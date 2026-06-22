  
13:48 · 22 มิถุนายน 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตัวเลข CPI ของแคนาดาเป็นไฮไลต์สำคัญของวันนี้ 💡

ดัชนีหุ้นยุโรปเปิดตลาดเช้าวันนี้ในแดนบวกเล็กน้อย โดยนักลงทุนยังคงเลือกมองข้ามความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

  • 🇩🇪 DAX (DE40) อยู่ที่ 25,182 จุด (+0.07%)
  • 🇫🇷 CAC40 (FRA40) เพิ่มขึ้น +0.14% สู่ 8,441 จุด
  • 🇪🇺 Euro Stoxx 50 ปรับตัวขึ้น +0.22% แตะ 6,325 จุด
  • 🇮🇹 FTSE MIB (ITA40) +0.11%
  • 🇨🇭 SMI (SUI20) +0.22%

บรรยากาศเชิงบวกได้รับแรงหนุนจากการกลับมาเปิดใช้งานช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง รวมถึงความคืบหน้าเบื้องต้นของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานพลังงานและหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

ช่วงครึ่งวันแรกค่อนข้างเงียบ โดยมีข้อมูลสำคัญดังนี้:

🕒 03:00 น.
🇨🇳 จีน

  • อัตราดอกเบี้ย LPR 1 ปี: 3.00% (ตามคาด)
  • อัตราดอกเบี้ย LPR 5 ปี: 3.50% (คงที่)

🕤 09:30 น.
🇵🇱 โปแลนด์

  • ค่าจ้างเฉลี่ยเดือนพฤษภาคม (YoY): คาด 6.0% (ก่อนหน้า 5.4%)
  • ยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคม (YoY): คาด 5.3% (ก่อนหน้า 2.8%)

🕐 13:00 น.
🇩🇪 นาย Joachim Nagel ประธานธนาคารกลางเยอรมนี (Bundesbank) กล่าวสุนทรพจน์

🕝 14:30 น. — ไฮไลต์สำคัญของวัน
🇨🇦 CPI แคนาดา เดือนพฤษภาคม

  • CPI YoY: คาด 3.0% (ก่อนหน้า 2.8%)
  • CPI MoM: คาด 0.8% (ก่อนหน้า 0.4%)

ตัวเลขดังกล่าวอาจส่งผลต่อการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดา (BoC) และค่าเงิน CAD

🕝 14:30 น.
🇪🇺 ประธาน ECB กล่าวสุนทรพจน์

🕒 15:00 น.
🇺🇸 Christopher Waller สมาชิก Fed กล่าวสุนทรพจน์

💡 ประเด็นที่ตลาดจับตา: หาก CPI ของแคนาดาออกมาสูงกว่าคาด อาจสะท้อนแรงกดดันเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ และอาจหนุนมุมมองเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางทั่วโลกในช่วงที่ตลาดกำลังกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ Fed จะกลับมาขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการสัปดาห์นี้จะเน้นไปที่บริษัทสำคัญเพียงไม่กี่แห่ง แต่มีศักยภาพที่จะส่งผลต่อทิศทางตลาดในวงกว้าง

วันอังคาร (23 มิ.ย.)

  • FedEx
    • คาดการณ์ EPS: 5.96 ดอลลาร์ (ก่อนหน้า 6.07 ดอลลาร์)
    • คาดการณ์รายได้: 23.54 พันล้านดอลลาร์ (ก่อนหน้า 22.2 พันล้านดอลลาร์)
    • ประกาศผลหลังตลาดปิด
    • ถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญของภาคโลจิสติกส์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก
  • Carnival Corporation
    • คาดการณ์ EPS: 0.46 ดอลลาร์ (ก่อนหน้า 0.35 ดอลลาร์)

วันพุธ (24 มิ.ย.)

ไฮไลต์สำคัญของสัปดาห์

  • Micron Technology
    • คาดการณ์ EPS: 10.81 ดอลลาร์ (เทียบกับ 1.91 ดอลลาร์ในปีก่อน)
    • คาดการณ์รายได้: 22.51 พันล้านดอลลาร์ (เทียบกับ 9.3 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อน)
    • ประกาศผลหลังตลาดปิด

ผลประกอบการของ Micron ถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมด และอาจส่งผลต่อหุ้น AI และชิปทั่วโลก เนื่องจากความต้องการหน่วยความจำสำหรับ AI ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาด

วันพฤหัสบดี (25 มิ.ย.) (ก่อนตลาดเปิด)

  • Darden Restaurants
  • TD SYNNEX
  • McCormick & Company
  • Acuity Brands

สิ่งที่ตลาดจับตาเป็นพิเศษ

Micron มีแนวโน้มสร้างความผันผวนสูงที่สุดในสัปดาห์นี้ เนื่องจากนักลงทุนต้องการเห็นสัญญาณเกี่ยวกับ:

  • อุปสงค์ชิป AI และหน่วยความจำ HBM
  • แนวโน้มคำสั่งซื้อจากบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่
  • มุมมองต่อการเติบโตของธุรกิจ AI ในช่วงครึ่งหลังของปี

หากผลประกอบการหรือคาดการณ์รายได้ออกมาดีกว่าคาด อาจเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และ AI ทั่วทั้งตลาด

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