย Bitcoin – BTC หลุดต่ำกว่า $60K แล้วจะเกิดอะไรต่อ?
Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์ ในวันจันทร์ หลังร่วงเกือบ 6% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแรงกดดันหลักมาจากความเชื่อมั่นของตลาดที่อ่อนแอลง และการไหลออกของเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันอย่างชัดเจน
กองทุน Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ มีเงินไหลออกสุทธิราว 1.8 พันล้านดอลลาร์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมตลอดปี 2026 ยังคงติดลบอย่างมาก
แรงขายส่วนใหญ่เกิดจากกองทุน IBIT ของ BlackRock ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นกองทุนที่ขึ้นชื่อเรื่องการสะสม Bitcoin อย่างต่อเนื่องและแทบไม่มีการขาย การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่ออุปทานในตลาด
ตราบใดที่กระแสเงินใน ETF ยังไม่กลับมาทรงตัว และนักลงทุนสถาบันยังไม่กลับมาสะสม Bitcoin การฟื้นตัวของอุปสงค์อาจยังเป็นเรื่องยาก
ประเด็นสำคัญ
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Strategy ชะลอการซื้อ Bitcoin อย่างมาก โดยเข้าซื้อเพียงประมาณ 3,600 BTC ในเดือนมิถุนายน สะท้อนท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นของนักลงทุนสถาบันรายใหญ่
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นักลงทุนยังคงลดความเสี่ยงในตลาดอนุพันธ์ โดย Open Interest ของ Bitcoin Futures ลดลงเกือบ 2.7% และสถานะที่ถูกบังคับปิดส่วนใหญ่เป็นฝั่ง Long สะท้อนการลดลงของการเก็งกำไรขาขึ้น
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Crypto Fear & Greed Index ลดลงเหลือ 17 ซึ่งอยู่ในโซน Extreme Fear แม้ในอดีตระดับนี้มักเกิดขึ้นในช่วงตลาดหวาดกลัวอย่างหนัก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาจะสร้างจุดต่ำสุดเสมอไป
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ข้อมูล On-chain ยังให้สัญญาณที่หลากหลาย โดยกระเป๋าเงินของนักลงทุนรายใหญ่ (Whales) เพิ่มการสะสม ขณะที่นักลงทุนระยะยาวบางส่วนเริ่มยอมขายขาดทุน
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Bitcoin ยังคงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยมหภาค โดยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่า และความคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงต่อไป ยังคงกดดันสินทรัพย์เสี่ยง
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ในเชิงเทคนิค ระดับ 60,000 ดอลลาร์ ยังคงเป็นแนวรับสำคัญ หากสามารถกลับมายืนเหนือระดับนี้ได้ จะช่วยฟื้นความเชื่อมั่นในระยะสั้น แต่หากหลุดต่อ แนวรับสำคัญถัดไปอยู่บริเวณ 58,000 ดอลลาร์
สิ่งที่ตลาดยังขาดคือ "แรงซื้อ"
เงินทุนขนาดใหญ่ยังไม่กลับเข้าสู่ตลาดอย่างชัดเจน
แม้จะเริ่มเห็นนักลงทุนบางส่วน โดยเฉพาะในสหรัฐฯ เข้าซื้อเมื่อราคาปรับตัวลง แต่ฝั่งนักลงทุนสถาบันยังคงระมัดระวัง ขณะที่นักลงทุนระยะสั้นยังสร้างแรงขายจำนวนมากในช่วง 67,000–71,000 ดอลลาร์
ตราบใดที่ Bitcoin ยังไม่สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือโซนดังกล่าว การฟื้นตัวของราคามีแนวโน้มถูกมองว่าเป็นเพียง Technical Rebound มากกว่าจะเป็นการกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่
ตลาดออปชันยังส่งสัญญาณระมัดระวัง
ข้อมูลจากตลาดออปชันสะท้อนว่าผู้ลงทุนเริ่มหันมาขาย Option Premium มากกว่าการซื้อประกันความเสี่ยงขาลง แสดงให้เห็นว่าตลาดคาดว่าความผันผวนอาจไม่สูงมากในระยะสั้น
ขณะเดียวกัน Market Maker ยังคงถือสถานะ Long Gamma จำนวนมากในช่วง 60,000–64,000 ดอลลาร์ ซึ่งโดยปกติจะช่วยลดความผันผวนของราคา
อย่างไรก็ตาม ระดับดังกล่าวไม่สามารถป้องกันไม่ให้ Bitcoin หลุดต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ ได้ และหากราคาไม่สามารถกลับมายืนเหนือระดับนี้ได้อย่างรวดเร็ว แรงขายอาจเร่งตัวขึ้น
ปัจจัยมหภาคยังเป็นตัวกำหนดทิศทาง
สัปดาห์นี้ Bitcoin มีแนวโน้มตอบสนองต่อทั้งข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการประชุม ECB Forum ที่เมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกส ซึ่งอาจส่งผลต่อมุมมองของตลาดเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของ Fed
ในขณะเดียวกัน ยอดเงินไหลเข้าสุทธิสะสมของ Spot Bitcoin ETF ในสหรัฐฯ ลดลงเหลือต่ำกว่า 51 พันล้านดอลลาร์ จากระดับประมาณ 62 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงจุดสูงสุดของตลาดกระทิงปี 2025
แม้ตัวชี้วัดด้านมูลค่าหลายตัวจะเริ่มบ่งชี้ว่า Bitcoin มีความน่าสนใจมากขึ้น แต่เพียงแค่ราคาที่ถูกลงยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแนวโน้มของตลาด
ปัจจุบัน ตลาดยังคงเผชิญแรงกดดันจากการขายขาดทุน เงินทุนที่ไหลออกจาก ETF อย่างต่อเนื่อง และการวางสถานะเชิงป้องกันในตลาดออปชัน ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ยังจำกัดโอกาสในการฟื้นตัวของ Bitcoin ในระยะสั้น
ที่มา: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
มุมมองทางเทคนิคของ Bitcoin (กราฟรายวัน)
ปัจจุบัน Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA200) ซึ่งแสดงด้วยเส้นสีแดงบนกราฟ อยู่เกือบ 30%
ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) กำลังเข้าใกล้โซน Oversold แต่ยังไม่ส่งสัญญาณว่าตลาดเข้าสู่ภาวะ Capitulation หรือการเทขายอย่างตื่นตระหนกเต็มรูปแบบ
หากเกิดแรงขายระลอกใหม่ Bitcoin มีโอกาสปรับตัวลงสู่บริเวณ 45,000 ดอลลาร์
ในทางกลับกัน หากราคาสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือ 68,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณของเส้น EMA50 ได้ อาจเป็นสัญญาณว่ากระแสแรงซื้อเริ่มกลับมาอีกครั้ง
ส่วนแนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ในช่วง 77,000–80,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีทั้งเส้น EMA200 และระดับแนวต้านจากการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตมาบรรจบกัน
ที่มา: xStation5
แรงขายจาก ETF ยังคงเป็นปัจจัยกดดันสำคัญที่สุดของตลาด
แรงขายจากกองทุน Spot Bitcoin ETF ยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยลบที่สำคัญที่สุดของตลาดคริปโทในขณะนี้
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา BlackRock ขาย Bitcoin มูลค่าประมาณ 444 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ Fidelity Investments ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่มีส่วนทำให้แรงขายในตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
นักลงทุนยังคงกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) อาจดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป
เมื่อรวมกับปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่
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การไหลเข้าของเงินทุนไปยังหุ้นกลุ่ม AI
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สภาพคล่องจากนักลงทุนรายย่อยจำนวนมากที่ถูกดูดซับโดยการเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX
ส่งผลให้ตลาด Bitcoin เผชิญกับภาวะที่ อุปสงค์ยังคงอ่อนแอ และ แรงเก็งกำไรลดลงอย่างชัดเจน
Source: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Source: XTB Research
Eryk Szmyd Financial Markets Analyst, XTB
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