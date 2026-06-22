ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข CPI ของแคนาดาเป็นไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 💡

ดัชนีหุ้นยุโรปเปิดตลาดเช้าวันนี้ในแดนบวกเล็กน้อย โดยนักลงทุนยังคงเลือกมองข้ามความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
- 🇩🇪 DAX (DE40) อยู่ที่ 25,182 จุด (+0.07%)
- 🇫🇷 CAC40 (FRA40) เพิ่มขึ้น +0.14% สู่ 8,441 จุด
- 🇪🇺 Euro Stoxx 50 ปรับตัวขึ้น +0.22% แตะ 6,325 จุด
- 🇮🇹 FTSE MIB (ITA40) +0.11%
- 🇨🇭 SMI (SUI20) +0.22%
บรรยากาศเชิงบวกได้รับแรงหนุนจากการกลับมาเปิดใช้งานช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง รวมถึงความคืบหน้าเบื้องต้นของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานและหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้
ช่วงครึ่งวันแรกค่อนข้างเงียบ โดยมีข้อมูลสำคัญดังนี้:
🕒 03:00 น.
🇨🇳 จีน
- อัตราดอกเบี้ย LPR 1 ปี: 3.00% (ตามคาด)
- อัตราดอกเบี้ย LPR 5 ปี: 3.50% (คงที่)
🕤 09:30 น.
🇵🇱 โปแลนด์
- ค่าจ้างเฉลี่ยเดือนพฤษภาคม (YoY): คาด 6.0% (ก่อนหน้า 5.4%)
- ยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคม (YoY): คาด 5.3% (ก่อนหน้า 2.8%)
🕐 13:00 น.
🇩🇪 นาย Joachim Nagel ประธานธนาคารกลางเยอรมนี (Bundesbank) กล่าวสุนทรพจน์
🕝 14:30 น. — ไฮไลต์สำคัญของวัน
🇨🇦 CPI แคนาดา เดือนพฤษภาคม
- CPI YoY: คาด 3.0% (ก่อนหน้า 2.8%)
- CPI MoM: คาด 0.8% (ก่อนหน้า 0.4%)
ตัวเลขดังกล่าวอาจส่งผลต่อการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และค่าเงิน CAD
🕝 14:30 น.
🇪🇺 ประธาน ECB กล่าวสุนทรพจน์
🕒 15:00 น.
🇺🇸 Christopher Waller สมาชิก Fed กล่าวสุนทรพจน์
💡 ประเด็นที่ตลาดจับตา: หาก CPI ของแคนาดาออกมาสูงกว่าคาด อาจสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ และอาจหนุนมุมมองเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางทั่วโลกในช่วงที่ตลาดกำลังกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ Fed จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการสัปดาห์นี้จะเน้นไปที่บริษัทสำคัญเพียงไม่กี่แห่ง แต่มีศักยภาพที่จะส่งผลต่อทิศทางตลาดในวงกว้าง
วันอังคาร (23 มิ.ย.)
- FedEx
- คาดการณ์ EPS: 5.96 ดอลลาร์ (ก่อนหน้า 6.07 ดอลลาร์)
- คาดการณ์รายได้: 23.54 พันล้านดอลลาร์ (ก่อนหน้า 22.2 พันล้านดอลลาร์)
- ประกาศผลหลังตลาดปิด
- ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของภาคโลจิสติกส์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก
- Carnival Corporation
- คาดการณ์ EPS: 0.46 ดอลลาร์ (ก่อนหน้า 0.35 ดอลลาร์)
วันพุธ (24 มิ.ย.)
ไฮไลต์สำคัญของสัปดาห์
- Micron Technology
- คาดการณ์ EPS: 10.81 ดอลลาร์ (เทียบกับ 1.91 ดอลลาร์ในปีก่อน)
- คาดการณ์รายได้: 22.51 พันล้านดอลลาร์ (เทียบกับ 9.3 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน)
- ประกาศผลหลังตลาดปิด
ผลประกอบการของ Micron ถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด และอาจส่งผลต่อหุ้น AI และชิปทั่วโลก เนื่องจากความต้องการหน่วยความจำสำหรับ AI ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาด
วันพฤหัสบดี (25 มิ.ย.) (ก่อนตลาดเปิด)
- Darden Restaurants
- TD SYNNEX
- McCormick & Company
- Acuity Brands
สิ่งที่ตลาดจับตาเป็นพิเศษ
Micron มีแนวโน้มสร้างความผันผวนสูงที่สุดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนต้องการเห็นสัญญาณเกี่ยวกับ:
- อุปสงค์ชิป AI และหน่วยความจำ HBM
- แนวโน้มคำสั่งซื้อจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
- มุมมองต่อการเติบโตของธุรกิจ AI ในช่วงครึ่งหลังของปี
หากผลประกอบการหรือคาดการณ์รายได้ออกมาดีกว่าคาด อาจเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI ทั่วทั้งตลาด
.
Morning Wrap: ยังเปราะบาง แต่ก็ยังไปต่อได้ นักลงทุนเชื่อมั่นว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านมีความคืบหน้า ⏰
ข่าวเด่นวันนี้ 22 มิ.ย.
3 ตลาดเด่นในสัปดาห์: EURUSD, น้ำมัน และ NASDAQ
🚩 ทองคำดิ่ง 1.5% หลัง Goldman Sachs หั่นเป้าราคาทองปี 2026