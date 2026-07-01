📋 Commodity Summary for Half-Year and Quarter: ผู้ชนะและผู้แพ้หลัก

📊 Key Market Paradigm: อิทธิพลของ “Roll Yield” ครองตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง price return (การเปลี่ยนแปลงราคาสัญญาเดือนหน้าแบบล้วน) กับ total return (ผลตอบแทนรวมที่รวมผลจากการ roll สัญญา) จะเห็นชัดว่าในปี 2026 ผลลัพธ์ของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดย “ทิศทางราคา” เพียงอย่างเดียว แต่ถูกกำหนดอย่างมีนัยสำคัญโดย โครงสร้าง term structure ของ futures
👉 กล่าวคือ “กำไร/ขาดทุนจากการ roll สัญญา” กลายเป็นตัวแปรหลักของผลตอบแทน โดยเฉพาะในตลาดพลังงาน
⚙️ โครงสร้างตลาดที่ต้องรู้
🔵 Backwardation (ภาวะอุปทานตึงตัว)
- สัญญาไกล “ถูกกว่า” สัญญาใกล้
- นักลงทุนได้ประโยชน์จาก roll yield เชิงบวก (ซื้อ contract ใหม่ได้มากขึ้น)
- สะท้อนตลาดที่มี physical shortage
👉 โครงสร้างนี้ครองตลาดพลังงานในครึ่งปีแรก (H1)
🔴 Contango (ภาวะอุปทานล้น / สต็อกสูง)
- สัญญาไกล “แพงกว่า” สัญญาใกล้
- การ roll position จะเกิด ขาดทุนเชิงโครงสร้าง
- สะท้อนตลาดที่มี oversupply หรือ storage surplus
👉 พบมากใน Q2 เช่น ข้าวโพดและก๊าซบางช่วง
🛢️ ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2026
🏆 Winners: กลุ่มพลังงาน (Deep Backwardation)
🔥 ICE Gasoil
- Price: +52.3%
- Total Return: +156.9%
👉 กำไรมากกว่า 2/3 มาจาก roll premium (สะท้อนภาวะขาดแคลน distillates และปัญหา refining ทั่วโลก)
🛢️ Diesel (NY Harbor ULSD)
- Price: +58.3%
- Total Return: +117.5%
🛢️ Crude Oil (Brent / WTI)
- Brent: +20.3% → +77.2% total return
- WTI: +22.0% → +61.3% total return
👉 backwardation ช่วย “อุ้ม” ตลาดแม้มีความไม่แน่นอน
💨 Natural Gas
- Price: -8.3%
- Total Return: +69.6% (จาก roll effect เพียงอย่างเดียวในบางช่วง)
👉 ตัวอย่างสำคัญที่ชี้ว่า “ราคาหน้าจอ ≠ ผลตอบแทนจริง”
🚗 RBOB Gasoline / 🌱 Soybean Oil
- Gasoline: +79.8% → +88.6%
- Soybean oil: +37.3% → +41.7%
👉 ขับเคลื่อนโดย demand จริง (consumer + biofuel)
📉 Losers: ความอ่อนแอเชิงโครงสร้าง
🥇 Precious Metals (โลหะมีค่า)
- Palladium: -30.8% total return
- Platinum: -29.2%
- Silver: -18.7%
- Gold: -9.7%
👉 ถูกกดดันจาก demand อุตสาหกรรม (โดยเฉพาะ automotive) และผลของ roll structure
🌽 Corn (ตัวอย่าง contango ชัดเจน)
- Price: -6.6%
- Total Return: -20.8%
👉 แม้ราคาลดเล็กน้อย แต่ “ต้นทุนการ roll + storage surplus” ทำให้ขาดทุนลึกขึ้นมาก
🧠 Key Takeaway
ปี 2026 สะท้อนชัดว่า:
👉 “Term structure สำคัญพอ ๆ กับ direction ของราคา”
- Backwardation = hidden profit engine (โดยเฉพาะ energy)
- Contango = hidden performance drag (แม้ราคาดูนิ่ง)
📌 ดังนั้นการวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ยุคนี้ ไม่สามารถดูแค่ spot price ได้อีกต่อไป แต่ต้องดู:
- Curve structure
- Roll yield
- Storage balance
👉 เพราะ “กำไรจริง” ถูกสร้างหรือถูกทำลายจากสิ่งเหล่านี้มากกว่าทิศทางราคาเอง
📊 Analysis of Q2 2026: การสลายเทรนด์และการจัดระเบียบตลาดครั้งใหญ่
ไตรมาส 2 ปี 2026 เป็นช่วงที่ตลาดเกิดการ reshuffling อย่างรุนแรง เทรนด์ที่เริ่มต้นปีถูก “กลับทิศ” หลายส่วน โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานและสินค้าเกษตร
🏆 ผู้ชนะของ Q2: การฟื้นตัวของโกโก้ + ความนิ่งของอุตสาหกรรม
🍫 Cocoa: ดาวเด่นของไตรมาส
หลังจากภาวะ bubble ในช่วงต้นปีแตก ตลาดโกโก้กลับมาพุ่งแรงอีกครั้ง
- Price: +51.6%
- Total Return: +44.1%
👉 ปัจจัยหนุนหลัก:
- ความกังวลเรื่อง El Niño
- ความเสี่ยงผลผลิตในฤดูกาลถัดไป
- แม้ demand ยังมีปัญหา แต่ supply shock กลายเป็นตัวกำหนดราคา
📌 สรุป: โกโก้กลับมาเป็น “leader asset” ของ Q2
🏭 Industrial Metals: การฟื้นตัวแบบมีเสถียรภาพ
- Copper: +8.9% total return
- Tin: +6.3%
- Zinc: +5.5%
👉 สะท้อน:
- การฟื้นตัวของภาคการผลิตโลก
- ความผันผวนต่ำกว่าสินทรัพย์พลังงาน
⚠️ แต่มีความเสี่ยง:
- จีนเริ่มแสดงสัญญาณเศรษฐกิจอ่อนลง
👉 อาจกดดัน copper ในระยะถัดไป แม้ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในอดีต
📉 ผู้แพ้ของ Q2: พลังงานร่วง + ผลกระทบจากโครงสร้างตลาด
🛢️ Crude Oil (Brent & WTI): การร่วงแรงที่สุด
- Brent: -38.2%
- WTI: -30.9%
แต่:
- backwardation ทำหน้าที่เป็น “ตัวกันกระแทก”
👉 Total Return:
- Brent: -10.7%
- WTI: -13.1%
📌 สรุป: ราคาพัง แต่พอร์ตไม่พังเท่าข่าว
🛢️ ICE Gasoil: ตัวอย่าง extreme roll offset
- Price: -31.6%
- Total Return: -0.5%
👉 backwardation + roll yield ชดเชยการร่วงเกือบทั้งหมด
📌 สะท้อนว่า “โครงสร้างตลาดสำคัญกว่าราคา”
💨 Natural Gas: กับดักตรงข้าม (Inverse Trap)
สถานการณ์กลับด้านจากต้นปี:
- Price: +15.1%
- Market structure: เริ่มเข้าสู่ contango
- Roll cost สูงในช่วง Apr–May
👉 Total Return: -9.2%
📌 สรุป: “ราคาขึ้น แต่พอร์ตขาดทุน”
🧠 Key Takeaway ของ Q2
ไตรมาสนี้ไม่ใช่เรื่องของ direction แต่เป็นเรื่องของ:
👉 “structure beats price”
- พลังงาน: ราคาพัง แต่ backwardation ลดความเสียหาย
- ก๊าซ: ราคาขึ้น แต่ contango ทำลายผลตอบแทน
- โกโก้: supply shock override ทุกอย่าง
- โลหะ: ฟื้นตัวแบบ stable แต่ไม่เร้าแรง
⚖️ ภาพรวมเชิงธีม
- 🟢 Cocoa = supply-driven rally
- 🟡 Metals = macro stabilization
- 🔴 Energy = structural unwind + volatility collapse
- 🔄 Gas = perfect example of roll yield inversion
👉 Q2 2026 คือไตรมาสที่ยืนยันชัดที่สุดว่า
“ในตลาด futures ผลตอบแทนไม่ได้มาจากราคา แต่จากโครงสร้างของตลาด”
📊 Conclusions after the First Half of 2026
ครึ่งปีแรกของปี 2026 ตอกย้ำภาพสำคัญของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ว่า “โครงสร้างตลาดมีความสำคัญมากกว่าการคาดการณ์ทิศทางราคา”
💨 Market Structure > Price Forecast
กรณีของ ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) เป็นตัวอย่างชัดเจนว่า การเทรดโดยดูเพียงทิศทางราคา spot อย่างเดียวสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ “ตรงข้ามกับที่คาดหวัง” ได้ หากไม่คำนึงถึง ต้นทุนหรือกำไรจากการ roll สัญญา
👉 ในตลาดนี้:
- ฤดูกาล (seasonality) มีผลโดยตรงต่อรูปแบบ term structure
- ทำให้กำไรจริงขึ้นอยู่กับ “โครงสร้าง futures” มากกว่าราคา spot
🛢️ Crude Oil: เครื่องมือ hedging เชิงโครงสร้าง
น้ำมันดิบทำหน้าที่เป็น structural hedging asset อย่างชัดเจนในครึ่งปีแรก
- ภาวะ deep backwardation ช่วยสร้าง roll yield เชิงบวก
- แม้ Q2 จะมีการปรับฐานแรง แต่ผลกระทบถูก “ดูดซับ” บางส่วนโดยโครงสร้างตลาด
👉 ข้อสังเกตสำคัญ:
- ตลาดยังคงอยู่ในภาวะ backwardation อย่างน้อยจนถึง กลางปี 2027
- ทำให้ long position ใน oil มี “cushion” ตามธรรมชาติ
🥇 Precious Metals: สินทรัพย์เชิงเส้น (Linear Assets)
กลุ่ม ทองคำและเงิน เป็นกลุ่มเดียวที่:
- การเคลื่อนไหวของราคา
- และผลตอบแทนจริง (total return)
👉 เดินไปในทิศทางเดียวกันแทบทั้งหมด
เพราะ:
- ผลกระทบจาก roll yield แทบไม่มีนัยสำคัญ
- ตลาดไม่ได้ถูกบิดเบือนด้วย term structure เหมือนพลังงานหรือก๊าซ
📉 ตลอดครึ่งปีแรก:
- กลุ่มนี้อยู่ใน แนวโน้มขาลงที่ต่อเนื่องและค่อนข้างชัดเจน
- เป็น “trend-driven market” มากกว่า “structure-driven market”
🧠 Key Takeaway
ครึ่งปีแรกของ 2026 สรุปได้ชัดเจนว่า:
👉 ตลาด commodity ไม่ได้ถูกกำหนดโดยราคา แต่โดยโครงสร้างของสัญญา futures
- 💨 Gas = ผันผวนจาก seasonality + roll trap
- 🛢️ Oil = ได้ประโยชน์จาก backwardation (natural hedge)
- 🥇 Metals = ตลาดเชิงเส้น (linear, trend-driven)
📌 บทเรียนสำคัญของครึ่งปีนี้:
“การเข้าใจ term structure สำคัญพอ ๆ กับการคาดการณ์ราคา — และในหลายกรณี สำคัญกว่า”
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