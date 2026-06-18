สต็อกน้ำมันลดลงแรง หนุน Brent กลับขึ้นเหนือระดับ 80 ดอลลาร์

EIA: สต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ลดลงหนัก หนุนโมเมนตัมระยะสั้นของราคาน้ำมัน
ข้อมูลล่าสุดจาก EIA แสดงให้เห็นการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสร้างแรงหนุนเชิงบวกในระยะสั้นต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก
ตัวเลขสำคัญ (EIA Report)
-
Crude oil inventories: -8.26M (คาดการณ์: -3M; ครั้งก่อน: -7.23M)
-
Gasoline inventories: -0.91M (คาดการณ์: -1.4M; ครั้งก่อน: +0.19M)
-
Distillate inventories: +0.95M (คาดการณ์: -0.2M; ครั้งก่อน: -0.2M)
ภาพรวม: แรงหนุนระยะสั้นต่อน้ำมัน
รายงานนี้สะท้อน “แรงหนุนเชิงบวกในระยะสั้น” ของตลาดน้ำมัน โดยปัจจัยสำคัญไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขสต็อกที่ลดลง แต่เกิดจากโครงสร้างของตลาดในฝั่งอุปสงค์และซัพพลายร่วมกัน
ปัจจัยหลักคือ
-
การนำเข้าน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรุนแรง (-754,000 บาร์เรล/วัน)
-
โรงกลั่นเพิ่มกำลังการผลิตอย่างมาก
-
Crude runs: 17.2 ล้านบาร์เรล/วัน
-
อัตราการใช้กำลังการผลิตโรงกลั่น: 96.7%
-
ผลลัพธ์คือสต็อกน้ำมันเชิงพาณิชย์ลดลงอย่างรวดเร็ว แม้ไม่ได้เกิดจากอุปสงค์ที่อ่อนตัว แต่เป็นผลจาก “ระบบการกลั่นและการนำเข้าที่ตึงตัว”
สต็อกเชิงพาณิชย์ใกล้ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี
-
สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ (ไม่รวม SPR) ลดลงเหลือ 418.2M บาร์เรล
→ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีประมาณ 6%
-
สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 0.9M บาร์เรล
→ อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีประมาณ 6%
-
สต็อก Distillates เพิ่มขึ้น 1.0M บาร์เรล
→ แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีถึง 13%
ภาพรวมสต็อกทั้งหมด: ลดลงแรง แต่ไม่ทั้งหมดเป็นปัจจัยตลาด
-
สต็อกน้ำมันรวม (รวม SPR) ลดลง 17.2M บาร์เรล
-
Strategic Petroleum Reserve ลดลง 8.9M บาร์เรล
อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของการลดลงนี้ไม่ได้สะท้อน “แรงกดดันจากตลาดจริง” โดยตรง
การกระจายตัวของการลดลง
การลดลงของสต็อกเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นเด่นใน 2 พื้นที่หลัก:
-
Gulf Coast: -4.8M บาร์เรล
-
Midwest: -4.5M บาร์เรล
สะท้อนแรงตึงตัวของซัพพลายในระบบการกลั่นและโลจิสติกส์ภายในประเทศ
มุมมองเชิงโครงสร้าง: ความเสี่ยงสต็อกต่ำกำลังเพิ่มขึ้น
EIA ประเมินว่า:
-
ช่องแคบฮอร์มุซยังมีแนวโน้ม “ปิดทางอ้อม” ในระยะสั้น
-
การไหลของเรือบรรทุกน้ำมันจะค่อย ๆ ฟื้นตัวตั้งแต่ Q3 2026
-
การกลับสู่ภาวะปกติเต็มรูปแบบอาจลากยาวไปถึงปี 2027
นอกจากนี้ EIA ยังคาดว่า:
-
สต็อกน้ำมันโลกจะลดลงอย่างมากใน Q2–Q3 2026
-
OECD inventories อาจลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2003
สรุปภาพรวม
ข้อมูลชุดนี้สะท้อน 2 ภาพที่ขัดกันในตลาดน้ำมัน:
-
ระยะสั้น: สต็อกลดลงแรง → หนุนราคาน้ำมัน
-
ระยะกลาง–ยาว: ตลาดยังเผชิญความเสี่ยงอุปทาน–ภูมิรัฐศาสตร์ และการปรับสมดุลของสต็อกโลก
ผลลัพธ์คือ ตลาดยังคงอยู่ในภาวะ “ตึงตัวเชิงโครงสร้าง” แม้ราคาจะผันผวนตามข่าวรายวันก็ตาม
OIL (D1)
The RSI on oil contracts is currently in extreme overbought territory (around 30). Price bounced off the 78.6% Fibonacci level and may attempt to move back above the 200 EMA. If sellers shift into consolidation around these levels, the next target could be around $87. Source: xStation5.
Fed ทำตลาดผวา: การเติบโตชะลอ เงินเฟ้อเร่งตัว และดอกเบี้ย “สูงนานกว่าที่คาด”
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขยายการปรับตัวขึ้นแตะ +1% หลังการแถลงข่าว FOMC
EURUSD ลดลง 0.4% หลังการประชุม FOMC!
ข่าวเด่นวันนี้ 18 มิ.ย.