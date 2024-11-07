  
16:01 · 7 พฤศจิกายน 2024

BREAKING: นอร์เวย์ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิม 🔔

  • อัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักของนอร์เวย์ - จริง 4.50% (คาดการณ์ 4.5%, ก่อนหน้า 4.50%)

ธนาคารกลางนอร์เวย์ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 4.5% หลังการประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน โดยคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงสิ้นปี 2024 ตามที่ผู้ว่าการ Ida Wolden Bache กล่าว แม้ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งก่อนเพื่อควบคุมเงินเฟ้อจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่เงินเฟ้อกลับลดลงเร็วกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ค่าเงินโครนที่อ่อนค่าลงและต้นทุนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ภาวะเงินฝืดลดลงต่อไปได้ นโยบายการเงินที่เข้มงวดยังคงมีความจำเป็นเพื่อให้เงินเฟ้อบรรลุเป้าหมาย โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2025 ขึ้นอยู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

 

 

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