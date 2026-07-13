  
08:40 · 13 กรกฎาคม 2026

ด่วน: อิหร่านและสหรัฐฯ กลับมาเจรจากันอีกครั้ง?! น้ำมันปรับตัวลง หุ้นฟื้นตัวเล็กน้อย!

ราคาน้ำมันกำลังลดทอนแรงบวกบางส่วนจากช่วงก่อนหน้า (OIL: +0.3%) ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq กำลังพยายามกลับเข้าสู่แดนบวก (US100: -0.2%) หลังตลาดตอบรับถ้อยแถลงล่าสุดของ Donald Trump ซึ่งเปิดทางให้มีความเป็นไปได้ในการกลับมาเจรจาหยุดยิงในตะวันออกกลางอีกครั้ง

กราฟราคาน้ำมันดิบ Brent (OIL) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq (US100, สีน้ำเงิน กลับด้าน)
ที่มา: xStation5

ตามโพสต์ล่าสุดบนโซเชียลมีเดีย Donald Trump ระบุว่า อิหร่านได้ติดต่อขอให้สหรัฐฯ เดินหน้าการเจรจาต่อ และสหรัฐฯ ได้ตอบรับที่จะดำเนินการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม Trump ระบุอย่างชัดเจนว่า ข้อตกลงหยุดยิงก่อนหน้านี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว

เขาปิดท้ายโพสต์ด้วยลายเซ็นอย่างเป็นทางการ พร้อมข้อความขอบคุณสำหรับความสนใจ

Source: Truth Social

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