📉 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ม.มิชิแกน ต่ำกว่าคาด

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์เงินเฟ้อ (University of Michigan)
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Consumer Sentiment): 49.5 (คาดการณ์ 50.0 | ก่อนหน้า 48.9)
- ดัชนีความคาดหวังผู้บริโภค (Consumer Expectations): 50.7 (คาดการณ์ 49.5 | ก่อนหน้า 49.3)
- ดัชนีภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน (Current Conditions): 47.7 (คาดการณ์ 48.8 | ก่อนหน้า 48.4)
- คาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี: 3.3% (คาดการณ์ 3.3% | ก่อนหน้า 3.4%)
- คาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปี: 4.6% (คาดการณ์ 4.6% | ก่อนหน้า 4.6%)
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อื่น ๆ
- สต็อกสินค้าค้าปลีก (ไม่รวมรถยนต์) เดือนต่อเดือน (เบื้องต้น): +0.4% (ก่อนหน้า +0.6%)
- สต็อกสินค้าค้าส่ง เดือนต่อเดือน (เบื้องต้น): +0.3% (คาดการณ์ +0.4% | ก่อนหน้า +0.6%)
- ดุลการค้าสินค้าล่วงหน้า (Advance Goods Trade Balance): -105.8 พันล้านดอลลาร์ (คาดการณ์ -85.0 พันล้านดอลลาร์ | ก่อนหน้า -83.01 พันล้านดอลลาร์)
สรุป: ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคออกมา ผสมผสาน โดยดัชนีหลักและภาวะปัจจุบัน ต่ำกว่าคาด ขณะที่ดัชนีความคาดหวังผู้บริโภค ดีกว่าคาด ส่วนคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปีลดลงเล็กน้อย ขณะที่ตัวเลขการค้าสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาดจากการขาดดุลการค้าที่ขยายตัวมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสั้น
Source: xStation5
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