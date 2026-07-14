ด่วน: ตัวเลข CPI สหรัฐฯ ต่ำกว่าคาดอย่างมาก 📈 EUR/USD พุ่งขึ้น

- CPI สหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก ทั้งในมุมมองรายปีและรายเดือน
- CPI รายเดือน (MoM) ลดลง -0.4% เทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเพียง -0.1%
- หลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด EUR/USD ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 วันที่ 1.146
- CPI สหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างมาก ทั้งในมุมมองรายปีและรายเดือน
- CPI รายเดือน (MoM) ลดลง -0.4% เทียบกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลงเพียง -0.1%
- หลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด EUR/USD ปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 11 วันที่ 1.146
CPI สหรัฐฯ เดือนมิถุนายนออกมาต่ำกว่าคาดอย่างชัดเจน
- CPI ทั่วไป (Headline CPI) YoY: อยู่ที่ 3.5% เทียบกับคาดการณ์ 3.8% และเดือนพฤษภาคมที่ 4.2%
- CPI รายเดือน (MoM): ลดลง -0.4% เทียบกับคาดการณ์ที่ -0.1% และเดือนก่อนหน้าที่ 0.5%
สำหรับ Core CPI (ไม่รวมอาหารและพลังงาน):
- Core CPI YoY: อยู่ที่ 2.6% เทียบกับคาดการณ์ 2.8% และเดือนก่อนหน้าที่ 2.9%
- Core CPI MoM: อยู่ที่ 0.0% เทียบกับคาดการณ์ 0.2% และเดือนก่อนหน้าที่ 0.2%
หลังรายงานตัวเลขดังกล่าว EUR/USD ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ลดลง 10 bps มาอยู่ที่ 4.18%
ตลาดเริ่มลดความกังวลว่าเงินเฟ้อที่กลับมาเร่งตัวขึ้นจะเป็นสถานการณ์หลักในช่วงที่เหลือของปี ส่งผลให้ความคาดหวังต่อทิศทางนโยบายการเงินของ Fed เปลี่ยนไป
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: EUR/USD (H1)
จากกราฟจะเห็นว่า EUR/USD ปรับตัวทะลุเหนือเส้น EMA50 และ EMA200 ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มระยะสั้น โดยแรงซื้อเริ่มกลับมาแข็งแกร่งขึ้น
Source: xStation5
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