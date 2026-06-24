🏦 Deutsche Bank ลดคาดการณ์ราคาทองคำ หลัง GOLD และ Silver เผชิญแรงขายหนัก

📉 ทองคำร่วงต่ำกว่า 4,100 ดอลลาร์ ขณะที่ Deutsche Bank หั่นคาดการณ์ราคาอย่างมีนัยสำคัญ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงเกือบ 0.7% ในวันนี้ โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจาก Deutsche Bank ปรับลดมุมมองต่อตลาดโลหะมีค่าอย่างมีนัยสำคัญ
ธนาคารได้ปรับลดคาดการณ์ราคาเฉลี่ยทองคำในไตรมาส 3 ปี 2026 ลงเหลือ 4,300 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และในไตรมาส 4 เหลือ 4,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ คิดเป็นการปรับลดมากกว่า 22% และ 17% ตามลำดับ
น่าสนใจว่าเพียงช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา Deutsche Bank ยังเคยมองว่าทองคำมีโอกาสพุ่งขึ้นสู่ระดับ 6,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนจากปัญหาการขาดดุลงบประมาณ แนวโน้มลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐ (De-dollarization) และการลดสัดส่วนการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของธนาคารกลางในกลุ่มประเทศเกิดใหม่
ทำไมทองคำและ Silver จึงปรับตัวลง?
การเปลี่ยนแปลงมุมมองครั้งนี้มีสาเหตุหลักจากการที่ตลาดปรับคาดการณ์ว่า Fed จะดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
Deutsche Bank ระบุว่า การปรับมุมมองต่อดอกเบี้ยของ Fed และความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้กลายเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อราคาทองคำ
ภายใต้กรณีฐาน (Base Case) ธนาคารคาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงสิ้นปี 2026 แต่หากมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีก 3-4 ครั้ง ราคาทองคำอาจร่วงลงสู่บริเวณ 3,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ปัจจัยลบอื่น ๆ ที่กดดันตลาด ได้แก่
- Goldman Sachs ปรับลดเป้าหมายราคาทองคำสิ้นปีลง 500 ดอลลาร์ เหลือ 4,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และไม่คาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยในปี 2026
- Bank of America ถอยห่างจากเป้าหมายเดิมที่ 6,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยมองว่าเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงอาจทำให้ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อไป
- เงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF ทองคำ สะท้อนว่าความต้องการลงทุนอ่อนแอกว่ารอบตลาดกระทิงก่อนหน้า
- ราคาทองคำในจีนที่ซื้อขายต่ำกว่าตลาด Comex บ่งชี้ว่าการนำเข้าทองคำของจีนอาจไม่สามารถเป็นแรงหนุนสำคัญให้ตลาดได้ในระยะสั้น
- แม้ว่าธนาคารกลางทั่วโลกยังคงเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดของตลาดทองคำ แต่แรงสนับสนุนดังกล่าวอาจเห็นผลชัดเจนในระยะยาวมากกว่าระยะสั้น
Silver ร่วงหนักกว่าทองคำ
- แม้ว่าทองคำมักได้รับประโยชน์จากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่ตั้งแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ราคาทองคำกลับปรับตัวลดลงมากกว่า 22%
- ขณะที่ Silver มีผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่ยิ่งกว่า โดยสูญเสียมูลค่าประมาณ 1 ใน 3 ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ และร่วงลงมากกว่า 5% ในการซื้อขายล่าสุด
- สัญญาทองคำล่วงหน้าปิดตลาดวันอังคารลดลงประมาณ 1.3% สู่บริเวณ 4,149 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำ Spot เคยร่วงลงใกล้ระดับ 4,090 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- อีกหนึ่งปัจจัยกดดันสำคัญคือการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ โดย ดัชนี Dollar Index (DXY) ปรับตัวขึ้นราว 0.8% นับตั้งแต่การประชุม Fed ครั้งล่าสุด
นักลงทุนจับตารายงานเงินเฟ้อ PCE
- บททดสอบสำคัญถัดไปของตลาดทองคำคือการประกาศตัวเลข PCE Inflation ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญมากที่สุด
- หากตัวเลขออกมาสูงกว่าคาด อาจช่วยตอกย้ำมุมมองว่า Fed จะยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบเข้มงวด ส่งผลให้ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นต่อ
- สำหรับทองคำ นี่ถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากทองคำไม่ให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย และต้องแข่งขันกับสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น
- ภาพรวมในปัจจุบันสะท้อนว่า ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะผลักดันราคาทองคำและ Silver ให้ปรับตัวขึ้นได้อีกต่อไป ตราบใดที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแข็งแกร่ง ดอลลาร์ยังทรงตัวในระดับสูง และ Fed ยังคงใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด โลหะมีค่าทั้งสองชนิดอาจยังเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง
📊 มุมมองทางเทคนิค GOLD (D1)
- จากกราฟรายวัน ราคาทองคำกำลังทดสอบจุดต่ำสุดในระยะสั้นบริเวณ 4,000 – 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์
- ขณะเดียวกัน ดัชนี RSI รายวัน ลดลงมาอยู่ต่ำกว่า 34 เล็กน้อย ซึ่งเริ่มเข้าใกล้เขต Oversold หรือภาวะขายมากเกินไป
- นอกจากนี้ การซื้อขายในช่วงหลายวันที่ผ่านมายังถูกครอบงำด้วยปริมาณการขาย (Selling Volume) เป็นหลัก สะท้อนว่าแรงกดดันจากฝั่งขายยังคงมีอิทธิพลต่อตลาด แม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณว่าโมเมนตัมขาลงอาจค่อย ๆ ชะลอตัวลงก็ตาม
ที่มา: xStation5
สำหรับ Silver ราคาปรับตัวลงทะลุจุดต่ำสุดระยะสั้นที่ทำไว้เมื่อวันที่ 23 มีนาคมไปแล้ว และระหว่างการซื้อขายล่าสุดยังร่วงลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2025 เป็นการชั่วคราว
Source: xStation5
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