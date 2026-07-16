BREAKING: PPI สหรัฐฯ ยืนยันเงินเฟ้อชะลอตัวตามทิศทาง CPI

ข้อมูล PPI เดือนมิถุนายนต่ำกว่าคาดทุกด้าน ตอกย้ำสัญญาณเงินเฟ้อชะลอตัวจาก CPI
ข้อมูล ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิถุนายน ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ในทุกด้าน ช่วยยืนยันสัญญาณการชะลอตัวของเงินเฟ้อ หลังจากรายงาน CPI ที่ออกมาต่ำกว่าคาดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
ตัวเลขสำคัญ
- PPI รายเดือน (MoM): -0.3% เทียบกับคาดการณ์ 0.0%
- Core PPI รายเดือน (MoM): 0.2% เทียบกับคาดการณ์ 0.3%
- PPI รายปี (YoY): 5.5% เทียบกับคาดการณ์ 6.2%
- Core PPI รายปี (YoY): 4.7% เทียบกับคาดการณ์ 5.1%
ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นต่อเนื่องจากรายงาน CPI เดือนมิถุนายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เงินเฟ้อทั่วไปลดลง 0.4% MoM (เทียบกับคาดการณ์ -0.1%) และชะลอลงสู่ 3.5% YoY จากระดับก่อนหน้าที่ 4.2% ขณะที่ Core CPI ทรงตัวในรายเดือน และลดลงสู่ 2.6% YoY
ทั้ง CPI และ PPI ล่าสุดส่งสัญญาณไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือแรงกดดันด้านราคาทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภคกำลังผ่อนคลายลงพร้อมกัน ซึ่งถือเป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อย หลังจาก PPI รายปีเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และแตะจุดสูงสุดที่ 6.5% YoY ในเดือนพฤษภาคม
ปฏิกิริยาของตลาด
ดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อย หลัง PPI ต่ำกว่าคาดหนุนมุมมอง Fed ผ่อนคลายมากขึ้น
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังการประกาศข้อมูลดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบในอดีตที่ตัวเลข PPI ต่ำกว่าคาด มักลดแรงสนับสนุนต่อจุดยืนของ Fed ที่เข้มงวด (Hawkish) และกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวลดลง
หลังจากทั้ง CPI และ PPI ออกมาต่ำกว่าคาดในสัปดาห์นี้ ตลาดมีแนวโน้มเพิ่มน้ำหนักต่อการคาดการณ์ว่า Fed อาจใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้นในระยะถัดไป
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงระมัดระวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยในระยะใกล้ เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมายของ Fed เมื่อเดือนที่ผ่านมา
การที่แรงกดดันด้านราคาทั้งฝั่งผู้ผลิตและผู้บริโภคเริ่มชะลอตัวลงพร้อมกัน อาจเปิดทางให้ตลาดกลับมาเพิ่มความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยของ Fed มากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่อทิศทางของดอลลาร์ในช่วงต่อไป.
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