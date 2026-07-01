  
08:13 · 1 กรกฎาคม 2026

📋 Commodity Summary for Half-Year and Quarter: ผู้ชนะและผู้แพ้หลัก

📊 Key Market Paradigm: อิทธิพลของ “Roll Yield” ครองตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง price return (การเปลี่ยนแปลงราคาสัญญาเดือนหน้าแบบล้วน) กับ total return (ผลตอบแทนรวมที่รวมผลจากการ roll สัญญา) จะเห็นชัดว่าในปี 2026 ผลลัพธ์ของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนโดย “ทิศทางราคา” เพียงอย่างเดียว แต่ถูกกำหนดอย่างมีนัยสำคัญโดย โครงสร้าง term structure ของ futures

👉 กล่าวคือ “กำไร/ขาดทุนจากการ roll สัญญา” กลายเป็นตัวแปรหลักของผลตอบแทน โดยเฉพาะในตลาดพลังงาน

⚙️ โครงสร้างตลาดที่ต้องรู้

🔵 Backwardation (ภาวะอุปทานตึงตัว)

  • สัญญาไกล “ถูกกว่า” สัญญาใกล้
  • นักลงทุนได้ประโยชน์จาก roll yield เชิงบวก (ซื้อ contract ใหม่ได้มากขึ้น)
  • สะท้อนตลาดที่มี physical shortage

👉 โครงสร้างนี้ครองตลาดพลังงานในครึ่งปีแรก (H1)

🔴 Contango (ภาวะอุปทานล้น / สต็อกสูง)

  • สัญญาไกล “แพงกว่า” สัญญาใกล้
  • การ roll position จะเกิด ขาดทุนเชิงโครงสร้าง
  • สะท้อนตลาดที่มี oversupply หรือ storage surplus

👉 พบมากใน Q2 เช่น ข้าวโพดและก๊าซบางช่วง

🛢️ ผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2026

🏆 Winners: กลุ่มพลังงาน (Deep Backwardation)

🔥 ICE Gasoil

  • Price: +52.3%
  • Total Return: +156.9%
    👉 กำไรมากกว่า 2/3 มาจาก roll premium (สะท้อนภาวะขาดแคลน distillates และปัญหา refining ทั่วโลก)

🛢️ Diesel (NY Harbor ULSD)

  • Price: +58.3%
  • Total Return: +117.5%

🛢️ Crude Oil (Brent / WTI)

  • Brent: +20.3% → +77.2% total return
  • WTI: +22.0% → +61.3% total return

👉 backwardation ช่วย “อุ้ม” ตลาดแม้มีความไม่แน่นอน

💨 Natural Gas

  • Price: -8.3%
  • Total Return: +69.6% (จาก roll effect เพียงอย่างเดียวในบางช่วง)
    👉 ตัวอย่างสำคัญที่ชี้ว่า “ราคาหน้าจอ ≠ ผลตอบแทนจริง”

🚗 RBOB Gasoline / 🌱 Soybean Oil

  • Gasoline: +79.8% → +88.6%
  • Soybean oil: +37.3% → +41.7%
    👉 ขับเคลื่อนโดย demand จริง (consumer + biofuel)

📉 Losers: ความอ่อนแอเชิงโครงสร้าง

🥇 Precious Metals (โลหะมีค่า)

  • Palladium: -30.8% total return
  • Platinum: -29.2%
  • Silver: -18.7%
  • Gold: -9.7%

👉 ถูกกดดันจาก demand อุตสาหกรรม (โดยเฉพาะ automotive) และผลของ roll structure

🌽 Corn (ตัวอย่าง contango ชัดเจน)

  • Price: -6.6%
  • Total Return: -20.8%

👉 แม้ราคาลดเล็กน้อย แต่ “ต้นทุนการ roll + storage surplus” ทำให้ขาดทุนลึกขึ้นมาก

🧠 Key Takeaway

ปี 2026 สะท้อนชัดว่า:

👉 “Term structure สำคัญพอ ๆ กับ direction ของราคา”

  • Backwardation = hidden profit engine (โดยเฉพาะ energy)
  • Contango = hidden performance drag (แม้ราคาดูนิ่ง)

📌 ดังนั้นการวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ยุคนี้ ไม่สามารถดูแค่ spot price ได้อีกต่อไป แต่ต้องดู:

  • Curve structure
  • Roll yield
  • Storage balance

👉 เพราะ “กำไรจริง” ถูกสร้างหรือถูกทำลายจากสิ่งเหล่านี้มากกว่าทิศทางราคาเอง

📊 Analysis of Q2 2026: การสลายเทรนด์และการจัดระเบียบตลาดครั้งใหญ่

ไตรมาส 2 ปี 2026 เป็นช่วงที่ตลาดเกิดการ reshuffling อย่างรุนแรง เทรนด์ที่เริ่มต้นปีถูก “กลับทิศ” หลายส่วน โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานและสินค้าเกษตร

🏆 ผู้ชนะของ Q2: การฟื้นตัวของโกโก้ + ความนิ่งของอุตสาหกรรม

🍫 Cocoa: ดาวเด่นของไตรมาส

หลังจากภาวะ bubble ในช่วงต้นปีแตก ตลาดโกโก้กลับมาพุ่งแรงอีกครั้ง

  • Price: +51.6%
  • Total Return: +44.1%

👉 ปัจจัยหนุนหลัก:

  • ความกังวลเรื่อง El Niño
  • ความเสี่ยงผลผลิตในฤดูกาลถัดไป
  • แม้ demand ยังมีปัญหา แต่ supply shock กลายเป็นตัวกำหนดราคา

📌 สรุป: โกโก้กลับมาเป็น “leader asset” ของ Q2

🏭 Industrial Metals: การฟื้นตัวแบบมีเสถียรภาพ

  • Copper: +8.9% total return
  • Tin: +6.3%
  • Zinc: +5.5%

👉 สะท้อน:

  • การฟื้นตัวของภาคการผลิตโลก
  • ความผันผวนต่ำกว่าสินทรัพย์พลังงาน

⚠️ แต่มีความเสี่ยง:

  • จีนเริ่มแสดงสัญญาณเศรษฐกิจอ่อนลง
    👉 อาจกดดัน copper ในระยะถัดไป แม้ยังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในอดีต

📉 ผู้แพ้ของ Q2: พลังงานร่วง + ผลกระทบจากโครงสร้างตลาด

🛢️ Crude Oil (Brent & WTI): การร่วงแรงที่สุด

  • Brent: -38.2%
  • WTI: -30.9%

แต่:

  • backwardation ทำหน้าที่เป็น “ตัวกันกระแทก”

👉 Total Return:

  • Brent: -10.7%
  • WTI: -13.1%

📌 สรุป: ราคาพัง แต่พอร์ตไม่พังเท่าข่าว

🛢️ ICE Gasoil: ตัวอย่าง extreme roll offset

  • Price: -31.6%
  • Total Return: -0.5%

👉 backwardation + roll yield ชดเชยการร่วงเกือบทั้งหมด

📌 สะท้อนว่า “โครงสร้างตลาดสำคัญกว่าราคา”

💨 Natural Gas: กับดักตรงข้าม (Inverse Trap)

สถานการณ์กลับด้านจากต้นปี:

  • Price: +15.1%
  • Market structure: เริ่มเข้าสู่ contango
  • Roll cost สูงในช่วง Apr–May

👉 Total Return: -9.2%

📌 สรุป: “ราคาขึ้น แต่พอร์ตขาดทุน”

🧠 Key Takeaway ของ Q2

ไตรมาสนี้ไม่ใช่เรื่องของ direction แต่เป็นเรื่องของ:

👉 “structure beats price”

  • พลังงาน: ราคาพัง แต่ backwardation ลดความเสียหาย
  • ก๊าซ: ราคาขึ้น แต่ contango ทำลายผลตอบแทน
  • โกโก้: supply shock override ทุกอย่าง
  • โลหะ: ฟื้นตัวแบบ stable แต่ไม่เร้าแรง

⚖️ ภาพรวมเชิงธีม

  • 🟢 Cocoa = supply-driven rally
  • 🟡 Metals = macro stabilization
  • 🔴 Energy = structural unwind + volatility collapse
  • 🔄 Gas = perfect example of roll yield inversion

👉 Q2 2026 คือไตรมาสที่ยืนยันชัดที่สุดว่า
“ในตลาด futures ผลตอบแทนไม่ได้มาจากราคา แต่จากโครงสร้างของตลาด”

📊 Conclusions after the First Half of 2026

ครึ่งปีแรกของปี 2026 ตอกย้ำภาพสำคัญของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ว่า “โครงสร้างตลาดมีความสำคัญมากกว่าการคาดการณ์ทิศทางราคา”

💨 Market Structure > Price Forecast

กรณีของ ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) เป็นตัวอย่างชัดเจนว่า การเทรดโดยดูเพียงทิศทางราคา spot อย่างเดียวสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ “ตรงข้ามกับที่คาดหวัง” ได้ หากไม่คำนึงถึง ต้นทุนหรือกำไรจากการ roll สัญญา

👉 ในตลาดนี้:

  • ฤดูกาล (seasonality) มีผลโดยตรงต่อรูปแบบ term structure
  • ทำให้กำไรจริงขึ้นอยู่กับ “โครงสร้าง futures” มากกว่าราคา spot

🛢️ Crude Oil: เครื่องมือ hedging เชิงโครงสร้าง

น้ำมันดิบทำหน้าที่เป็น structural hedging asset อย่างชัดเจนในครึ่งปีแรก

  • ภาวะ deep backwardation ช่วยสร้าง roll yield เชิงบวก
  • แม้ Q2 จะมีการปรับฐานแรง แต่ผลกระทบถูก “ดูดซับ” บางส่วนโดยโครงสร้างตลาด

👉 ข้อสังเกตสำคัญ:

  • ตลาดยังคงอยู่ในภาวะ backwardation อย่างน้อยจนถึง กลางปี 2027
  • ทำให้ long position ใน oil มี “cushion” ตามธรรมชาติ

🥇 Precious Metals: สินทรัพย์เชิงเส้น (Linear Assets)

กลุ่ม ทองคำและเงิน เป็นกลุ่มเดียวที่:

  • การเคลื่อนไหวของราคา
  • และผลตอบแทนจริง (total return)

👉 เดินไปในทิศทางเดียวกันแทบทั้งหมด

เพราะ:

  • ผลกระทบจาก roll yield แทบไม่มีนัยสำคัญ
  • ตลาดไม่ได้ถูกบิดเบือนด้วย term structure เหมือนพลังงานหรือก๊าซ

📉 ตลอดครึ่งปีแรก:

  • กลุ่มนี้อยู่ใน แนวโน้มขาลงที่ต่อเนื่องและค่อนข้างชัดเจน
  • เป็น “trend-driven market” มากกว่า “structure-driven market”

🧠 Key Takeaway

ครึ่งปีแรกของ 2026 สรุปได้ชัดเจนว่า:

👉 ตลาด commodity ไม่ได้ถูกกำหนดโดยราคา แต่โดยโครงสร้างของสัญญา futures

  • 💨 Gas = ผันผวนจาก seasonality + roll trap
  • 🛢️ Oil = ได้ประโยชน์จาก backwardation (natural hedge)
  • 🥇 Metals = ตลาดเชิงเส้น (linear, trend-driven)

📌 บทเรียนสำคัญของครึ่งปีนี้:

“การเข้าใจ term structure สำคัญพอ ๆ กับการคาดการณ์ราคา — และในหลายกรณี สำคัญกว่า”


 
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