BOE Preview: เศรษฐกิจจะบีบให้ BOE “พักดอกเบี้ยแบบผ่อนคลาย” หรือไม่?

- BOE คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมครั้งนี้ และแทบไม่มีโอกาสเปลี่ยนนโยบายในทันที
- เงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดและราคาพลังงานที่ลดลง สนับสนุนโอกาสที่ BOE จะส่งสัญญาณ “ผ่อนคลายมากขึ้น”
- GBP/USD ยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยตลาดจับตาถ้อยแถลงของ BOE มากกว่าการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย
- BOE คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมครั้งนี้ และแทบไม่มีโอกาสเปลี่ยนนโยบายในทันที
- เงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดและราคาพลังงานที่ลดลง สนับสนุนโอกาสที่ BOE จะส่งสัญญาณ “ผ่อนคลายมากขึ้น”
- GBP/USD ยังอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยตลาดจับตาถ้อยแถลงของ BOE มากกว่าการตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ย
BOE คาดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมวันนี้ โดยตลาดกำหนดโอกาสลดดอกเบี้ยเพียง 1 ครั้งภายในเดือนเมษายน 2027 เท่านั้น ขณะที่แทบไม่มีความคาดหวังเลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ โดยโอกาสขึ้นดอกเบี้ยแทบจะเป็น 0% นอกจากนี้ตลาดฟิวเจอร์สยังเชื่อว่าในเดือนกรกฎาคมก็ไม่น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเช่นกัน โดยประเมินโอกาสไว้ต่ำกว่า 20% ในขณะนี้
รายงานเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคมได้เปลี่ยนมุมมองของธนาคารกลางอังกฤษ หลังดัชนีราคายังคงอยู่ที่ระดับ 2.8% ซึ่งต่ำกว่าคาดการณ์ที่มองว่าจะขยับขึ้นไปถึง 3% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น 2.6% จาก 2.5% ในเดือนเมษายน ภาพรวมสะท้อนว่าเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรยังคงออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดอย่างต่อเนื่อง แม้จะยังมีแรงกดดันเงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจ เช่น ราคาต้นทุนผู้ผลิตที่เพิ่มขึ้น 8.7% YoY แต่แรงกดดันดังกล่าวยังไม่ถูกส่งผ่านมายังผู้บริโภคอย่างชัดเจน
ในปัจจุบัน สหราชอาณาจักรไม่ได้เป็นประเทศที่โดดเด่นด้านเงินเฟ้อเมื่อเทียบกับสหรัฐฯ และยูโรโซน โดยมีอัตรา CPI ต่ำกว่า ซึ่งสนับสนุนท่าทีที่ผ่อนคลายมากกว่าของ BOE เมื่อเทียบกับ ECB และ Fed อีกทั้งยังสะท้อนว่าการพุ่งขึ้นของราคาพลังงานในช่วงล่าสุดไม่น่าจะนำไปสู่เงินเฟ้อระดับรุนแรงแบบปี 2022
เมื่อพิจารณารายละเอียดของ CPI เดือนพฤษภาคม จะพบว่าค่าขนส่งปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน โดยได้รับแรงหนุนจากค่าโดยสารเครื่องบินและราคาน้ำมันเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจคือมีถึง 8 หมวดสินค้าที่มีแรงกดดันด้านราคาลดลง รวมถึงอาหาร เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ เฟอร์นิเจอร์ และเสื้อผ้า ขณะที่ราคาสินค้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นมก็ปรับตัวลดลง ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อ BOE ว่าแรงกดดันด้านอุปทานจากความไม่สงบในตะวันออกกลางยังไม่ได้ส่งผ่านมายังผู้บริโภค
ตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนเมษายนและพฤษภาคมบ่งชี้ว่า CPI มีแนวโน้มจะต่ำกว่าคาดการณ์ของ BOE ที่ระดับ 3.1% ในไตรมาสนี้ ซึ่งทำให้โอกาสที่ BOE จะกลับไปใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น (hawkish pivot) ถูกเลื่อนออกไปก่อน นอกจากนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่เริ่มคลี่คลายและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว โดย Brent ลดลงต่ำกว่า 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ยังช่วยสนับสนุนมุมมองเชิงผ่อนคลายมากขึ้นด้วย
ในการประชุมครั้งก่อน มีสมาชิก 1 คนโหวตสนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ย และมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นการลงคะแนนในลักษณะใกล้เคียงกันที่ 8-1 ในวันนี้ โดยกลุ่มสายเข้มงวดใน BOE อาจยังชี้ไปที่แรงกดดันจากต้นทุนการผลิตซึ่งอาจส่งผ่านไปยังผู้บริโภคในอนาคต อีกทั้งเงินเฟ้ออาจปรับขึ้นอีกในเดือนกรกฎาคมจากการปรับเพิ่มเพดานราคาพลังงาน 13% ตลาดจึงหวังว่าการเพิ่มขึ้นนี้จะเป็นเพียงชั่วคราวและไม่ก่อให้เกิดวงจรค่าจ้าง-ราคา
ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดของสหราชอาณาจักรยังสะท้อนการชะลอตัว โดยจำนวนการจ้างงานใหม่ลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่การเติบโตของค่าจ้างทรงตัวที่ 3.4% ซึ่งต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2020 เป็นสัญญาณว่าแรงกดดันเงินเฟ้อรอบสองยังไม่เกิดขึ้น
โดยรวมแล้ว ภาพเศรษฐกิจมหภาคของสหราชอาณาจักรยังไม่สนับสนุนท่าที hawkish ของ BOE ในขณะนี้ ราคาน้ำมันที่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ แม้ยังมีความผันผวนจากข่าวข้อตกลงสันติภาพ ขณะที่ GDP อังกฤษหดตัว 0.1% ในเดือนเมษายน และอุปสงค์ยังอ่อนแอ ส่งผลให้แรงส่งผ่านของเงินเฟ้อจากพลังงานลดลง
ในระยะนี้ ภาพเงินเฟ้อควรสนับสนุนมุมมองของ Andrew Bailey ว่า BOE ยังไม่จำเป็นต้องรีบขึ้นดอกเบี้ย แม้คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ แต่ตลาดจะจับตาถ้อยแถลงเป็นหลัก หาก BOE ตัดคำว่า “แรงกดดันเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง (persistent inflation pressures)” ออกไป จะถือเป็นสัญญาณผ่อนคลายอย่างมีนัยสำคัญและอาจกระตุ้นการเคลื่อนไหวของตลาดอย่างแรง
ด้วยเงินเฟ้อ Q2 ที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของ BOE เอง โอกาสของการ “คงดอกเบี้ยแบบผ่อนคลาย (dovish hold)” จึงเพิ่มขึ้น การใช้แนวทาง wait-and-see อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในสภาวะปัจจุบัน โดยเฉพาะเมื่อแนวโน้มราคาน้ำมันไม่รุนแรงเท่าเดิม และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มลดลง
หาก BOE ออกมาในเชิงผ่อนคลายมากขึ้น เงินปอนด์อาจเผชิญแรงกดดันจากการลดลงของผลตอบแทนพันธบัตร (gilt yields) โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 2 ปีของสหราชอาณาจักรแม้จะปรับขึ้นในวันนี้ตามแรงจาก Fed แต่ยังลดลงแล้ว 22bps ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจต้องอาศัยท่าที dovish จาก BOE เพื่อกดให้ลดลงต่อ
GBP/USD หลุดระดับ 1.33 ก่อนการประชุม และสัญญาณทางเทคนิคยังชี้ไปในทิศทางขาลง โดยแนวรับระยะสั้นสำคัญอยู่ที่ 1.32 ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของเดือนเมษายน
กราฟ 1: GBP/USD ปรับตัวลดลงก่อนการประชุม BOE
ที่มา: XTB
ฟรังก์สวิสอ่อนค่าลง หลัง SNB คงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามคาด
ตลาดเด่นวันนี้: GBPUSD ก่อนการตัดสินใจของ BoE
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