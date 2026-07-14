  
20:08 · 14 กรกฎาคม 2026

ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดอย่างมาก 📈 EUR/USD พุ่งขึ้น

ประเด็นหลัก
ประเด็นหลัก
  • CPI สหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก ทั้งในมุมมองรายปีและรายเดือน
  • CPI รายเดือน (MoM) ลดลง -0.4% เทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเพียง -0.1%
  • หลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด EUR/USD ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 วันที่ 1.146

CPI สหรัฐฯ เดือนมิถุนายนออกมาต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจน

  • CPI ทั่วไป (Headline CPI) YoY: อยู่ที่ 3.5% เทียบกับคาดการณ์ 3.8% และเดือนพฤษภาคมที่ 4.2%
  • CPI รายเดือน (MoM): ลดลง -0.4% เทียบกับคาดการณ์ที่ -0.1% และเดือนก่อนหน้าที่ 0.5%

สำหรับ Core CPI (ไม่รวมอาหารและพลังงาน):

  • Core CPI YoY: อยู่ที่ 2.6% เทียบกับคาดการณ์ 2.8% และเดือนก่อนหน้าที่ 2.9%
  • Core CPI MoM: อยู่ที่ 0.0% เทียบกับคาดการณ์ 0.2% และเดือนก่อนหน้าที่ 0.2%

หลังรายงานตัวเลขดังกล่าว EUR/USD ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ลดลง 10 bps มาอยู่ที่ 4.18%

ตลาดเริ่มลดความกังวลว่าเงินเฟ้อที่กลับมาเร่งตัวขึ้นจะเป็นสถานการณ์หลักในช่วงที่เหลือของปี ส่งผลให้ความคาดหวังต่อทิศทางนโยบายการเงินของ Fed เปลี่ยนไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD (H1)

จากกราฟจะเห็นว่า EUR/USD ปรับตัวทะลุเหนือเส้น EMA50 และ EMA200 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มระยะสั้น โดยแรงซื้อเริ่มกลับมาแข็งแกร่งขึ้น

 

Source: xStation5

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