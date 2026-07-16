  
15:43 · 16 กรกฎาคม 2026

Chart of the day: ฟิวเจอร์ส Nasdaq ร่วง 0.6% แม้ TSMC เผยผลประกอบการเหนือคาด! ตลาด AI เริ่มทบทวนความร้อนแรงหรือไม่?

แม้ TSMC จะรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ที่โดดเด่นและปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ทั้งปี แต่ฟิวเจอร์ส Nasdaq ยังคงปรับตัวลดลง

การตอบสนองแบบ “Sell the news” หลังการประกาศผลประกอบการของ TSMC ถูกซ้ำเติมอย่างหนักจากสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในอ่าวเปอร์เซียที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างฉับพลัน

แรงกดดันสองด้าน ได้แก่

  • ความกังวลว่ามูลค่าหุ้นกลุ่ม AI อาจอยู่ในระดับสูงเกินไป
  • ความเสี่ยงจากแรงกระแทกด้านอุปทานพลังงานครั้งใหม่

กำลังเร่งให้ตลาดทั่วโลกเข้าสู่โหมด Risk-off และเพิ่มความระมัดระวังต่อตลาดหุ้นกลุ่ม AI ที่เริ่มเห็นสัญญาณความไม่มั่นใจจากนักลงทุนแล้ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: US100 (กรอบเวลา H1)

แรงขายหลังผลประกอบการและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ดัชนี US100 หลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โปเนนเชียลระยะสั้นและกลาง ได้แก่:

  • EMA 10: 29,675.34
  • EMA 30: 29,727.24
  • EMA 100: 29,731.29

ดัชนียังหลุดระดับ Fibonacci Retracement 61.8% ที่ 29,632.59 และกำลังเข้าใกล้จุดสำคัญทางเทคนิค

ระดับที่ต้องจับตาคือ:

  • เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่เชื่อมจุดต่ำสุดของเดือนกรกฎาคม
  • บริเวณใกล้เคียงกับ Fibonacci 78.6% ที่ระดับ 29,524.67

ด้านโมเมนตัม:

  • RSI (14) ลดลงมาอยู่ที่ 37.6
  • สะท้อนแรงขายระยะสั้นที่ยังมีอิทธิพลเหนือกว่า
  • แต่ตลาดกำลังเข้าใกล้เขต Oversold ซึ่งอาจเปิดโอกาสให้เกิดแรงซื้อกลับ

ฝั่งขาขึ้นจำเป็นต้องปกป้องแนวรับบริเวณเส้นแนวโน้มหลักนี้ หากไม่สามารถรักษาได้ อาจเปิดทางให้ดัชนีปรับฐานลึกลงไปหา:

  • Fibonacci 100% ที่ระดับ 29,387.19

โดยรวม US100 กำลังอยู่ในจุดตัดสินใจสำคัญระหว่างการฟื้นตัวหลังแรงขาย กับการเข้าสู่ช่วงพักฐานที่ลึกขึ้น

 

ที่มา: xStation5

อะไรเป็นปัจจัยกดดัน Nasdaq Futures (US100) วันนี้?

แรงขายในช่วงเช้าเป็นผลจากปฏิกิริยาหลังประกาศผลประกอบการของ TSMC ซึ่งแม้ตัวเลขจะออกมาแข็งแกร่ง แต่ยังไม่สามารถพลิก sentiment เชิงลบในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ได้ โดยดัชนี Philly Semiconductor Index ร่วงลง 2% เมื่อวานนี้

การปรับพอร์ตของนักลงทุนกำลังเร่งตัวขึ้น หลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรง และทำให้ตลาดกลับมาให้ความสนใจกับความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลก ซึ่งยังคงมีข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต

ผลประกอบการและแนวโน้มของ TSMC ไตรมาส 2

กำไรสุทธิทำสถิติสูงสุด

TSMC รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์:

  • กำไรสุทธิ: 706.56 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน
  • เพิ่มขึ้น 23.4% QoQ
  • สูงกว่าคาดการณ์ของ LSEG SmartEstimates ที่ 632.64 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน
  • สูงกว่าคาดการณ์ Bloomberg Consensus ที่ 623.73 พันล้านดอลลาร์ไต้หวัน

รายได้เติบโตแข็งแกร่ง

  • รายได้ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 36% YoY
  • อยู่ที่ 1.27 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวัน
  • คิดเป็นประมาณ 39.45 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์

อัตรากำไรทำสถิติใหม่

ประสิทธิภาพการดำเนินงานยังคงแข็งแกร่ง:

  • Gross Margin: 67.7%
    • สูงกว่าคาดที่ 67.1%
  • Operating Margin: 60.3%
    • สูงกว่าคาดที่ 58.6%

แนวโน้มไตรมาส 3 แข็งแกร่ง

TSMC คาดการณ์รายได้ไตรมาส 3:

  • 44.6–45.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • สูงกว่าคาดการณ์ตลาดที่ 43.11 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

คาดการณ์อัตรากำไรขั้นต้น:

  • 65–67%

ปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปี 2026

TSMC เพิ่มประมาณการลงทุนและรายได้:

  • เพิ่มคาดการณ์ Capex ปี 2026 เป็น 60–64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • จากเดิม 52–56 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตรายได้ทั้งปีเป็น มากกว่า 40% YoY
  • จากเดิมคาดการณ์ มากกว่า 30%

ภาพรวมของธีม AI

ความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ในโลกจริงยังแข็งแกร่ง

ในฐานะผู้ผลิตชิปรายหลักให้กับ:

  • Nvidia
  • Apple
  • AMD
  • Broadcom

ผลประกอบการที่ทำสถิติใหม่ของ TSMC ถือเป็นตัวสะท้อนสำคัญว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงเดินหน้าเต็มกำลัง

ปัญหาขาดแคลนชิปขั้นสูงยังคงอยู่

การขาดแคลนซิลิคอนประสิทธิภาพสูงยังไม่มีสัญญาณคลี่คลาย โดย CEO ของ TSMC อย่าง C.C. Wei ระบุว่า บริษัทไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการจากลูกค้าในสหรัฐฯ ในอีกหลายปีข้างหน้า แม้ว่าจะมีการขยายฐานการผลิตในสหรัฐฯ

รวมถึงโครงการลงทุนในแอริโซนาที่มีมูลค่าประมาณ 265 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สถานการณ์นี้ได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตหน่วยความจำรายใหญ่อย่าง SK Hynix ซึ่งคาดว่าการขาดแคลนหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) จะยังคงดำเนินต่อไปหลังปี 2030

ความกังวลเรื่องการลงทุนเกินตัวและมูลค่าหุ้น

แม้ปัจจัยพื้นฐานของ AI ยังคงแข็งแกร่ง แต่ปฏิกิริยาเชิงลบของ Nasdaq สะท้อนว่านักลงทุนเริ่มตั้งคำถามมากขึ้นเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นและความคุ้มค่าของการลงทุน

บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่น Meta และคู่แข่ง คาดว่าจะใช้เงินลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI รวมกันมากกว่า 725 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้

นักลงทุนเริ่มกังวลว่า:

  • บริษัทเหล่านี้อาจลงทุนสร้างกำลังการผลิตมากเกินไป
  • รายได้ในอนาคตอาจไม่เติบโตทันกับระดับการใช้จ่าย

เนื่องจากเงินลงทุนส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มภาระหนี้ของบริษัท หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีจึงมีความอ่อนไหวมากขึ้นต่อความกังวลด้านมูลค่า

ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในอ่าวเปอร์เซีย

ความขัดแย้งทางทหารเพิ่มระดับความรุนแรง

การโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐฯ ต่อเรือบรรทุกน้ำมัน Belma และการโจมตีทางอากาศระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางพลังงานสำคัญ ถูกปิดกั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้:

  • การขนส่งน้ำมันทั่วโลกหยุดชะงัก
  • ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

นักลงทุนเข้าสู่โหมด Risk-off

แรงกระแทกจากราคาพลังงานและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังผลักดันให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงสูง

เงินทุนกำลังไหลออกจากหุ้นเทคโนโลยีที่มีความผันผวนสูง เช่น Nasdaq Futures และเข้าสู่กลุ่ม Defensive มากขึ้น

โดยในบรรดาดัชนีสหรัฐฯ:

  • Dow Jones Futures ซึ่งมีสัดส่วนหุ้น Value มากกว่า เคลื่อนไหวทรงตัวและยังแข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีหลักอื่น ๆ

ตลาดจึงกำลังเผชิญกับความขัดแย้งระหว่าง พื้นฐาน AI ที่ยังแข็งแกร่ง กับ แรงกดดันด้านมูลค่าและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทาง Nasdaq ในระยะสั้น

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