Dollar Update: ดอลลาร์แข็งค่าที่สุดในรอบ 2 เดือน 💲📈

USDIDX ปรับตัวขึ้น ราว 1.65% ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ แตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน
แม้ดอลลาร์แข็งค่า แต่ แนวโน้มกลับตัวอย่างยั่งยืนยังไม่ชัดเจน เนื่องจากตลาดคาดว่า สหรัฐฯ อาจลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม
ดัชนีดอลลาร์ปรับขึ้น 4 วันติดต่อกัน (+0.6%) ทะยานสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน
ราคาทะลุ EMA100 (เส้นม่วงเข้ม) ซึ่งเคยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ปี 2022
แรงกดดันเริ่มคลายหลังดัชนีแตะ ต่ำสุดในรอบ 3 ปี เดือนมิถุนายน แต่ การกลับตัวแนวโน้มระยะยาวยังไม่น่าจะเกิด เนื่องจาก ทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐฯ อาจยังคงผ่อนคลาย
USDIDX ทะลุเหนือ EMA100 แล้ว (Source: xStation5)
ตลาด swap ประเมิน ความน่าจะเป็น 75% ที่สหรัฐฯ จะลดดอกเบี้ย 2 ครั้งภายในปี 2025
Fed ยังคง ระมัดระวัง เน้นความเสี่ยงคู่ (เงินเฟ้อสูงและการว่างงานเพิ่ม)
แม้การหยุดพักผ่อนมาตรการผ่อนคลายตั้งแต่ธ.ค. 2024 สิ้นสุดแล้ว แต่ การเปลี่ยนทิศทางเป็น dovish อย่างแท้จริงยังไม่เกิด
ตลาดฟิวเจอร์สกำลัง ประเมินโอกาสลดดอกเบี้ยสหรัฐฯ (Source: Bloomberg Finance LP)
ดอลลาร์แข็งค่า แม้ไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ เช่น ยอดผู้ว่างงานรายสัปดาห์วันนี้ไม่เผยแพร่
นักลงทุนหันไปจับตาเศรษฐกิจ “โลกอื่น” โดยเฉพาะ ฝรั่งเศสที่สถานการณ์การเมืองวุ่นวาย
ยูโรอ่อนค่าประมาณ 1.5% สัปดาห์นี้ เป็นการปรับตัวลงรายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่ พ.ย. 2024
EURUSD on weekly interval. Source: xStation5
