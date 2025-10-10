อ่านเพิ่มเติม
08:38 · 10 ตุลาคม 2025

Dollar Update: ดอลลาร์แข็งค่าที่สุดในรอบ 2 เดือน 💲📈

ประเด็นหลัก
USDIDX
ดัชนี
-
-
EUR/USD
ฟอเร็ก
-
-
ประเด็นหลัก

  • USDIDX ปรับตัวขึ้น ราว 1.65% ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน

  • แม้ดอลลาร์แข็งค่า แต่ แนวโน้มกลับตัวอย่างยั่งยืนยังไม่ชัดเจน เนื่องจากตลาดคาดว่า สหรัฐฯ อาจลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

  • ดัชนีดอลลาร์ปรับขึ้น 4 วันติดต่อกัน (+0.6%) ทะยานสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน

  • ราคาทะลุ EMA100 (เส้นม่วงเข้ม) ซึ่งเคยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี 2022

  • แรงกดดันเริ่มคลายหลังดัชนีแตะ ต่ำสุดในรอบ 3 ปี เดือนมิถุนายน แต่ การกลับตัวแนวโน้มระยะยาวยังไม่น่าจะเกิด เนื่องจาก ทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ อาจยังคงผ่อนคลาย

  • USDIDX ทะลุเหนือ EMA100 แล้ว (Source: xStation5)

  • ตลาด swap ประเมิน ความน่าจะเป็น 75% ที่สหรัฐฯ จะลดดอกเบี้ย 2 ครั้งภายในปี 2025

  • Fed ยังคง ระมัดระวัง เน้นความเสี่ยงคู่ (เงินเฟ้อสูงและการว่างงานเพิ่ม)

  • แม้การหยุดพักผ่อนมาตรการผ่อนคลายตั้งแต่ธ.ค. 2024 สิ้นสุดแล้ว แต่ การเปลี่ยนทิศทางเป็น dovish อย่างแท้จริงยังไม่เกิด

  • ตลาดฟิวเจอร์สกำลัง ประเมินโอกาสลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ (Source: Bloomberg Finance LP)

  • ดอลลาร์แข็งค่า แม้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ยอดผู้ว่างงานรายสัปดาห์วันนี้ไม่เผยแพร่

  • นักลงทุนหันไปจับตาเศรษฐกิจ “โลกอื่น” โดยเฉพาะ ฝรั่งเศสที่สถานการณ์การเมืองวุ่นวาย

  • ยูโรอ่อนค่าประมาณ 1.5% สัปดาห์นี้ เป็นการปรับตัวลงรายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่ พ.ย. 2024

EURUSD on weekly interval. Source: xStation5

10 ตุลาคม 2025, 16:23

10 ตุลาคม 2025, 16:20

10 ตุลาคม 2025, 15:35

10 ตุลาคม 2025, 15:17

