Chart of the day: ฟิวเจอร์ส Nasdaq ร่วง 0.6% แม้ TSMC เผยผลประกอบการเหนือคาด! ตลาด AI เริ่มทบทวนความร้อนแรงหรือไม่?

แม้ TSMC จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่โดดเด่นและปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี แต่ฟิวเจอร์ส Nasdaq ยังคงปรับตัวลดลง
การตอบสนองแบบ “Sell the news” หลังการประกาศผลประกอบการของ TSMC ถูกซ้ำเติมอย่างหนักจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างฉับพลัน
แรงกดดันสองด้าน ได้แก่
- ความกังวลว่ามูลค่าหุ้นกลุ่ม AI อาจอยู่ในระดับสูงเกินไป
- ความเสี่ยงจากแรงกระแทกด้านอุปทานพลังงานครั้งใหม่
กำลังเร่งให้ตลาดทั่วโลกเข้าสู่โหมด Risk-off และเพิ่มความระมัดระวังต่อตลาดหุ้นกลุ่ม AI ที่เริ่มเห็นสัญญาณความไม่มั่นใจจากนักลงทุนแล้ว
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: US100 (กรอบเวลา H1)
แรงขายหลังผลประกอบการและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ดัชนี US100 หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โปเนนเชียลระยะสั้นและกลาง ได้แก่:
- EMA 10: 29,675.34
- EMA 30: 29,727.24
- EMA 100: 29,731.29
ดัชนียังหลุดระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ที่ 29,632.59 และกำลังเข้าใกล้จุดสำคัญทางเทคนิค
ระดับที่ต้องจับตาคือ:
- เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมจุดต่ำสุดของเดือนกรกฎาคม
- บริเวณใกล้เคียงกับ Fibonacci 78.6% ที่ระดับ 29,524.67
ด้านโมเมนตัม:
- RSI (14) ลดลงมาอยู่ที่ 37.6
- สะท้อนแรงขายระยะสั้นที่ยังมีอิทธิพลเหนือกว่า
- แต่ตลาดกำลังเข้าใกล้เขต Oversold ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้เกิดแรงซื้อกลับ
ฝั่งขาขึ้นจำเป็นต้องปกป้องแนวรับบริเวณเส้นแนวโน้มหลักนี้ หากไม่สามารถรักษาได้ อาจเปิดทางให้ดัชนีปรับฐานลึกลงไปหา:
- Fibonacci 100% ที่ระดับ 29,387.19
โดยรวม US100 กำลังอยู่ในจุดตัดสินใจสำคัญระหว่างการฟื้นตัวหลังแรงขาย กับการเข้าสู่ช่วงพักฐานที่ลึกขึ้น
ที่มา: xStation5
อะไรเป็นปัจจัยกดดัน Nasdaq Futures (US100) วันนี้?
แรงขายในช่วงเช้าเป็นผลจากปฏิกิริยาหลังประกาศผลประกอบการของ TSMC ซึ่งแม้ตัวเลขจะออกมาแข็งแกร่ง แต่ยังไม่สามารถพลิก sentiment เชิงลบในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ได้ โดยดัชนี Philly Semiconductor Index ร่วงลง 2% เมื่อวานนี้
การปรับพอร์ตของนักลงทุนกำลังเร่งตัวขึ้น หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง และทำให้ตลาดกลับมาให้ความสนใจกับความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลก ซึ่งยังคงมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต
ผลประกอบการและแนวโน้มของ TSMC ไตรมาส 2
กำไรสุทธิทำสถิติสูงสุด
TSMC รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์:
- กำไรสุทธิ: 706.56 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน
- เพิ่มขึ้น 23.4% QoQ
- สูงกว่าคาดการณ์ของ LSEG SmartEstimates ที่ 632.64 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน
- สูงกว่าคาดการณ์ Bloomberg Consensus ที่ 623.73 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน
รายได้เติบโตแข็งแกร่ง
- รายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 36% YoY
- อยู่ที่ 1.27 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน
- คิดเป็นประมาณ 39.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์
อัตรากำไรทำสถิติใหม่
ประสิทธิภาพการดำเนินงานยังคงแข็งแกร่ง:
- Gross Margin: 67.7%
- สูงกว่าคาดที่ 67.1%
- Operating Margin: 60.3%
- สูงกว่าคาดที่ 58.6%
แนวโน้มไตรมาส 3 แข็งแกร่ง
TSMC คาดการณ์รายได้ไตรมาส 3:
- 44.6–45.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- สูงกว่าคาดการณ์ตลาดที่ 43.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
คาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้น:
- 65–67%
ปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี 2026
TSMC เพิ่มประมาณการลงทุนและรายได้:
- เพิ่มคาดการณ์ Capex ปี 2026 เป็น 60–64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- จากเดิม 52–56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตรายได้ทั้งปีเป็น มากกว่า 40% YoY
- จากเดิมคาดการณ์ มากกว่า 30%
ภาพรวมของธีม AI
ความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ในโลกจริงยังแข็งแกร่ง
ในฐานะผู้ผลิตชิปรายหลักให้กับ:
- Nvidia
- Apple
- AMD
- Broadcom
ผลประกอบการที่ทำสถิติใหม่ของ TSMC ถือเป็นตัวสะท้อนสำคัญว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงเดินหน้าเต็มกำลัง
ปัญหาขาดแคลนชิปขั้นสูงยังคงอยู่
การขาดแคลนซิลิคอนประสิทธิภาพสูงยังไม่มีสัญญาณคลี่คลาย โดย CEO ของ TSMC อย่าง C.C. Wei ระบุว่า บริษัทไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการจากลูกค้าในสหรัฐฯ ในอีกหลายปีข้างหน้า แม้ว่าจะมีการขยายฐานการผลิตในสหรัฐฯ
รวมถึงโครงการลงทุนในแอริโซนาที่มีมูลค่าประมาณ 265 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
สถานการณ์นี้ได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่อย่าง SK Hynix ซึ่งคาดว่าการขาดแคลนหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) จะยังคงดำเนินต่อไปหลังปี 2030
ความกังวลเรื่องการลงทุนเกินตัวและมูลค่าหุ้น
แม้ปัจจัยพื้นฐานของ AI ยังคงแข็งแกร่ง แต่ปฏิกิริยาเชิงลบของ Nasdaq สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นและความคุ้มค่าของการลงทุน
บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่น Meta และคู่แข่ง คาดว่าจะใช้เงินลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI รวมกันมากกว่า 725 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้
นักลงทุนเริ่มกังวลว่า:
- บริษัทเหล่านี้อาจลงทุนสร้างกำลังการผลิตมากเกินไป
- รายได้ในอนาคตอาจไม่เติบโตทันกับระดับการใช้จ่าย
เนื่องจากเงินลงทุนส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มภาระหนี้ของบริษัท หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจึงมีความอ่อนไหวมากขึ้นต่อความกังวลด้านมูลค่า
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในอ่าวเปอร์เซีย
ความขัดแย้งทางทหารเพิ่มระดับความรุนแรง
การโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐฯ ต่อเรือบรรทุกน้ำมัน Belma และการโจมตีทางอากาศระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางพลังงานสำคัญ ถูกปิดกั้นอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานการณ์ดังกล่าวทำให้:
- การขนส่งน้ำมันทั่วโลกหยุดชะงัก
- ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว
นักลงทุนเข้าสู่โหมด Risk-off
แรงกระแทกจากราคาพลังงานและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังผลักดันให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงสูง
เงินทุนกำลังไหลออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่มีความผันผวนสูง เช่น Nasdaq Futures และเข้าสู่กลุ่ม Defensive มากขึ้น
โดยในบรรดาดัชนีสหรัฐฯ:
- Dow Jones Futures ซึ่งมีสัดส่วนหุ้น Value มากกว่า เคลื่อนไหวทรงตัวและยังแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีหลักอื่น ๆ
ตลาดจึงกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่าง พื้นฐาน AI ที่ยังแข็งแกร่ง กับ แรงกดดันด้านมูลค่าและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทาง Nasdaq ในระยะสั้น
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