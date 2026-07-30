  
08:49 · 30 กรกฎาคม 2026

BREAKING: Fed คงดอกเบี้ย ท่ามกลางความเห็นต่างภายใน และการชะลอจุดยืนของ Warsh

ตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate ที่ระดับ 3.50%–3.75%

แถลงการณ์นโยบายการเงินฉบับย่อของ Fed แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการประชุมในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้มี เจ้าหน้าที่ 3 รายที่แสดงความเห็นคัดค้าน (Dissent) ได้แก่ Hammack, Kashkari และ Logan ซึ่งสนับสนุนให้ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ประเด็นสำคัญจากแถลงการณ์ FOMC

  • เสถียรภาพด้านราคา (Price Stability)

  • คณะกรรมการ FOMC ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นในการทำให้ เสถียรภาพด้านราคาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

  • การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)

  • กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวในระดับที่แข็งแกร่ง

  • แนวโน้มเงินเฟ้อ (Inflation Outlook)

  • เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากแรงกระทบทางเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินอยู่

  • งบดุลของ Fed (Balance Sheet)

  • Fed ระบุอย่างชัดเจนว่า ยังคงดำเนินนโยบายรักษาระดับ สภาพคล่องสำรองในระบบธนาคารให้อยู่ในระดับเพียงพอ (Ample Reserves)

  • โทนของแถลงการณ์ (Statement Tone)

  • แถลงการณ์นโยบายการเงินฉบับย่อแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับแถลงการณ์ในการประชุมเดือนมิถุนายน

ความเห็นต่างด้านนโยบาย: เสียงคัดค้านจาก Fed สาขาภูมิภาค แต่คณะกรรมการหลักยังเป็นเอกภาพ

แม้ Fed จะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่มีเจ้าหน้าที่ 3 รายที่แสดงความเห็นคัดค้าน และสนับสนุนให้ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันที ได้แก่

  • Beth Hammack
  • Neel Kashkari
  • Lorie Logan

เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 รายเป็น ประธาน Fed สาขาภูมิภาค ซึ่งจุดยืนเชิงเข้มงวดต่อเงินเฟ้อ (Hawkish) ของพวกเขาไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดมากนัก หลังจากก่อนหน้านี้ได้แสดงความเห็นในทิศทางดังกล่าวต่อสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม จุดที่น่าสนใจคือ ไม่มีสมาชิกจากคณะกรรมการผู้ว่าการ Fed (Board of Governors) รายใดแสดงความเห็นคัดค้าน ซึ่งสะท้อนถึงความเห็นร่วมกันของผู้กำหนดนโยบายในกรุงวอชิงตัน

ด้าน Kevin Warsh ประธาน Fed ลงคะแนนเสียงร่วมกับเสียงส่วนใหญ่เพื่อคงอัตราดอกเบี้ยไว้

แม้ก่อนหน้านี้ Warsh จะมีจุดยืนที่เข้มงวดต่อเงินเฟ้อในการให้ถ้อยแถลงต่อสภาคองเกรส แต่การเลือกไม่เข้าร่วมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่สาย Hawkish ทั้ง 3 ราย อาจส่งผลให้ความน่าเชื่อถือด้านการต่อสู้กับเงินเฟ้อของเขาลดลงเล็กน้อยในมุมมองของนักลงทุนที่มีจุดยืนเข้มงวด

ปฏิกิริยาตลาดและการคาดการณ์นโยบาย

  • แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย (Rate Path Adjustments)

  • ตลาดเงินได้ปรับลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ โดยปัจจุบันตลาดสะท้อนโอกาสการผ่อนคลายนโยบายประมาณ 36 bps ลดลงจาก 44 bps ก่อนการประชุม
  • อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงสะท้อนความเป็นไปได้ของ การปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 bps จำนวน 2 ครั้งภายในกลางปีหน้าอย่างเต็มที่
  • ซึ่งบ่งชี้ว่า ตลาดไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยออกไป แต่เพียงเลื่อนช่วงเวลาของความคาดหวังดังกล่าวออกไป

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury Yields)

  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวตอบสนองในระดับปานกลาง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 1 bps ในการซื้อขายวันนี้

  • ตลาดเงินตรา (Currencies)

  • บรรยากาศที่ผ่อนคลายลงในตลาด FX ช่วยให้คู่เงิน EUR/USD กลับขึ้นเหนือระดับ 1.14 และทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 เดือน (25-month moving average) ได้อีกครั้ง
 

 

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