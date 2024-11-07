ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากท่าทีแข็งกร้าวของเฟด 💵📈

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ล่าสุดเพิ่งเผยแพร่ จำไว้ว่าเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นการผ่อนปรนนโยบายการเงินอย่างต่อเนื่อง แต่ในอัตราที่รอบคอบมากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในครั้งก่อน ต่อไปนี้คือบันทึกการประชุมที่สำคัญที่สุดของเหตุการณ์ดังกล่าว:
- คณะกรรมการสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนเฟดลง 25 จุดฐานอย่างเป็นเอกฉันท์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฉันทามติที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับการตัดสินใจแบบแยกกันในการประชุมครั้งก่อน
- การลบข้อความที่แสดงถึง "ความมั่นใจที่มากขึ้น" ต่ออัตราเงินเฟ้อที่เคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืนออกไปอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความคืบหน้าของอัตราเงินเฟ้อ
- คณะกรรมการมองว่าความเสี่ยงต่อทั้งการจ้างงานและเป้าหมายเงินเฟ้อนั้น "อยู่ในภาวะสมดุลโดยประมาณ" ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการเน้นย้ำเรื่องความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อครั้งก่อน
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจยังคงขยายตัวด้วย "อัตราที่มั่นคง" แต่สภาพตลาดแรงงาน "โดยทั่วไปแล้วผ่อนคลายลง" และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นในขณะที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ
- คณะกรรมการเน้นย้ำถึงการพึ่งพาข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต และจะ "ประเมินข้อมูลที่เข้ามา แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง และความสมดุลของความเสี่ยงอย่างรอบคอบ" เพื่อทำการปรับเพิ่มเติม
- ตลาดแรงงานแสดงสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นของการอ่อนตัว ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการประเมินครั้งก่อน แม้ว่าสภาพโดยรวมจะยังคงค่อนข้างตึงตัว
- คำชี้แจงดังกล่าวคงไว้ซึ่งโทนที่สมดุลเกี่ยวกับทิศทางนโยบาย โดยเตรียมที่จะปรับจุดยืนหากเกิดความเสี่ยงที่อาจขัดขวางการบรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการ สมาชิก FOMC ทั้งหมด รวมถึงมิเชล โบว์แมน ผู้ไม่เห็นด้วยในอดีต ลงมติเห็นด้วยกับการดำเนินการตามนโยบาย โดยชี้ให้เห็นการเห็นพ้องกันที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับความเร็วในการทำให้นโยบายเป็นปกติ
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