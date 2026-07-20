  
14:13 · 20 กรกฎาคม 2026

BREAKING: PPI เยอรมนีชะลอตัว แรงกดดันด้านราคาเริ่มคลี่คลาย

🇩🇪 ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) – เยอรมนี

  • PPI (MoM): -0.3% (คาดการณ์ -0.2%, ครั้งก่อน 0.3%)
  • PPI (YoY): 1.8% (ครั้งก่อน 2.2%)

ทำไมข้อมูลนี้จึงสำคัญ?

  • ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนีใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในระดับผู้ผลิต ก่อนที่ต้นทุนจะถูกส่งผ่านไปยังผู้บริโภค จึงถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดล่วงหน้าที่สำคัญของเงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI)
  • ในฐานะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซน ข้อมูล PPI ของเยอรมนีมีบทบาทสำคัญต่อการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อของทั้งภูมิภาค
  • หาก PPI สูงกว่าคาด จะสะท้อนว่าแรงกดดันด้านต้นทุนยังคงอยู่ และอาจจำกัดโอกาสที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าราคาผู้ผลิตลดลงเมื่อเทียบรายเดือน และอัตราการขยายตัวรายปีชะลอลง บ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังค่อย ๆ ลดลง ซึ่งเปิดโอกาสให้ ECB มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย
  • ข้อมูล PPI ยังมีความสำคัญในช่วงที่ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนียังคงเผชิญกับอุปสงค์ที่อ่อนแอและต้นทุนการดำเนินงานที่อยู่ในระดับสูง หากแนวโน้มเงินเฟ้อชะลอตัวต่อเนื่อง ก็อาจสนับสนุนให้ ECB มีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น โดยเฉพาะหากข้อมูลในระยะต่อไปยืนยันว่าการเติบโตของราคาทั่วทั้งยูโรโซนยังคงชะลอลง
  • สำหรับตลาดการเงิน หาก PPI ออกมาสูงกว่าคาด อาจผลักดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยุโรปปรับตัวสูงขึ้น และช่วยหนุนค่าเงินยูโรจากการคาดการณ์ว่า ECB อาจใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ในทางกลับกัน หากข้อมูลอ่อนแอและสะท้อนแรงกดดันด้านราคาที่จำกัด ก็อาจยิ่งตอกย้ำความคาดหวังต่อการผ่อนคลายนโยบายการเงิน และสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินยูโร

ข้อมูลล่าสุดสะท้อนอะไร?

  • ตัวเลข PPI ล่าสุดของเยอรมนีชี้ให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคาของผู้ผลิตยังคงชะลอตัว และออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด
  • ราคาผู้ผลิตลดลง 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน มากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะลดลง 0.2% ขณะที่อัตราการเติบโต รายปีชะลอลงเหลือ 1.8% จาก 2.2%
  • ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนว่าผู้ประกอบการในเยอรมนียังคงมีข้อจำกัดในการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลจากอุปสงค์ที่อ่อนแอและความท้าทายที่ยังคงกดดันภาคอุตสาหกรรม
  • โดยรวมแล้ว ตัวเลขนี้สนับสนุนมุมมองว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในยูโรโซนกำลังทยอยลดลง และอาจช่วยเพิ่มความคาดหวังว่า ECB จะดำเนินนโยบายการเงินอย่างระมัดระวังมากขึ้น
  • ในมุมมองของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ข้อมูลชุดนี้ถือว่า เป็นลบต่อค่าเงินยูโรในระดับปานกลาง เนื่องจากสะท้อนว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังไม่แข็งแกร่ง และตอกย้ำภาพการฟื้นตัวที่ยังเปราะบางของเศรษฐกิจเยอรมนี

Source: xStation5

ที่มา: xStation5

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