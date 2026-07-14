แย่กว่าฟองสบู่ Dot-com: หุ้น IBM ร่วงหนัก

International Business Machines (IBM) เปิดเผยผลประกอบการเบื้องต้นสำหรับไตรมาส 2 ปี 2026 โดยสามารถกล่าวได้ว่าผลลัพธ์ดังกล่าวเป็น ความผิดหวังครั้งใหญ่ สำหรับนักลงทุน
ราคาหุ้นของบริษัท ร่วงลงเกือบ 20% ส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในวงกว้างเช่นกัน
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: IBM (D1) (13.07.2026)
การปรับฐานอย่างรุนแรงของหุ้น IBM เกิดขึ้นเกือบจะตรงกับช่วงเวลาที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA100 และ EMA200 ส่งสัญญาณที่เรียกว่า “Golden Cross” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างหายาก
เมื่อพิจารณาจากระดับ Fibonacci และการเคลื่อนไหวของราคาครั้งสำคัญในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หุ้นอาจปิดการซื้อขายต่ำกว่าระดับ Fibonacci 78.6% ที่บริเวณประมาณ 240 ดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่แนวรับที่แข็งแกร่งและทะลุได้ยากกว่าจะอยู่บริเวณ 215 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นระดับที่นักลงทุนฝั่งซื้อเข้ามาปกป้องหลายครั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ที่มา: xStation5
ทำไมตลาดถึงตอบสนองรุนแรงขนาดนี้?
สัญญาณเชิงลบจากผลประกอบการครั้งนี้มีความรุนแรงอย่างมาก แต่ก็ยังไม่ใช่ภาพที่ชัดเจนทั้งหมด
ตัวเลขหลักจากรายงาน หากพิจารณาเพียงผิวเผิน ยังไม่เพียงพอที่จะอธิบายแรงเทขายรุนแรงเช่นนี้สำหรับบริษัทขนาดใหญ่อย่าง IBM โดยในช่วงเปิดตลาด บริษัทสูญเสียมูลค่าตลาด (Market Capitalization) มากกว่า 50 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
รายละเอียดผลประกอบการ:
- รายได้ (Revenue): 17.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เทียบกับคาดการณ์ที่ 17.8 พันล้านดอลลาร์
- กำไรต่อหุ้น (EPS): 2.93 ดอลลาร์
แม้จะดูดีขึ้น แต่ยังต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาดที่อย่างน้อย 3.00 ดอลลาร์
ผลประกอบการครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางช่วงเวลาที่มูลค่าหุ้น IBM ปรับตัวขึ้นอย่างมาก จากความคาดหวังเกี่ยวกับการเติบโตในธุรกิจ Quantum Computing และ AI
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2026 ราคาหุ้นปรับขึ้นจากประมาณ 215 ดอลลาร์ ไปเกือบแตะ 300 ดอลลาร์
ดังนั้น แม้การพลาดเป้าหมายผลประกอบการเพียงเล็กน้อย ก็สามารถทำให้ตลาดปรับมูลค่าหุ้นลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากนักลงทุนคาดหวังการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Operating Leverage) อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยดังกล่าวเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถอธิบายการร่วงลงเกือบ 20% ได้ทั้งหมด
ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ความเห็นของ CEO เกี่ยวกับ Capex
กุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจปฏิกิริยาของตลาดอยู่ที่ความเห็นของ CEO เกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน (Capital Expenditure: Capex)
CEO ของ IBM ระบุว่า ในช่วงปลายไตรมาสที่ผ่านมา ลูกค้าเริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางการใช้จ่ายด้าน Capex อย่างรวดเร็ว โดยหันไปลงทุนในธุรกิจ Memory มากขึ้น ซึ่งกำลังกลายเป็นข้อจำกัดสำคัญในวงจรการลงทุนด้านเทคโนโลยี
ฝ่ายบริหารยอมรับอย่างเปิดเผยว่า ปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกดดันต่อผลประกอบการของบริษัท อย่างน้อยตลอดช่วงที่เหลือของปีงบประมาณปัจจุบัน
สถานการณ์ของ IBM ยังสะท้อนประเด็นที่กว้างขึ้น:
หากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง IBM กำลังได้รับผลกระทบจากราคาหน่วยความจำ (Memory Prices) ที่สูงขึ้น บริษัทอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมก็อาจเผชิญแรงกดดันในลักษณะเดียวกัน
อีกหนึ่งปัจจัยที่เพิ่มความกังวลคือ IBM ไม่ได้มีธรรมเนียมในการประกาศผลประกอบการเบื้องต้น (Preliminary Release) เป็นประจำ
เดิมทีผลประกอบการมีกำหนดเผยแพร่ในวันที่ 22 กรกฎาคม แต่บริษัทกลับประกาศข้อมูลล่วงหน้า ซึ่งสร้างความไม่แน่นอน กระตุ้นการเก็งกำไร และเพิ่มความสงสัยในหมู่นักลงทุน ส่งผลต่อพฤติกรรมของราคาหุ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ การปรับตัวลง 15–20% ยังไม่ได้สะท้อนถึงการเสื่อมถอยของความสามารถในการทำกำไรอย่างรุนแรง
แต่เป็นการสะท้อนว่า ตลาดกำลังกังวลเกี่ยวกับการเลื่อนออกไปของรายได้ในอนาคต (Revenue Timing Shift) มากกว่าการสูญเสียการเติบโตอย่างถาวร
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