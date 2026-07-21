ตลาดส่งสัญญาณลบต่อ Burnham หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้น

ตลาดการเงินไม่พอใจกับการปลด Rachel Reeves ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง โดย Andy Burnham เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันจันทร์ แต่เมื่อมีข่าวทยอยออกมาเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกถอดออกจากคณะรัฐมนตรีชุดเดิมของ Starmer อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ (UK yields) ก็ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 8 bps ในวันจันทร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีปรับขึ้นเกือบ 7 bps ในช่วงท้ายวัน และกลับมาอยู่เหนือระดับ 5%
สถานการณ์นี้อาจพลิกกลับได้ หากรัฐบาลแต่งตั้งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ที่ตลาดให้การยอมรับ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แม้คาดว่าอาจทราบชื่อภายในวันนี้
ผลตอบแทนพันธบัตรเร่งตัวขึ้น หลัง Reeves ลาออก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเริ่มปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลัง Burnham กล่าวสุนทรพจน์หน้าบ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิงสตรีท แต่การปรับขึ้นเร่งตัวอีกครั้งหลัง Reeves ประกาศลาออก
มีรายงานว่า Reeves ปฏิเสธข้อเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม
ตลาดยังไม่ทราบว่าใครจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสำคัญที่ Burnham ควรประกาศให้ชัดเจนตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนหรือช่วงเช้าวันนี้
ความล่าช้าในการประกาศสร้างความกังวลว่า รัฐบาลอาจกำลังรอดูปฏิกิริยาของตลาดก่อนเปิดเผยชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง
สิ่งนี้เพิ่มความเป็นไปได้ที่ Ed Miliband อาจได้รับตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ตลาดไม่ชื่นชอบ และอาจทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
เรายังคงมองว่า Mahmood มีโอกาสได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังมากที่สุด แต่ความล่าช้าในการประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีกำลังสร้างความไม่สบายใจให้กับตลาดการเงินอย่างมาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี กลับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนเหตุการณ์ที่ Burnham ขึ้นสู่อำนาจและตลาดเคยกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเขา
ในเวลาต่อมา ตลาดเริ่มผ่อนคลาย หลัง Burnham ให้คำมั่นว่าจะยังคงยึดหลักวินัยทางการคลังของ Reeves และดำเนินนโยบายภาษีตามแนวทางของพรรค Labour
อย่างไรก็ตาม ในเหตุการณ์ที่พบได้ไม่บ่อยนัก พันธบัตร หุ้น และเงินปอนด์อังกฤษ ต่างปรับตัวลงพร้อมกันในวันจันทร์
Burnham เดินหน้าแผนเพิ่มการใช้จ่ายตั้งแต่วันแรก
ตลาดการเงินตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อประกาศนโยบายล่าสุดของ Burnham
นายกรัฐมนตรีคนใหม่ดำรงตำแหน่งยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่มีรายงานว่าเขากำลังพิจารณาแผนเพิ่มการใช้จ่ายมูลค่าประมาณ 24,000 ล้านปอนด์
แผนดังกล่าวประกอบด้วย:
- 2,000 ล้านปอนด์ เพื่อให้ Thames Water เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการพิเศษและสามารถดำเนินงานต่อไปจนถึงปี 2027
- 18,000 ล้านปอนด์ เพื่อให้ระบบดูแลสังคม (Social Care) ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบริการ NHS ซึ่งหมายถึงการให้บริการฟรี ณ จุดใช้งาน
- 4,000 ล้านปอนด์ เพื่อเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษี
นอกจากนี้ Burnham คาดว่าจะประกาศมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมในวันอังคาร ซึ่งอาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกหลายพันล้านปอนด์
Burnham กำลังทำผิดพลาดทางเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นหรือไม่?
แม้ Burnham ยืนยันว่าแผนการใช้จ่ายใหม่ทั้งหมดจะได้รับการจัดหาเงินทุนอย่างเต็มที่ แต่นักลงทุนต้องการเห็นรายละเอียดก่อนที่จะเชื่อมั่น
ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่านโยบายเศรษฐกิจของ Burnham จะมีทิศทางอย่างไร ส่งผลให้เกิดความสับสนในตลาด และเป็นสาเหตุหนึ่งของแรงขายในตลาดพันธบัตรเมื่อวันจันทร์
นักวิเคราะห์บางรายมองว่า ในบรรดามาตรการลดภาษีที่เป็นไปได้ การเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด และอาจไม่ได้ช่วยกระตุ้นการบริโภคอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Institute for Fiscal Studies (IFS) ระบุว่า ประชาชน 10% แรกของผู้เสียภาษีในสหราชอาณาจักร เป็นผู้จ่ายภาษีรวมถึง 60% ของภาษีทั้งหมด
หาก Burnham ยังคงไม่ปิดโอกาสในการเพิ่มอัตราภาษีสูงสุดขึ้น 5% อาจสร้างผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากผู้มีรายได้ระดับกลางถึงสูงซึ่งเป็นกลุ่มผู้เสียภาษีหลัก อาจเลือก:
- ย้ายออกจากสหราชอาณาจักร
- ลดการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีที่อาจแตะระดับ 50%
สหราชอาณาจักรกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญด้านนโยบายภาษีและการใช้จ่ายภาครัฐ โดยมีความเสี่ยงจากการใช้จ่ายสูงและภาระภาษีสูงเกินไป
อย่างไรก็ตาม Burnham ดูเหมือนจะเลือกเดินหน้าการใช้จ่ายเพิ่มเติม แทนที่จะสร้างสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย
ความเสี่ยงทางการเมืองของอังกฤษกลับมากดดันเงินปอนด์
การเพิ่มขึ้นของ Political Risk Premium ของสหราชอาณาจักรสะท้อนผ่านตลาดเงินเช่นกัน
เงินปอนด์อังกฤษเป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนแอที่สุดของวัน โดยพลิกกลับจากการฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา
คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลดลงจากระดับ 1.35 ดอลลาร์ และล่าสุดลดลงมากกว่า 0.25%
กราฟที่ 1: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี
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