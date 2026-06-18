  
08:22 · 18 มิถุนายน 2026

สต็อกน้ำมันลดลงแรง หนุน Brent กลับขึ้นเหนือระดับ 80 ดอลลาร์

EIA: สต็อกน้ำมันสหรัฐฯ ลดลงหนัก หนุนโมเมนตัมระยะสั้นของราคาน้ำมัน

ข้อมูลล่าสุดจาก EIA แสดงให้เห็นการลดลงของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสร้างแรงหนุนเชิงบวกในระยะสั้นต่อราคาน้ำมันในตลาดโลก

ตัวเลขสำคัญ (EIA Report)

  • Crude oil inventories: -8.26M (คาดการณ์: -3M; ครั้งก่อน: -7.23M)

  • Gasoline inventories: -0.91M (คาดการณ์: -1.4M; ครั้งก่อน: +0.19M)

  • Distillate inventories: +0.95M (คาดการณ์: -0.2M; ครั้งก่อน: -0.2M)

ภาพรวม: แรงหนุนระยะสั้นต่อน้ำมัน

รายงานนี้สะท้อน “แรงหนุนเชิงบวกในระยะสั้น” ของตลาดน้ำมัน โดยปัจจัยสำคัญไม่ได้อยู่แค่ตัวเลขสต็อกที่ลดลง แต่เกิดจากโครงสร้างของตลาดในฝั่งอุปสงค์และซัพพลายร่วมกัน

ปัจจัยหลักคือ

  • การนำเข้าน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงอย่างรุนแรง (-754,000 บาร์เรล/วัน)

  • โรงกลั่นเพิ่มกำลังการผลิตอย่างมาก

    • Crude runs: 17.2 ล้านบาร์เรล/วัน

    • อัตราการใช้กำลังการผลิตโรงกลั่น: 96.7%

ผลลัพธ์คือสต็อกน้ำมันเชิงพาณิชย์ลดลงอย่างรวดเร็ว แม้ไม่ได้เกิดจากอุปสงค์ที่อ่อนตัว แต่เป็นผลจาก “ระบบการกลั่นและการนำเข้าที่ตึงตัว”

สต็อกเชิงพาณิชย์ใกล้ระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี

  • สต็อกน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ (ไม่รวม SPR) ลดลงเหลือ 418.2M บาร์เรล
    → ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีประมาณ 6%

  • สต็อกน้ำมันเบนซินลดลง 0.9M บาร์เรล
    → อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีประมาณ 6%

  • สต็อก Distillates เพิ่มขึ้น 1.0M บาร์เรล
    → แต่ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีถึง 13%

ภาพรวมสต็อกทั้งหมด: ลดลงแรง แต่ไม่ทั้งหมดเป็นปัจจัยตลาด

  • สต็อกน้ำมันรวม (รวม SPR) ลดลง 17.2M บาร์เรล

  • Strategic Petroleum Reserve ลดลง 8.9M บาร์เรล

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ของการลดลงนี้ไม่ได้สะท้อน “แรงกดดันจากตลาดจริง” โดยตรง

การกระจายตัวของการลดลง

การลดลงของสต็อกเชิงพาณิชย์เกิดขึ้นเด่นใน 2 พื้นที่หลัก:

  • Gulf Coast: -4.8M บาร์เรล

  • Midwest: -4.5M บาร์เรล

สะท้อนแรงตึงตัวของซัพพลายในระบบการกลั่นและโลจิสติกส์ภายในประเทศ

มุมมองเชิงโครงสร้าง: ความเสี่ยงสต็อกต่ำกำลังเพิ่มขึ้น

EIA ประเมินว่า:

  • ช่องแคบฮอร์มุซยังมีแนวโน้ม “ปิดทางอ้อม” ในระยะสั้น

  • การไหลของเรือบรรทุกน้ำมันจะค่อย ๆ ฟื้นตัวตั้งแต่ Q3 2026

  • การกลับสู่ภาวะปกติเต็มรูปแบบอาจลากยาวไปถึงปี 2027

นอกจากนี้ EIA ยังคาดว่า:

  • สต็อกน้ำมันโลกจะลดลงอย่างมากใน Q2–Q3 2026

  • OECD inventories อาจลดลงสู่ระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2003

สรุปภาพรวม

ข้อมูลชุดนี้สะท้อน 2 ภาพที่ขัดกันในตลาดน้ำมัน:

  • ระยะสั้น: สต็อกลดลงแรง → หนุนราคาน้ำมัน

  • ระยะกลาง–ยาว: ตลาดยังเผชิญความเสี่ยงอุปทาน–ภูมิรัฐศาสตร์ และการปรับสมดุลของสต็อกโลก

ผลลัพธ์คือ ตลาดยังคงอยู่ในภาวะ “ตึงตัวเชิงโครงสร้าง” แม้ราคาจะผันผวนตามข่าวรายวันก็ตาม

OIL (D1)

 

The RSI on oil contracts is currently in extreme overbought territory (around 30). Price bounced off the 78.6% Fibonacci level and may attempt to move back above the 200 EMA. If sellers shift into consolidation around these levels, the next target could be around $87. Source: xStation5.

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