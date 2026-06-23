BREAKING: EURUSD ร่วงต่อ หลังตัวเลข PMI ยูโรโซนอ่อนแอกว่าคาด ⚡

ตัวเลข PMI เบื้องต้นของยูโรโซนในเดือนมิถุนายน ออกมาในลักษณะผสมผสาน แต่โดยรวมถือว่าดีกว่าคาดเล็กน้อย โดยดัชนี Composite PMI อยู่ที่ 49.5 จุด สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 49.2 จุด และปรับตัวดีขึ้นจาก 48.5 จุดในเดือนก่อนหน้า
แรงสนับสนุนหลักมาจากภาคบริการ ซึ่งออกมาที่ 48.9 จุด สูงกว่าคาดการณ์ที่ 48.6 จุด ขณะที่ภาคการผลิตชะลอลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 51.3 จุด จาก 51.6 จุด แม้เศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 จุด ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างการขยายตัวและหดตัว แต่แนวโน้มโดยรวมถือว่ากำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีขึ้น
ฝรั่งเศสเป็นเซอร์ไพรส์เชิงบวกของรอบนี้
- ภาคการผลิตกลับเข้าสู่โซนขยายตัวอีกครั้งที่ 50.7 จุด (คาด 50.1 จุด) ขณะที่ภาคบริการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งสู่ 47.4 จุด จาก 44.3 จุด ส่งผลให้ Composite PMI เพิ่มขึ้นเป็น 47.6 จุด สูงกว่าคาดการณ์ที่ 46.0 จุด
- แม้ว่าตัวเลขโดยรวมของฝรั่งเศสยังอยู่ในโซนหดตัว แต่จังหวะการฟื้นตัวถือว่าน่าประทับใจอย่างมาก
เยอรมนีกลับสร้างความผิดหวัง
- ภาคการผลิตทรงตัวที่ 50.0 จุด ต่ำกว่าคาดการณ์เล็กน้อยที่ 50.2 จุด แต่จุดที่น่ากังวลคือภาคบริการ ซึ่งร่วงลงเหลือเพียง 46.8 จุด เทียบกับที่ตลาดคาดไว้ที่ 49.0 จุด
- ผลดังกล่าวฉุดให้ Composite PMI ของเยอรมนีลดลงมาอยู่ที่ 48.0 จุด ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 49.7 จุด และแย่ลงจาก 48.8 จุดในเดือนก่อน
- การอ่อนแอของภาคบริการสะท้อนว่าความต้องการภายในประเทศของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปยังคงเผชิญแรงกดดัน และอาจทำให้การเปลี่ยนท่าทีของ ECB ในระยะใกล้เป็นเรื่องที่ยากขึ้น
สรุป
- แม้ว่าตัวเลข PMI ของยูโรโซนจะออกมาดีกว่าคาด แต่คุณภาพของการฟื้นตัวยังไม่แข็งแกร่งนัก เนื่องจากได้รับแรงหนุนหลักจากการฟื้นตัวของฝรั่งเศส ขณะที่ภาคบริการของเยอรมนีกลับส่งสัญญาณเตือนที่น่ากังวล
- ความแตกต่างของแนวโน้มเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศหลักของยูโรโซนกำลังขยายตัวมากขึ้น ซึ่งยังคงทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของภูมิภาคเปราะบางและมีความไม่แน่นอนสูงต่อไป
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