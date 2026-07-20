  
15:27 · 20 กรกฎาคม 2026

DeepSeek Moment ครั้งใหม่กำลังมา? Moonshot AI ท้าทายยักษ์ใหญ่ในวงการ AI

AI จีนกลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้ง

ภาคส่วนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของจีนกลับมาอยู่ในความสนใจของตลาดโลกอีกครั้ง

ครั้งนี้ จุดสนใจอยู่ที่ Moonshot AI และการเปิดตัวโมเดล Kimi K3 ซึ่งบริษัทระบุว่าได้รับการพัฒนาเพื่อแข่งขันกับโซลูชัน AI ระดับสูงในตลาดปัจจุบัน

แม้การเปิดตัวโมเดล AI จากจีนอีกรายอาจไม่ใช่เหตุการณ์ที่ส่งผลต่อตลาดโดยตรง แต่บริบทในครั้งนี้ทำให้เรื่องดังกล่าวมีความสำคัญมากขึ้น

หลัง DeepSeek ตลาดเริ่มตั้งคำถามกับการลงทุน AI

หลังจากความสำเร็จของ DeepSeek ตลาดกลับมาตั้งคำถามว่า

การพัฒนา AI จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐาน ดาต้าเซ็นเตอร์ และชิปประมวลผลขั้นสูงต่อไปหรือไม่?

DeepSeek ถือเป็นสัญญาณสำคัญครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่า

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร อาจมีความสำคัญเทียบเท่ากับขนาดของเงินลงทุน

ขณะที่ Moonshot AI กำลังเดินตามแนวทางเดียวกัน โดยสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทจีนไม่ได้เพียงพยายามลดช่องว่างทางเทคโนโลยี แต่กำลังแข่งขันโดยตรงกับผู้นำ AI ระดับโลก

ตลาดเริ่มกังวลต่ออนาคตของชิป AI

ปฏิกิริยาจากตลาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

หุ้นบริษัทเอเชียที่เกี่ยวข้องกับ:

  • เซมิคอนดักเตอร์
  • โครงสร้างพื้นฐาน AI
  • ดาต้าเซ็นเตอร์

เผชิญแรงกดดัน เนื่องจากนักลงทุนเริ่มประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีใหม่

หากบริษัทจำนวนมากขึ้นสามารถพัฒนาโมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ด้วยต้นทุนต่ำลงและใช้กำลังประมวลผลน้อยลง

อาจส่งผลต่อความต้องการชิป AI ระดับสูงในอนาคต

เกม AI อาจไม่ได้วัดกันแค่ “ใครมีชิปมากที่สุด”

ตลอดช่วงที่ผ่านมา ตลาดเชื่อว่า:

ผู้ชนะในยุค AI = บริษัทที่มีพลังประมวลผลมากที่สุด + มีชิปขั้นสูงมากที่สุด

แต่ความสำเร็จของบริษัท AI จีนกำลังเปลี่ยนมุมมองดังกล่าว

คำถามสำคัญในอนาคตอาจไม่ใช่แค่:

ใครสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่ใหญ่ที่สุด?

แต่คือ:

ใครสามารถใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และสร้างรายได้จริงได้เร็วที่สุด?

Nvidia ยังคงมีความได้เปรียบ

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งของบริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ กำลังถูกแทนที่ในทันที

Nvidia ยังคงมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีอย่างมาก

จุดแข็งของ Nvidia ประกอบด้วย:

  • ชิป GPU
  • ซอฟต์แวร์ CUDA
  • ระบบนิเวศดาต้าเซ็นเตอร์

ซึ่งยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของกระแส AI ในปัจจุบัน

โมเดล AI ขั้นสูงยังคงต้องใช้พลังประมวลผลจำนวนมหาศาล ซึ่งบริษัทจีนยังไม่สามารถทดแทนได้ง่าย

จีนเร่งสร้างระบบนิเวศ AI ของตัวเอง

มาตรการจำกัดเทคโนโลยีจากสหรัฐฯ มีเป้าหมายเพื่อจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงของจีน

แต่ในอีกด้านหนึ่ง กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้จีนพัฒนาระบบนิเวศ AI ภายในประเทศเร็วขึ้น

บริษัทอย่าง:

  • DeepSeek
  • Moonshot AI

ได้รับเงินทุนและการสนับสนุนเชิงนโยบาย เนื่องจาก AI ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องธุรกิจ แต่ยังเกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางเทคโนโลยีระดับประเทศ

ความท้าทายของบริษัท AI จีนยังมีอยู่

แม้การสร้างโมเดล AI ที่แข่งขันได้ถือเป็นก้าวสำคัญ

แต่ความท้าทายถัดไปคือ:

  • การขยายระบบให้รองรับผู้ใช้จำนวนมาก
  • การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ
  • การนำไปใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์
  • การสร้างฐานผู้ใช้ทั่วโลก

ในด้านเหล่านี้ บริษัท AI จากสหรัฐฯ ยังคงมีความได้เปรียบ

การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอาจกระทบ Nvidia และอุตสาหกรรมชิป

สำหรับ Nvidia การเกิดขึ้นของ Moonshot AI เป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่า

ตลาด AI จะไม่ได้เติบโตตามเส้นทางเดียว

การแข่งขันที่สูงขึ้นอาจสร้างแรงกดดันต่อ:

  • ราคา
  • อัตรากำไร
  • ความต้องการชิปประมวลผลระดับสูง

โดยเฉพาะหากบริษัทต่าง ๆ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลง

AI กำลังเข้าสู่ยุคของ “ประสิทธิภาพ”

การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ และจีนกำลังเร่ง:

  • การพัฒนาเทคโนโลยี
  • ความเร็วของนวัตกรรม
  • การค้นหาโซลูชันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Moonshot AI แสดงให้เห็นว่า การแข่งขัน AI ในอนาคตอาจไม่ใช่เพียงการแข่งขันระหว่างบริษัท

แต่เป็นการแข่งขันระหว่าง สองระบบนิเวศทางเทคโนโลยี

มุมมองสำหรับตลาดการเงิน

DeepSeek เป็นสัญญาณแรกว่าบริษัทจีนอาจลดช่องว่างด้าน AI ได้เร็วกว่าที่ตลาดคาด

Moonshot AI อาจเป็นหลักฐานเพิ่มเติมว่า นี่ไม่ใช่เหตุการณ์เพียงครั้งเดียว แต่เป็นแนวโน้มระยะยาว

สำหรับนักลงทุน สิ่งสำคัญคือการเลือกบริษัทอย่างระมัดระวังมากขึ้น

เพราะอนาคตของ AI จะไม่ได้ถูกตัดสินจาก:

  • ความเร็วในการพัฒนาเท่านั้น

แต่ยังรวมถึง:

  • ต้นทุนการสร้างโมเดล
  • ประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐาน
  • ความสามารถในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ผู้ชนะในยุค AI อาจไม่ใช่บริษัทที่มีเทคโนโลยีดีที่สุดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นบริษัทที่สามารถเปลี่ยนเทคโนโลยีให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เร็วที่สุด

ที่มา: xStation5

 

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