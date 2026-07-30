BREAKING: Fed คงดอกเบี้ย ท่ามกลางความเห็นต่างภายใน และการชะลอจุดยืนของ Warsh

ตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยคงกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ย Fed Funds Rate ที่ระดับ 3.50%–3.75%
แถลงการณ์นโยบายการเงินฉบับย่อของ Fed แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับการประชุมในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้มี เจ้าหน้าที่ 3 รายที่แสดงความเห็นคัดค้าน (Dissent) ได้แก่ Hammack, Kashkari และ Logan ซึ่งสนับสนุนให้ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ประเด็นสำคัญจากแถลงการณ์ FOMC
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เสถียรภาพด้านราคา (Price Stability)
- คณะกรรมการ FOMC ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นในการทำให้ เสถียรภาพด้านราคาเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
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การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวในระดับที่แข็งแกร่ง
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แนวโน้มเงินเฟ้อ (Inflation Outlook)
- เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากแรงกระทบทางเศรษฐกิจที่ยังคงดำเนินอยู่
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งบดุลของ Fed (Balance Sheet)
- Fed ระบุอย่างชัดเจนว่า ยังคงดำเนินนโยบายรักษาระดับ สภาพคล่องสำรองในระบบธนาคารให้อยู่ในระดับเพียงพอ (Ample Reserves)
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โทนของแถลงการณ์ (Statement Tone)
- แถลงการณ์นโยบายการเงินฉบับย่อแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับแถลงการณ์ในการประชุมเดือนมิถุนายน
ความเห็นต่างด้านนโยบาย: เสียงคัดค้านจาก Fed สาขาภูมิภาค แต่คณะกรรมการหลักยังเป็นเอกภาพ
แม้ Fed จะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่มีเจ้าหน้าที่ 3 รายที่แสดงความเห็นคัดค้าน และสนับสนุนให้ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทันที ได้แก่
- Beth Hammack
- Neel Kashkari
- Lorie Logan
เจ้าหน้าที่ทั้ง 3 รายเป็น ประธาน Fed สาขาภูมิภาค ซึ่งจุดยืนเชิงเข้มงวดต่อเงินเฟ้อ (Hawkish) ของพวกเขาไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดมากนัก หลังจากก่อนหน้านี้ได้แสดงความเห็นในทิศทางดังกล่าวต่อสาธารณะ
อย่างไรก็ตาม จุดที่น่าสนใจคือ ไม่มีสมาชิกจากคณะกรรมการผู้ว่าการ Fed (Board of Governors) รายใดแสดงความเห็นคัดค้าน ซึ่งสะท้อนถึงความเห็นร่วมกันของผู้กำหนดนโยบายในกรุงวอชิงตัน
ด้าน Kevin Warsh ประธาน Fed ลงคะแนนเสียงร่วมกับเสียงส่วนใหญ่เพื่อคงอัตราดอกเบี้ยไว้
แม้ก่อนหน้านี้ Warsh จะมีจุดยืนที่เข้มงวดต่อเงินเฟ้อในการให้ถ้อยแถลงต่อสภาคองเกรส แต่การเลือกไม่เข้าร่วมกับกลุ่มเจ้าหน้าที่สาย Hawkish ทั้ง 3 ราย อาจส่งผลให้ความน่าเชื่อถือด้านการต่อสู้กับเงินเฟ้อของเขาลดลงเล็กน้อยในมุมมองของนักลงทุนที่มีจุดยืนเข้มงวด
ปฏิกิริยาตลาดและการคาดการณ์นโยบาย
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แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย (Rate Path Adjustments)
- ตลาดเงินได้ปรับลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ โดยปัจจุบันตลาดสะท้อนโอกาสการผ่อนคลายนโยบายประมาณ 36 bps ลดลงจาก 44 bps ก่อนการประชุม
- อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงสะท้อนความเป็นไปได้ของ การปรับขึ้นดอกเบี้ย 25 bps จำนวน 2 ครั้งภายในกลางปีหน้าอย่างเต็มที่
- ซึ่งบ่งชี้ว่า ตลาดไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยออกไป แต่เพียงเลื่อนช่วงเวลาของความคาดหวังดังกล่าวออกไป
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อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury Yields)
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาวตอบสนองในระดับปานกลาง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นประมาณ 1 bps ในการซื้อขายวันนี้
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ตลาดเงินตรา (Currencies)
- บรรยากาศที่ผ่อนคลายลงในตลาด FX ช่วยให้คู่เงิน EUR/USD กลับขึ้นเหนือระดับ 1.14 และทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 25 เดือน (25-month moving average) ได้อีกครั้ง
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