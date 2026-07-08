Chart of the Day: EURUSD ถูกกดดันจากทั้ง Fed, ECB และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง

การซื้อขายของคู่เงิน EURUSD ในวันพุธกำลังถูกกำหนดโดยแรงกดดันจาก 3 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ ความคาดหวังต่อทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed), ท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการกลับมาของ Geopolitical Risk Premium จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
ขณะนี้ตลาดกำลังอยู่ในช่วงที่แตกต่างจากเดิม โดยนักลงทุนไม่ได้มุ่งความสนใจเพียงว่า ธนาคารกลางแห่งใดจะดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดกว่ากันอีกต่อไป แต่คำถามสำคัญคือ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับปัจจุบันนานเพียงใด และ ECB จะมีความจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจริงหรือไม่
รายงานการประชุม FOMC Minutes ที่จะเผยแพร่ในวันนี้ อาจให้สัญญาณสำคัญเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐฯ ในระยะต่อไป ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังต้องติดตามพัฒนาการด้านภูมิรัฐศาสตร์และการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน ซึ่งอาจกลับมาเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเฟ้อทั้งในสหรัฐฯ และยุโรปอีกครั้ง
Source: xStation5
3 ปัจจัยสำคัญที่กำลังกำหนดทิศทาง EURUSD
1. FOMC Minutes: ตลาดจับตาสัญญาณเกี่ยวกับการปรับลดดอกเบี้ยของ Fed
เหตุการณ์สำคัญที่สุดของวันนี้คือการเผยแพร่รายงานการประชุมล่าสุดของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC Minutes)
ครั้งนี้ ตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงว่า Fed จะยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดหรือไม่ แต่ประเด็นสำคัญคือ Fed จะเริ่มเปลี่ยนทิศทางนโยบายการเงินเมื่อใด และภายใต้เงื่อนไขใด
ในช่วงที่ผ่านมา นักลงทุนเริ่มประเมินโอกาสที่สหรัฐฯ จะเข้าสู่วงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม Fed ยังจำเป็นต้องสื่อสารอย่างระมัดระวัง เพราะหากส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายเร็วเกินไป อาจถูกมองว่ารีบประกาศชัยชนะเหนือเงินเฟ้อก่อนเวลาอันควร และกระทบต่อความน่าเชื่อถือของธนาคารกลาง
อีกประเด็นที่ทำให้รายงานการประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ คือ ตลาดกำลังจับตาการสื่อสารของ Fed ภายใต้การนำของ Kevin Warsh ซึ่งเป็นประธาน Fed คนใหม่
Kevin Warsh ต้องเผชิญกับโจทย์ที่ท้าทาย คือ การสร้างสมดุลระหว่างการรับรู้ความคาดหวังของตลาดที่ต้องการเห็นอัตราดอกเบี้ยลดลง กับการหลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณว่าการต่อสู้กับเงินเฟ้อสิ้นสุดลงแล้ว
รายงานการประชุมในวันนี้อาจสะท้อนมุมมองของกรรมการ FOMC ต่อประเด็นสำคัญ ได้แก่
- ความต่อเนื่องของแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ
- ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
- ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
หากรายงานสะท้อนท่าทีระมัดระวังต่อการลดดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาด ค่าเงินดอลลาร์อาจได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม
แต่หากตลาดตีความว่ารายงานดังกล่าวส่งสัญญาณเปิดทางให้มีการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้น ดอลลาร์สหรัฐฯ ก็อาจกลับมาเผชิญแรงขายอีกครั้ง
2. ECB ยังคงมีท่าที Hawkish และเป็นแรงหนุนต่อยูโร
สถานการณ์ของฝั่งยุโรปมีความแตกต่างจากสหรัฐฯ
หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดพื้นฐาน ในเดือนมิถุนายน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงให้ความสำคัญกับความเสี่ยงจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง
ขณะนี้ ตลาดเริ่มให้น้ำหนักมากขึ้นต่อความเป็นไปได้ที่ ECB อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้
ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญจากช่วงก่อนหน้า ซึ่งตลาดกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปและความเป็นไปได้ของการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
ปัจจุบัน นักลงทุนต้องคำนึงว่า เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในภาคบริการ ประกอบกับความเสี่ยงที่ราคาพลังงานอาจปรับตัวสูงขึ้นอีก อาจทำให้ ECB จำเป็นต้องคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดไว้นานกว่าที่คาด
สำหรับ EURUSD ปัจจัยนี้ยังคงเป็นแรงสนับสนุนสำคัญของเงินยูโร
แม้ว่าดอลลาร์สหรัฐฯ จะยังได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และสถานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ยูโรก็ยังได้รับประโยชน์จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่อาจอยู่ในระดับสูงต่อไปในยูโรโซน
3. ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ทำให้ตลาดน้ำมันกลับมาเป็นปัจจัยสำคัญอีกครั้ง
อีกหนึ่งปัจจัยใหม่ที่มีอิทธิพลต่อสินทรัพย์ทั่วโลกคือสถานการณ์ในตะวันออกกลาง
ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ได้เพิ่มความเสี่ยงที่อุปทานน้ำมันโลกอาจหยุดชะงัก
ผลที่เกิดขึ้นคือ ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่นักลงทุนกลับมากังวลว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออาจอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาด
ผลกระทบของปัจจัยนี้ต่อ EURUSD ไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจน
ในด้านหนึ่ง ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์มักช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อความเสี่ยงในตลาดเพิ่มขึ้น นักลงทุนมักเข้าถือครองดอลลาร์สหรัฐฯ
แต่อีกด้านหนึ่ง ราคาพลังงานที่สูงขึ้นจะเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และทำให้การตัดสินใจของธนาคารกลางมีความซับซ้อนมากขึ้น
เศรษฐกิจยูโรโซนยังคงเปราะบางต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงาน เนื่องจากยังต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานในระดับสูง
หากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง ตลาดอาจเริ่มประเมินว่า ทั้ง Fed และ ECB มีแนวโน้มต้องคงนโยบายการเงินแบบเข้มงวดไว้นานกว่าที่คาด
EURUSD: ตลาดรอคำตอบว่า Fed หรือ ECB จะเปลี่ยนทิศทางก่อน
สถานการณ์ปัจจุบันของ EURUSD สะท้อนการปะทะกันของ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่
- Fed – ตลาดกำลังประเมินช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มลดอัตราดอกเบี้ย
- ECB – นักลงทุนยังคงให้น้ำหนักกับโอกาสที่ธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและราคาน้ำมัน – ปัจจัยที่เพิ่มความไม่แน่นอนด้านเงินเฟ้อและทำให้ตลาดมีความผันผวนมากขึ้น
ภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้ EURUSD ยังคงมีความเสี่ยงต่อการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง เพราะทุกพัฒนาการใหม่สามารถเปลี่ยนมุมมองของตลาดเกี่ยวกับช่องว่างด้านนโยบายการเงินระหว่าง Fed และ ECB ได้อย่างรวดเร็ว
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasury Yields) จะยังคงเป็นตัวแปรสำคัญในการส่งผ่านผลกระทบสู่ตลาดค่าเงิน
หาก Bond Yield ปรับตัวสูงขึ้น ก็อาจช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ผ่านการคาดการณ์ว่าต้นทุนทางการเงินจะอยู่ในระดับสูงต่อไป
ในทางกลับกัน หาก Bond Yield ลดลง ก็อาจเพิ่มแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์
ประเด็นสำคัญ
- รายงานการประชุม FOMC ในวันนี้อาจเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของตลาดดอลลาร์สหรัฐฯ
- นักลงทุนกำลังให้ความสำคัญกับ ช่วงเวลาของการลดอัตราดอกเบี้ย มากกว่าความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม
- Kevin Warsh ต้องสร้างสมดุลระหว่างความคาดหวังของตลาดที่ต้องการเห็นนโยบายการเงินผ่อนคลาย กับการรักษาความน่าเชื่อถือในการควบคุมเงินเฟ้อ
- ECB ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนเงินยูโร จากความคาดหวังว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปีนี้
- ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น อาจทำให้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
- ดังนั้น EURUSD จึงกำลังอยู่ในจุดสำคัญ โดยคำถามที่ตลาดรอคำตอบคือ Fed จะเป็นฝ่ายเริ่มเปลี่ยนนโยบายก่อน หรือ ECB จะต้องคงการต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไปอีกนานกว่าเดิม?
Market Wrap: ตลาดหุ้นยุโรปอ่อนตัว หลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง
Economic Calendar: จับตารายงานการประชุม FOMC และท่าทีสายเหยี่ยวของ RBNZ
Morning Wrap: ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียปะทุอีกครั้ง ดันน้ำมันกลับมาเป็นจุดสนใจของตลาด
Nasdaq ถูกเทขาย 🚩 DeepSeek และผลประกอบการ Samsung กดดันหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์