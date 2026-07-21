  
09:10 · 21 กรกฎาคม 2026

ตลาดส่งสัญญาณลบต่อ Burnham หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้น

Kathleen Brooks
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Research Director UK

ตลาดการเงินไม่พอใจกับการปลด Rachel Reeves ออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง โดย Andy Burnham เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้าวันจันทร์ แต่เมื่อมีข่าวทยอยออกมาเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกถอดออกจากคณะรัฐมนตรีชุดเดิมของ Starmer อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษ (UK yields) ก็ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 8 bps ในวันจันทร์ ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีปรับขึ้นเกือบ 7 bps ในช่วงท้ายวัน และกลับมาอยู่เหนือระดับ 5%

สถานการณ์นี้อาจพลิกกลับได้ หากรัฐบาลแต่งตั้งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ที่ตลาดให้การยอมรับ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แม้คาดว่าอาจทราบชื่อภายในวันนี้

ผลตอบแทนพันธบัตรเร่งตัวขึ้น หลัง Reeves ลาออก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเริ่มปรับขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หลัง Burnham กล่าวสุนทรพจน์หน้าบ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิงสตรีท แต่การปรับขึ้นเร่งตัวอีกครั้งหลัง Reeves ประกาศลาออก

มีรายงานว่า Reeves ปฏิเสธข้อเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม

ตลาดยังไม่ทราบว่าใครจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังคนใหม่ ซึ่งถือเป็นตำแหน่งสำคัญที่ Burnham ควรประกาศให้ชัดเจนตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อนหรือช่วงเช้าวันนี้

ความล่าช้าในการประกาศสร้างความกังวลว่า รัฐบาลอาจกำลังรอดูปฏิกิริยาของตลาดก่อนเปิดเผยชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง

สิ่งนี้เพิ่มความเป็นไปได้ที่ Ed Miliband อาจได้รับตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ตลาดไม่ชื่นชอบ และอาจทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

เรายังคงมองว่า Mahmood มีโอกาสได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีคลังมากที่สุด แต่ความล่าช้าในการประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีกำลังสร้างความไม่สบายใจให้กับตลาดการเงินอย่างมาก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี กลับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงก่อนเหตุการณ์ที่ Burnham ขึ้นสู่อำนาจและตลาดเคยกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของเขา

ในเวลาต่อมา ตลาดเริ่มผ่อนคลาย หลัง Burnham ให้คำมั่นว่าจะยังคงยึดหลักวินัยทางการคลังของ Reeves และดำเนินนโยบายภาษีตามแนวทางของพรรค Labour

อย่างไรก็ตาม ในเหตุการณ์ที่พบได้ไม่บ่อยนัก พันธบัตร หุ้น และเงินปอนด์อังกฤษ ต่างปรับตัวลงพร้อมกันในวันจันทร์

Burnham เดินหน้าแผนเพิ่มการใช้จ่ายตั้งแต่วันแรก

ตลาดการเงินตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อประกาศนโยบายล่าสุดของ Burnham

นายกรัฐมนตรีคนใหม่ดำรงตำแหน่งยังไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่มีรายงานว่าเขากำลังพิจารณาแผนเพิ่มการใช้จ่ายมูลค่าประมาณ 24,000 ล้านปอนด์

แผนดังกล่าวประกอบด้วย:

  • 2,000 ล้านปอนด์ เพื่อให้ Thames Water เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการพิเศษและสามารถดำเนินงานต่อไปจนถึงปี 2027
  • 18,000 ล้านปอนด์ เพื่อให้ระบบดูแลสังคม (Social Care) ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบริการ NHS ซึ่งหมายถึงการให้บริการฟรี ณ จุดใช้งาน
  • 4,000 ล้านปอนด์ เพื่อเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษี

นอกจากนี้ Burnham คาดว่าจะประกาศมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มเติมในวันอังคาร ซึ่งอาจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกหลายพันล้านปอนด์

Burnham กำลังทำผิดพลาดทางเศรษฐกิจตั้งแต่ต้นหรือไม่?

แม้ Burnham ยืนยันว่าแผนการใช้จ่ายใหม่ทั้งหมดจะได้รับการจัดหาเงินทุนอย่างเต็มที่ แต่นักลงทุนต้องการเห็นรายละเอียดก่อนที่จะเชื่อมั่น

ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่านโยบายเศรษฐกิจของ Burnham จะมีทิศทางอย่างไร ส่งผลให้เกิดความสับสนในตลาด และเป็นสาเหตุหนึ่งของแรงขายในตลาดพันธบัตรเมื่อวันจันทร์

นักวิเคราะห์บางรายมองว่า ในบรรดามาตรการลดภาษีที่เป็นไปได้ การเพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพต่ำที่สุด และอาจไม่ได้ช่วยกระตุ้นการบริโภคอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ ข้อมูลจาก Institute for Fiscal Studies (IFS) ระบุว่า ประชาชน 10% แรกของผู้เสียภาษีในสหราชอาณาจักร เป็นผู้จ่ายภาษีรวมถึง 60% ของภาษีทั้งหมด

หาก Burnham ยังคงไม่ปิดโอกาสในการเพิ่มอัตราภาษีสูงสุดขึ้น 5% อาจสร้างผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากผู้มีรายได้ระดับกลางถึงสูงซึ่งเป็นกลุ่มผู้เสียภาษีหลัก อาจเลือก:

  • ย้ายออกจากสหราชอาณาจักร
  • ลดการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงอัตราภาษีที่อาจแตะระดับ 50%

สหราชอาณาจักรกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญด้านนโยบายภาษีและการใช้จ่ายภาครัฐ โดยมีความเสี่ยงจากการใช้จ่ายสูงและภาระภาษีสูงเกินไป

อย่างไรก็ตาม Burnham ดูเหมือนจะเลือกเดินหน้าการใช้จ่ายเพิ่มเติม แทนที่จะสร้างสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย

ความเสี่ยงทางการเมืองของอังกฤษกลับมากดดันเงินปอนด์

การเพิ่มขึ้นของ Political Risk Premium ของสหราชอาณาจักรสะท้อนผ่านตลาดเงินเช่นกัน

เงินปอนด์อังกฤษเป็นสกุลเงินหลักที่อ่อนแอที่สุดของวัน โดยพลิกกลับจากการฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา

คู่เงิน GBP/USD ปรับตัวลดลงจากระดับ 1.35 ดอลลาร์ และล่าสุดลดลงมากกว่า 0.25%

กราฟที่ 1: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี

 

 

Kathleen Brooks

Research Director UK

Kathleen Brooks is XTB's UK research director with over 20 years of experience working across financial markets. She started specialising in the foreign exchange market before moving into retail trading. Her analysis is widely respected, and she is City AM's Analyst of the Year 2026. Kathleen's analysis is regularly featured across print, digital and broadcast media. She is frequently on BBC, Sky News, LBC and other global media outlets. Her analysis on the economic impact of Brexit, major IPOs, and global economic trends has positioned her as one of the UK's top financial analysts and commentators. 

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