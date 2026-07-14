BREAKING: ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง พร้อมเรียกเก็บ “ค่าธรรมเนียม” 20% สำหรับการขนส่งผ่านเส้นทางนี้ 🚢

ราคาน้ำมันตอบสนองต่อคำประกาศของทรัมป์เกี่ยวกับการกลับมาใช้ “มาตรการปิดกั้นอิหร่าน” และบทบาทใหม่ของสหรัฐฯ ในฐานะ “ผู้คุ้มกันช่องแคบฮอร์มุซที่ได้รับค่าตอบแทน” ด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดยตลาดได้สะท้อนความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เข้ามาในราคาแล้ว แม้ว่าการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างเป็นทางการก็ตาม
สิ่งที่ทรัมป์กล่าว
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศผ่าน Truth Social ว่า “ช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงเปิดอยู่ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีอิหร่านก็ตาม” พร้อมประกาศกลับมาใช้มาตรการปิดกั้นที่มุ่งเป้าไปที่เรือและลูกค้าของอิหร่านเท่านั้น
ความเคลื่อนไหวครั้งใหม่นี้เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดหาเงินทุน โดยสหรัฐฯ จะรับบทบาทอย่างเป็นทางการในฐานะ “ผู้คุ้มกันช่องแคบฮอร์มุซ (Guardian of the Strait of Hormuz)” และเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม 20% จากมูลค่าของสินค้าทั้งหมดที่ขนส่งผ่านช่องแคบ เพื่อแลกกับการให้ความคุ้มครอง
ปฏิกิริยาของตลาดน้ำมัน
กราฟ OIL CFD ในกรอบเวลา M5 แสดงรูปแบบ “ข่าวกระชากราคา (news spike)” อย่างชัดเจน โดยแท่งเทียนพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วจากบริเวณ 78.3 ดอลลาร์ ไปแตะประมาณ 79.85 ดอลลาร์ พร้อมทะลุเส้น EMA ทั้ง 3 เส้น (50/100/200) แทบจะในจังหวะเดียว
ด้าน RSI (14) พุ่งขึ้นไปที่ระดับ 72.2 เข้าสู่โซน Overbought ซึ่งยืนยันว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยอารมณ์ของตลาด ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของปฏิกิริยาต่อข่าวภูมิรัฐศาสตร์
อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาบริบทในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยตลาดเคยตอบสนองในลักษณะเดียวกันหลายครั้งต่อคำแถลงของทรัมป์เกี่ยวกับ ช่องแคบฮอร์มุซ ตัวอย่างเช่น ในเดือนเมษายน ราคาน้ำมัน WTI พุ่งขึ้น 8% แตะเหนือระดับ 104 ดอลลาร์ หลังมีการประกาศปิดกั้นท่าเรือของอิหร่าน และในเดือนกรกฎาคม ราคาน้ำมัน Brent ทดสอบระดับ 80 ดอลลาร์ หลังข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านล่มลง
ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวลักษณะนี้มักเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น หากการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง
ทำไมประเด็นนี้จึงสำคัญต่อตลาด?
- ช่องแคบฮอร์มุซมีสัดส่วนประมาณ 20% ของการค้าทางน้ำมันทั่วโลก ดังนั้น แม้เพียงความเสี่ยงทางทฤษฎีต่อการขนส่งผ่านเส้นทางนี้ ก็สามารถเพิ่ม ค่าความเสี่ยง (risk premium) ในราคาน้ำมันได้
- มาตรการใหม่ที่เรียกเก็บ “ค่าธรรมเนียม 20%” จากสินค้าที่ขนส่งผ่านช่องแคบ ถือเป็นแนวทางใหม่ที่อาจเพิ่มต้นทุนด้านโลจิสติกส์และอัตราค่าขนส่ง โดยตลาดกำลังสะท้อนปัจจัยนี้ในฐานะต้นทุนการขนส่งน้ำมันที่สูงขึ้น ไม่ใช่เพียงความเสี่ยงด้านอุปทานเท่านั้น
คำถามสำคัญสำหรับทิศทางต่อไป:
อิหร่านจะยอมรับบทบาทของ “ผู้เล่นที่ถูกกีดกันออกจากระบบ” โดยไม่มีการตอบโต้ทางทหารหรือไม่?
หรืออิหร่านจะมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการยกระดับความขัดแย้ง และดำเนินมาตรการตอบโต้ในภูมิภาค?
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