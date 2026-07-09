ข่าวด่วน: สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น แต่ Brent crude กำลังทดสอบระดับเกือบ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว

การเปลี่ยนแปลงของสต็อกน้ำมันที่สำคัญ (รายสัปดาห์)
- สต็อกน้ำมันดิบ (Crude Oil Inventories): เพิ่มขึ้น 3.00 ล้านบาร์เรล
(ตลาดคาดว่าจะลดลงประมาณ 1.1–1.6 ล้านบาร์เรล)
- สต็อกน้ำมันกลั่น (Distillate Inventories): ลดลง 4.98 ล้านบาร์เรล
(ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.05 ล้านบาร์เรล)
- สต็อกน้ำมันเบนซิน (Gasoline Inventories): ลดลง 1.90 ล้านบาร์เรล
(ตลาดคาดว่าจะลดลง 1.5 ล้านบาร์เรล)
- สต็อกน้ำมันที่เมือง Cushing: ลดลง 0.052 ล้านบาร์เรล
(ลดลงเล็กน้อย)
- อัตราการใช้กำลังการกลั่นของโรงกลั่น (Refinery Capacity Utilization): ลดลง 0.8 จุดเปอร์เซ็นต์
(ตลาดคาดว่าจะลดลงเพียง 0.2 จุดเปอร์เซ็นต์)
- การนำเข้าน้ำมัน (Oil Imports): เพิ่มขึ้น 350,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd)
- การผลิตน้ำมันภายในประเทศ (Domestic Oil Production): เพิ่มขึ้น 50,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd)
มุมมองตลาด (Market Commentary)
รายงานล่าสุดจาก EIA แสดงข้อมูลที่มีทั้งปัจจัยบวกและลบปะปนกัน แต่โดยรวมถือว่าค่อนข้างสมดุล
ในด้านหนึ่ง มี ความประหลาดใจอย่างมากจากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 3 ล้านบาร์เรล แทนที่จะลดลงตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้
นี่ถือเป็น การเพิ่มขึ้นของสต็อกครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของสต็อก ได้แก่:
- การนำเข้าน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน (+350,000 บาร์เรลต่อวัน)
- การลดลงเล็กน้อยของปริมาณน้ำมันดิบที่ถูกนำเข้าสู่กระบวนการกลั่น
- อัตราการใช้กำลังการกลั่นของโรงกลั่นลดลงมากกว่าที่ตลาดคาด (ลดลง 0.8 จุดเปอร์เซ็นต์)
โดยรวม แม้สต็อกน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นมากกว่าคาด แต่การลดลงของสต็อกน้ำมันกลั่นและเบนซินสะท้อนว่า อุปสงค์ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปยังคงแข็งแกร่ง และตลาดยังคงจับตาสมดุลระหว่างอุปทานและความต้องการใช้น้ำมันอย่างใกล้ชิด
ในอีกด้านหนึ่ง การลดลงของกิจกรรมการกลั่นน้ำมันครั้งนี้ เมื่อรวมกับความต้องการใช้น้ำมันที่ยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้ ปริมาณสำรองน้ำมันสำเร็จรูปลดลงอย่างมาก
การลดลงของสต็อกน้ำมันกลั่น (Distillate Inventories) เกือบ 5 ล้านบาร์เรล (สวนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น!) รวมถึงการลดลงของสต็อกน้ำมันเบนซินที่มากกว่าคาด กำลังส่งผลเชิงบวกอย่างมากต่อ ราคาผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป
ปัจจัยเหล่านี้กำลังช่วย ชดเชยแรงกดดันเชิงลบ (Bearish Pressure) จากตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น
กล่าวอีกนัยหนึ่ง แม้ว่าสต็อกน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นและอาจสร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมัน แต่ตลาดผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปยังคงสะท้อนว่า อุปสงค์ยังแข็งแกร่ง และภาวะตึงตัวของเชื้อเพลิงยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันโดยรวม
แม้ว่าข้อมูลสต็อกน้ำมันของสหรัฐฯ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายประการ แต่การตอบสนองของราคาน้ำมันในตลาด (Brent อยู่ที่ประมาณ 79.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล) ยังคงสะท้อนให้เห็นถึงบริบทที่กว้างขึ้น
ปัจจุบัน ปฏิกิริยาของตลาดต่อรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA อาจมีผลจำกัดหรือเป็นเพียงระยะสั้น
เนื่องจากในเวลานี้ ปัจจัยสำคัญส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง
ความตึงเครียดในภูมิภาคดังกล่าว:
- ความเสี่ยงที่ความขัดแย้งจะยกระดับขึ้น
- ภัยคุกคามต่อความต่อเนื่องของอุปทานน้ำมัน
กำลังเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก
ส่งผลให้ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปจากสหรัฐฯ ถูกลดความสำคัญลงไปเล็กน้อย
หลังจากช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน Donald Trump ได้ประกาศอีกครั้งว่าสหรัฐฯ พร้อมที่จะโจมตีอิหร่าน
การเคลื่อนไหวดังกล่าวกำลังผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อีกครั้ง
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