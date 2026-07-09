  
08:55 · 9 กรกฎาคม 2026

ดอลลาร์ฟื้นตัวแรง: ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้ง กดดันตลาดเงินทั่วโลก

ตลาดเงินกลับสู่โหมดระมัดระวัง: ความขัดแย้งตะวันออกกลางกลับมากดดันค่าเงิน

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX) กลับเข้าสู่ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-Off) หลังความขัดแย้งระหว่าง อิหร่านและสหรัฐฯ ยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว

การที่อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ใน ช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนสิ้นสุดลง ทำให้ ค่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk Premium) กลับเข้าสู่ตลาด FX อีกครั้ง

ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากสกุลเงินส่วนใหญ่ และเคลื่อนย้ายเข้าสู่ ดอลลาร์สหรัฐฯ ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

🕒 ลำดับเหตุการณ์ความตึงเครียด: ข้อตกลงล่มลงได้อย่างไร?

การยกระดับความขัดแย้งครั้งใหม่เกิดขึ้นตามลำดับดังนี้:

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum)

เมื่อเดือนที่ผ่านมา สหรัฐฯ และอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวระยะเวลา 60 วัน

ข้อตกลงดังกล่าวรับประกันการเดินเรือผ่าน ช่องแคบฮอร์มุซ อย่างปลอดภัยและไม่มีค่าธรรมเนียม เพื่อแลกกับการที่สหรัฐฯ ระงับมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราว และเริ่มต้นการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน

อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ (จุดเริ่มต้นของการยกระดับความขัดแย้ง)

อิหร่านละเมิดข้อตกลงด้วยการโจมตีเรือพาณิชย์ 3 ลำที่กำลังเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ รวมถึงเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG tanker)

สหรัฐฯ ตอบโต้

เพื่อตอบโต้การโจมตีเรือพาณิชย์ กองกำลังสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายมากกว่า 80 แห่งทั่วอิหร่าน

พร้อมกันนั้น วอชิงตันได้กลับมาใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อการค้าน้ำมันของอิหร่านทันที

อิหร่านโจมตีตอบโต้

เตหะรานตอบโต้ด้วยการโจมตีระลอกใหม่ โดยมุ่งเป้าไปยังพื้นที่ใน บาห์เรนและคูเวต

การหยุดยิงสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ

ระหว่างการประชุม NATO ที่กรุงอังการา โดนัลด์ ทรัมป์ ยุติการคาดการณ์ทั้งหมดด้วยการประกาศต่อสื่อว่า ข้อตกลงหยุดยิงสิ้นสุดลงแล้ว

("สำหรับผม มันจบลงแล้ว")

ประธานาธิบดีสหรัฐฯ วิพากษ์วิจารณ์ผู้นำอิหร่านอย่างรุนแรง โดยเรียกว่าเป็น "คนโกหก" และ "ผู้ที่ไม่น่าไว้วางใจ" ซึ่งแทบจะตัดโอกาสการกลับเข้าสู่การเจรจาทางการทูตในระยะสั้น

💱 ตลาด FX กลับทิศ: ความกังวลด้านความเสี่ยงกดดันสกุลเงินตลาดเกิดใหม่

สกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดเล็กเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในวันนี้ โดยสูญเสียกำไรที่สะสมมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จากช่วงเวลาที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ผ่อนคลายลง

🇭🇺 ฟอรินต์ฮังการี (HUF) อ่อนค่ามากที่สุด

  • EUR/HUF: +0.85%
  • USD/HUF: +1.0%

ค่าเงินฟอรินต์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ:

  • 2 เดือนเมื่อเทียบกับยูโร
  • 3 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม ฟอรินต์เข้าสู่ช่วงความขัดแย้งใหม่ในตะวันออกกลางจากจุดที่แข็งแกร่งมาก หลังจากก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี

แรงหนุนดังกล่าวมาจากความเชื่อมั่นของนักลงทุน หลังพรรคของ Peter Magyar ชนะการเลือกตั้งรัฐสภา

สำหรับ HUF การเคลื่อนไหวในปัจจุบันอาจเป็นเพียง การปรับฐานที่สมเหตุสมผล หลังจากปัจจัยบวกส่วนใหญ่ถูกสะท้อนเข้าไปในราคาแล้ว

การแข็งค่าต่อไปของ HUF จะขึ้นอยู่กับการปรับปรุงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจฮังการี โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI)

นอกจากฟอรินต์แล้ว:

🇿🇦 แรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR)

  • USD/ZAR: +0.6%
  • EUR/ZAR: +0.4%

ปรับตัวลดลงเช่นกัน

🇮🇳 รูปีอินเดีย (INR)

  • USD/INR: +0.5%

อินเดียได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากต้องพึ่งพาการขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ขณะที่แอฟริกาใต้พึ่งพาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกลั่นในระดับสูง

🇵🇱 ซลอตีโปแลนด์ (PLN)

อ่อนค่าประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับทั้งยูโรและดอลลาร์สหรัฐฯ

กราฟที่ 1: อัตราแลกเปลี่ยน EUR/HUF และ USD/HUF (เส้นสีเหลือง)

Wykres 1: Kurs EURHUF oraz USDHUF (żółty)

ที่มา: xStation5

EUR/USD: ฝั่งผู้ขายกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบ

การเพิ่มขึ้นของความต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Aversion) กำลังกดดันตลาดสกุลเงินกลุ่ม G10 โดยรวม

ข้อยกเว้นที่โดดเด่นมีเพียง:

  • 🇳🇿 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยล่าสุดของ ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) สู่ระดับ 2.50% รวมถึงถ้อยแถลงเชิงเข้มงวด (Hawkish) จากผู้ว่าการ RBNZ
  • 🇳🇴 โครนนอร์เวย์ (NOK) ซึ่งยังคงได้รับประโยชน์จากแรงหนุนขาขึ้นของราคาน้ำมันที่กลับมาอีกครั้ง

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกดดัน EUR/USD

การกลับมาของความตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ลบกำไรที่คู่เงิน EUR/USD สะสมมาในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา

คู่เงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลกปรับตัวลดลงประมาณ 0.4% นับตั้งแต่เมื่อวานนี้ และแม้ว่าวันนี้การเคลื่อนไหวจะค่อนข้างทรงตัว แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อ

แรงกดดันเพิ่มเติมมาจากมุมมองที่ว่า ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไม่น่าจะตอบสนองด้วยท่าทีเข้มงวดด้านนโยบายการเงิน (Hawkish) ในลักษณะที่สามารถช่วยสนับสนุนค่าเงินยูโรได้อย่างมีนัยสำคัญ

ตลาดออปชันเริ่มป้องกันความเสี่ยงขาลงของ EUR/USD มากขึ้น

ผู้เล่นในตลาดออปชันเริ่มเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงต่อการปรับตัวลงเพิ่มเติมของ EUR/USD

ตัวชี้วัด One-month Risk Reversal ยังคงอยู่ต่ำกว่าศูนย์เกือบต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2026 ซึ่งสะท้อนว่า:

  • ความต้องการซื้อ Put Options ของ EUR/USD สูงกว่าความต้องการซื้อ Call Options
  • นักลงทุนกำลังให้ความสำคัญกับสัญญาที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของยูโรมากขึ้น

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ตลาดกำลังส่งสัญญาณว่า นักลงทุนมีความกังวลต่อโอกาสที่ EUR/USD จะปรับตัวลดลงต่อในระยะข้างหน้า

กราฟที่ 2: One-month EUR/USD Risk Reversal และ EUR/USD Spot

Wykres 2: Risk Reversal 1M dla EURUSD oraz Spot EURUSD

ที่มา: Bloomberg Finance LP

ในอีกด้านหนึ่ง ความเคลื่อนไหวในตลาดพันธบัตรอาจเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนคู่เงิน EUR/USD

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 2 ปี ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อย่างชัดเจน โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 10 bps ซึ่งสะท้อนว่า เศรษฐกิจยูโรโซนมีความอ่อนไหวต่อผลกระทบจากวิกฤตพลังงานที่ยืดเยื้อมากกว่า

หากความตึงเครียดทางทหารยังคงดำเนินต่อไปในระยะยาว ธนาคารกลางยุโรป (ECB) อาจถูกกดดันให้ใช้นโยบายที่มีท่าทีเข้มงวดมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมเงินเฟ้อมากกว่าเดิม

แม้ว่าจะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แต่การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารของ ECB ไปในทิศทางที่เข้มงวดขึ้น อาจช่วยให้คู่เงิน EUR/USD สามารถรักษาระดับแนวรับบริเวณ 1.1400 ได้

กราฟที่ 3: EUR/USD และส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีและสหรัฐฯ อายุ 2 ปี

Wykres 3: EURUSD oraz spread rentowności między 2-letnimi obligacjami (Niemcy - USA)

ที่มา: Bloomberg Finance LP

Aleksander Jablonski
นักวิเคราะห์เชิงปริมาณ (XTB Quant Analyst)

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อิหร่าน: ความขัดแย้งที่ไม่มีวันจบ แต่ไม่ได้หมายความว่าตลาดจะปรับตัวลงตลอดไป
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