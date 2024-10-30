  
21:35 · 30 ตุลาคม 2024

BREAKING: Oil inventories drop by half a million barrels 🔎

03:30 PM BST, United States - EIA Data:

  • Crude Oil Inventories: actual -0.515M; forecast 1.500M; previous 5.474M;
  • EIA Weekly Distillates Stocks: actual -0.977M; forecast -1.590M; previous -1.140M;
  • Gasoline Inventories: actual -2.707M; forecast 0.600M; previous 0.878M;

Oil gains marginally following the publication. On the daily interval OIL.WTI gains 1.10% to USD 68.28 per barrel.

 

 

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