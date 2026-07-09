ดอลลาร์ฟื้นตัวแรง: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้ง กดดันตลาดเงินทั่วโลก

ตลาดเงินกลับสู่โหมดระมัดระวัง: ความขัดแย้งตะวันออกกลางกลับมากดดันค่าเงิน
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX) กลับเข้าสู่ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-Off) หลังความขัดแย้งระหว่าง อิหร่านและสหรัฐฯ ยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว
การที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ใน ช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนสิ้นสุดลง ทำให้ ค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk Premium) กลับเข้าสู่ตลาด FX อีกครั้ง
ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากสกุลเงินส่วนใหญ่ และเคลื่อนย้ายเข้าสู่ ดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
🕒 ลำดับเหตุการณ์ความตึงเครียด: ข้อตกลงล่มลงได้อย่างไร?
การยกระดับความขัดแย้งครั้งใหม่เกิดขึ้นตามลำดับดังนี้:
การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum)
เมื่อเดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวระยะเวลา 60 วัน
ข้อตกลงดังกล่าวรับประกันการเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ อย่างปลอดภัยและไม่มีค่าธรรมเนียม เพื่อแลกกับการที่สหรัฐฯ ระงับมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราว และเริ่มต้นการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน
อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ (จุดเริ่มต้นของการยกระดับความขัดแย้ง)
อิหร่านละเมิดข้อตกลงด้วยการโจมตีเรือพาณิชย์ 3 ลำที่กำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG tanker)
สหรัฐฯ ตอบโต้
เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือพาณิชย์ กองกำลังสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายมากกว่า 80 แห่งทั่วอิหร่าน
พร้อมกันนั้น วอชิงตันได้กลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อการค้าน้ำมันของอิหร่านทันที
อิหร่านโจมตีตอบโต้
เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีระลอกใหม่ โดยมุ่งเป้าไปยังพื้นที่ใน บาห์เรนและคูเวต
การหยุดยิงสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ
ระหว่างการประชุม NATO ที่กรุงอังการา โดนัลด์ ทรัมป์ ยุติการคาดการณ์ทั้งหมดด้วยการประกาศต่อสื่อว่า ข้อตกลงหยุดยิงสิ้นสุดลงแล้ว
("สำหรับผม มันจบลงแล้ว")
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ วิพากษ์วิจารณ์ผู้นำอิหร่านอย่างรุนแรง โดยเรียกว่าเป็น "คนโกหก" และ "ผู้ที่ไม่น่าไว้วางใจ" ซึ่งแทบจะตัดโอกาสการกลับเข้าสู่การเจรจาทางการทูตในระยะสั้น
💱 ตลาด FX กลับทิศ: ความกังวลด้านความเสี่ยงกดดันสกุลเงินตลาดเกิดใหม่
สกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดเล็กเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในวันนี้ โดยสูญเสียกำไรที่สะสมมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จากช่วงเวลาที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนคลายลง
🇭🇺 ฟอรินต์ฮังการี (HUF) อ่อนค่ามากที่สุด
- EUR/HUF: +0.85%
- USD/HUF: +1.0%
ค่าเงินฟอรินต์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ:
- 2 เดือนเมื่อเทียบกับยูโร
- 3 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม ฟอรินต์เข้าสู่ช่วงความขัดแย้งใหม่ในตะวันออกกลางจากจุดที่แข็งแกร่งมาก หลังจากก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี
แรงหนุนดังกล่าวมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุน หลังพรรคของ Peter Magyar ชนะการเลือกตั้งรัฐสภา
สำหรับ HUF การเคลื่อนไหวในปัจจุบันอาจเป็นเพียง การปรับฐานที่สมเหตุสมผล หลังจากปัจจัยบวกส่วนใหญ่ถูกสะท้อนเข้าไปในราคาแล้ว
การแข็งค่าต่อไปของ HUF จะขึ้นอยู่กับการปรับปรุงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจฮังการี โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)
นอกจากฟอรินต์แล้ว:
🇿🇦 แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)
- USD/ZAR: +0.6%
- EUR/ZAR: +0.4%
ปรับตัวลดลงเช่นกัน
🇮🇳 รูปีอินเดีย (INR)
- USD/INR: +0.5%
อินเดียได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากต้องพึ่งพาการขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
ขณะที่แอฟริกาใต้พึ่งพาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่นในระดับสูง
🇵🇱 ซลอตีโปแลนด์ (PLN)
อ่อนค่าประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับทั้งยูโรและดอลลาร์สหรัฐฯ
กราฟที่ 1: อัตราแลกเปลี่ยน EUR/HUF และ USD/HUF (เส้นสีเหลือง)
ที่มา: xStation5
EUR/USD: ฝั่งผู้ขายกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบ
การเพิ่มขึ้นของความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) กำลังกดดันตลาดสกุลเงินกลุ่ม G10 โดยรวม
ข้อยกเว้นที่โดดเด่นมีเพียง:
- 🇳🇿 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) สู่ระดับ 2.50% รวมถึงถ้อยแถลงเชิงเข้มงวด (Hawkish) จากผู้ว่าการ RBNZ
- 🇳🇴 โครนนอร์เวย์ (NOK) ซึ่งยังคงได้รับประโยชน์จากแรงหนุนขาขึ้นของราคาน้ำมันที่กลับมาอีกครั้ง
ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกดดัน EUR/USD
การกลับมาของความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ลบกำไรที่คู่เงิน EUR/USD สะสมมาในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา
คู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกปรับตัวลดลงประมาณ 0.4% นับตั้งแต่เมื่อวานนี้ และแม้ว่าวันนี้การเคลื่อนไหวจะค่อนข้างทรงตัว แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อ
แรงกดดันเพิ่มเติมมาจากมุมมองที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไม่น่าจะตอบสนองด้วยท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน (Hawkish) ในลักษณะที่สามารถช่วยสนับสนุนค่าเงินยูโรได้อย่างมีนัยสำคัญ
ตลาดออปชันเริ่มป้องกันความเสี่ยงขาลงของ EUR/USD มากขึ้น
ผู้เล่นในตลาดออปชันเริ่มเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงต่อการปรับตัวลงเพิ่มเติมของ EUR/USD
ตัวชี้วัด One-month Risk Reversal ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์เกือบต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2026 ซึ่งสะท้อนว่า:
- ความต้องการซื้อ Put Options ของ EUR/USD สูงกว่าความต้องการซื้อ Call Options
- นักลงทุนกำลังให้ความสำคัญกับสัญญาที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของยูโรมากขึ้น
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตลาดกำลังส่งสัญญาณว่า นักลงทุนมีความกังวลต่อโอกาสที่ EUR/USD จะปรับตัวลดลงต่อในระยะข้างหน้า
กราฟที่ 2: One-month EUR/USD Risk Reversal และ EUR/USD Spot
ที่มา: Bloomberg Finance LP
ในอีกด้านหนึ่ง ความเคลื่อนไหวในตลาดพันธบัตรอาจเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนคู่เงิน EUR/USD
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อย่างชัดเจน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 10 bps ซึ่งสะท้อนว่า เศรษฐกิจยูโรโซนมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่ยืดเยื้อมากกว่า
หากความตึงเครียดทางทหารยังคงดำเนินต่อไปในระยะยาว ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจถูกกดดันให้ใช้นโยบายที่มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้อมากกว่าเดิม
แม้ว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารของ ECB ไปในทิศทางที่เข้มงวดขึ้น อาจช่วยให้คู่เงิน EUR/USD สามารถรักษาระดับแนวรับบริเวณ 1.1400 ได้
กราฟที่ 3: EUR/USD และส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีและสหรัฐฯ อายุ 2 ปี
ที่มา: Bloomberg Finance LP
Aleksander Jablonski
นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ (XTB Quant Analyst)
ทรัมป์ที่อังการาไม่ได้ส่งสัญญาณการยกระดับความขัดแย้งเต็มรูปแบบ น้ำมันจำกัดการปรับขึ้น ขณะที่ Nasdaq ฟื้นตัวลดแรงกดดันจากการขาย
US500 ร่วง 1%
ข่าวด่วน: สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น แต่ Brent crude กำลังทดสอบระดับเกือบ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้ว
อิหร่าน: ความขัดแย้งที่ไม่มีวันจบ แต่ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะปรับตัวลงตลอดไป