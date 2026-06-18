ด่วน! BoE คงอัตราดอกเบี้ยตามคาด 🇬🇧 📌 GBPUSD ปรับตัวลงต่อ 📉

BoE คงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75% ตามคาด
เวลา 13:00 CET ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75% สอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ลงมติ 7 ต่อ 2 ให้คงดอกเบี้ย โดยกรรมการ 2 คนยังสนับสนุนการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% สะท้อนมุมมองที่ยังคงกังวลต่อแรงกดดันเงินเฟ้อ
แม้อัตราเงินเฟ้อ CPI ล่าสุดจะชะลอลงมาอยู่ที่ 2.8% แต่ BoE ระบุว่าเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปี จากความผันผวนของราคาพลังงานและผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้าง
หลังการประกาศ GBPUSD ยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง เนื่องจากตลาดไม่ได้รับสัญญาณที่เข้มงวดมากพอจาก BoE เพื่อสนับสนุนค่าเงินปอนด์ในระยะสั้น
Source: XTB Research
BoE จับตาความเสี่ยงจากตลาดพลังงาน แม้สถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ระบุว่า แม้แผนสันติภาพล่าสุดในตะวันออกกลางจะช่วยกดดันให้ราคาน้ำมันและก๊าซปรับตัวลดลง แต่ตลาดพลังงานยังคงมีความผันผวนสูง และราคายังคงอยู่เหนือระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง
BoE เตือนว่าปัจจัยที่เคยช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านอุปทาน เช่น การระบายน้ำมันจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ และอุปสงค์ที่อ่อนแอลงจากเอเชีย อาจเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเท่านั้น
นอกจากนี้ ต้นทุนพลังงานที่อยู่ในระดับสูงยังส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ปรับตัวขึ้น และเพิ่มแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก
ด้านตลาดการเงิน นักลงทุนได้ปรับลดคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ BoE ในปี 2026 ลงเหลือรวมราว 32 จุดพื้นฐาน (bps) โดยยังคงให้น้ำหนักต่อการเริ่มขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และคาดว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะถูกสะท้อนในราคาเต็มที่ภายในเดือนพฤศจิกายน
แม้ผลโหวตที่มีแนวโน้มเข้มงวด (hawkish) มากกว่าคาดจะช่วยให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีระหว่างสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ กลับมาอยู่ในแดนบวกอีกครั้ง แต่การเปลี่ยนแปลงของส่วนต่างผลตอบแทนที่ปรับตัวลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดือนพฤษภาคมและต้นเดือนกรกฎาคม ยังคงเป็นปัจจัยกดดันให้ GBPUSD อ่อนค่าต่อเนื่อง
วิเคราะห์ทางเทคนิค: GBPUSD (D1)
คู่เงิน GBPUSD ยังคงเผชิญแรงกดดันฝั่งขายอย่างชัดเจน หลังราคาปรับตัวหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ทั้ง 10, 30 และ 100 วัน ซึ่งสะท้อนถึงการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นในระยะกลาง และบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของ Sentiment ในตลาด
ขณะเดียวกัน ดัชนี RSI เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 30 เพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าราคาเริ่มเข้าใกล้ภาวะ Oversold นักลงทุนควรจับตาระดับดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เนื่องจากหาก RSI ปรับตัวต่ำกว่า 30 อย่างต่อเนื่อง อาจสะท้อนถึงแรงขายที่ยังคงครอบงำตลาด แม้จะเริ่มเข้าใกล้ภาวะอ่อนแรงของฝั่งขายก็ตาม
แนวรับสำคัญ: 1.3120 และ 1.3000
แนวต้านสำคัญ: 1.3300 และ 1.3420
ที่มา: XTB Research
Source: xStation5
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