BREAKING: Oil inventories drop by half a million barrels 🔎

03:30 PM BST, United States - EIA Data:
- Crude Oil Inventories: actual -0.515M; forecast 1.500M; previous 5.474M;
- EIA Weekly Distillates Stocks: actual -0.977M; forecast -1.590M; previous -1.140M;
- Gasoline Inventories: actual -2.707M; forecast 0.600M; previous 0.878M;
Oil gains marginally following the publication. On the daily interval OIL.WTI gains 1.10% to USD 68.28 per barrel.
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