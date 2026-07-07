มุมมองตลาดสัปดาห์นี้: EasyJet เซอร์ไพรส์กับข้อเสนอใหม่ ขณะตลาดจับตาฤดูกาลประกาศผลประกอบการ

ตลาดการเงินกำลังสะท้อนบรรยากาศเชิงบวกของแฟนบอลอังกฤษในเช้าวันนี้ โดยดัชนีหุ้นยุโรปเปิดตลาดในแดนบวก และฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ คาดว่าจะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน โดยคู่เงิน USD/JPY กลับมาอยู่เหนือระดับ 162.00 ซึ่งเพิ่มโอกาสที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นอาจเข้ามาแทรกแซงตลาดมากขึ้น เพื่อชะลอการอ่อนค่าของเงินเยน
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่มีปัจจัยสำคัญที่สร้างแรงกระเพื่อมต่อตลาดมากนัก ยกเว้นประเด็นที่ EasyJet มีแนวโน้มถูกเข้าซื้อกิจการโดย Castlelake ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นประมาณ 10%
ขณะเดียวกัน ช่องแคบฮอร์มุซ (Strait of Hormuz) ยังคงเปิดให้เดินเรือได้ ฤดูกาลประกาศผลประกอบการกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วัน และฟุตบอลโลกยังคงเป็นประเด็นข่าวหลัก หลังทีมชาติอังกฤษผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้อย่างโดดเด่น
ตลาดสหรัฐฯ เริ่มสะท้อนข้อมูลตลาดแรงงาน
ในช่วงเริ่มต้นสัปดาห์ซื้อขายเต็มรูปแบบแรกของไตรมาส 3 ตลาดยังคงอยู่ระหว่างประเมินข้อมูลที่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐฯ กำลังชะลอตัว
จำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Payrolls) เพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง ในเดือนที่ผ่านมา และมีการปรับลดตัวเลขย้อนหลังของสองเดือนก่อนหน้า
เมื่อรวมกับราคาน้ำมันที่ลดลงต่อเนื่อง โดย Brent crude กลับมาต่ำกว่า 72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ปัจจัยเหล่านี้ได้ลดโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ตลาดก็ยังมองว่าการปรับลดดอกเบี้ยอาจยังไม่เกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้เช่นกัน
หลังข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอ นักลงทุนจะจับตารายงาน FOMC Minutes ในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความเห็นที่แตกต่างระหว่าง:
- กลุ่มกรรมการ Fed ที่กังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังเหนียวแน่น รวมถึงผู้ว่าการคนใหม่ Kevin Warsh
- กลุ่มกรรมการที่ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงจากตลาดแรงงานที่อ่อนแอ
ธีม AI สะดุดระยะสั้น
การเคลื่อนไหวของตลาดเมื่อสัปดาห์ก่อนมีประเด็นสำคัญหลายอย่าง:
1. ตัวเลข Payrolls เดือนมิถุนายนอ่อนแอกว่าคาดอย่างมาก ประกอบกับความเห็นของ Kevin Warsh ที่ระบุว่า ความคาดหวังเงินเฟ้อลดลง ควรช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed
อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย Yield อายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 11 bps
ตัวเลขดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องติดตาม เนื่องจากตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ ปิดทำการในวันศุกร์จากวันหยุด 4 กรกฎาคม ดังนั้น Yield อาจปรับลดลงในวันจันทร์หลังกลับมาเปิดทำการ
ขณะเดียวกัน Yield ในยุโรปยังทรงตัว ซึ่งอาจทำให้ตลาดพันธบัตรยุโรปต้องรอดูทิศทางจากตลาดสหรัฐฯ
2. ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ หลัก เช่น Dow Jones, S&P 500 และ Nasdaq ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าธีม AI จะเริ่มเจอแรงสะดุด
OPEC เพิ่มกำลังผลิต กดดันราคาน้ำมัน
แรงกดดันด้านราคาน้ำมันยังคงดำเนินต่อ หลังสถานการณ์หยุดยิงในตะวันออกกลางยังคงอยู่ และกลุ่ม OPEC มีมติเพิ่มกำลังผลิตอีก 188,000 บาร์เรลต่อวัน
การเพิ่มอุปทานดังกล่าวกำลังสร้างภาวะน้ำมันล้นตลาด และอาจกดดันราคาน้ำมันต่อไป
ขณะเดียวกัน การเจรจาเพื่อสร้างสันติภาพระยะยาวยังคงดำเนินต่อในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่
ปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับตลาดการเงินคือ ช่องแคบฮอร์มุซ
ขณะนี้ช่องแคบยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ และยังไม่มีเหตุการณ์ที่อาจทำให้เส้นทางเดินเรือถูกปิด
นี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ราคาน้ำมันลดลงมากกว่า 1% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และ Brent crude เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงต้นของระดับ 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
สถานการณ์นี้เป็นผลดีต่อแนวโน้มเงินเฟ้อทั่วโลก และอาจช่วยจำกัดแรงกดดันให้ธนาคารกลางต่าง ๆ ต้องขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้รายงาน FOMC Minutes จะมีท่าทีเข้มงวดก็ตาม
หุ้น AI ยังผันผวน แต่ยังไม่ใช่จุดจบของธีม AI
แม้ว่าดัชนีหุ้นหลักจะมีสัปดาห์ที่แข็งแกร่งและปรับตัวขึ้น แต่ภายในตลาดยังมีความผันผวน โดยเฉพาะกลุ่ม AI
กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ยังคงมีความผันผวนในช่วงต้นไตรมาส 3 หลังจากทำผลงานโดดเด่นอย่างมากในไตรมาส 2
แม้การพักฐานจะเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ แต่ควรสังเกตว่าในเชิงฤดูกาล เดือนกรกฎาคมมักเป็นเดือนที่ตลาดหุ้นทำผลงานดี
ดังนั้น การปรับฐานของหุ้น AI บางตัวอาจไม่ได้หมายความว่าแนวโน้ม AI ได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว
มี 2 ปัจจัยหลักที่ทำให้ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ Philadelphia ปรับตัวลงเกือบ 6% ในสัปดาห์ก่อน:
1. Apple สามารถซื้อหน่วยความจำจากจีนได้
ข่าวดังกล่าวสร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตชิปหน่วยความจำบางรายในสหรัฐฯ
- SanDisk ลดลง 13%
- Micron ลดลง 14%
- Intel ลดลง 6.5%
อย่างไรก็ตาม ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งรวมบริษัทอย่าง Nvidia, AMD และ Arm Holdings ยังคงเพิ่มขึ้นถึง 76% ตั้งแต่ต้นปี
ดังนั้น การเคลื่อนไหวล่าสุดดูเหมือนเป็นการพักฐานมากกว่าการยอมแพ้ของตลาด
อย่างไรก็ตาม ข่าวของ Apple อาจเป็นสัญญาณว่าผลตอบแทนง่าย ๆ จากธีม AI อาจผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
ในอีกด้านหนึ่ง การที่ Apple ลดต้นทุนด้านหน่วยความจำอาจช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อ และอาจจำกัดการขึ้นราคาสินค้าของ Apple
2. Meta เริ่มขายบริการ AI Compute
การที่ Meta เริ่มขายกำลังประมวลผล AI ของตัวเองอาจสะท้อน 2 ประเด็น:
- บริษัทอาจลงทุนเกินความจำเป็นในช่วงการลงทุน AI ของกลุ่ม Hyperscaler
- โครงสร้างพื้นฐาน AI มีต้นทุนสูงมาก และการให้บริการดังกล่าวอาจกลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่
สัปดาห์นี้ตลาดจะจับตาว่า ความกังวลเรื่อง จุดสูงสุดของการลงทุน AI (Peak AI Spending) จะยังคงกดดันหุ้นเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นหน่วยความจำต่อไปหรือไม่ หรือหุ้นชิปจะกลับมาปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังว่า Fed จะลดความเข้มงวดด้านดอกเบี้ย
EasyJet มุ่งสู่เส้นทางข้ามมหาสมุทร
ราคาหุ้น EasyJet พุ่งขึ้นมากกว่า 10% ในวันจันทร์ หลังคณะกรรมการบริษัทประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับบริษัทสินเชื่อเอกชน Castlelake สำหรับการเข้าซื้อกิจการสายการบินราคาประหยัด
หลังจาก Castlelake เสนอซื้อหลายครั้งและถูกปฏิเสธ ข้อเสนอใหม่ที่ระดับ 6.90 ปอนด์ต่อหุ้น ดูเหมือนจะได้รับการยอมรับ
ข้อเสนอนี้ประเมินมูลค่า EasyJet ที่ประมาณ 5.5 พันล้านปอนด์ และ Castlelake มีเวลาถึงวันที่ 3 สิงหาคม ในการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้อาจเพิ่มการถกเถียงว่า บริษัทสหรัฐฯ กำลังเข้าซื้อแบรนด์อังกฤษชื่อดังในราคาถูก
ราคาหุ้น EasyJet ฟื้นตัวเต็มที่จากแรงขายหลังสงครามอิหร่านเริ่มต้นขึ้น แต่ยังไม่สามารถกลับไปสู่ระดับก่อนโควิด ซึ่งบริษัทเคยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 14 ปอนด์ต่อหุ้น
ดังนั้น เวลาอาจหมดลงสำหรับผู้บริหาร EasyJet ในการผลักดันราคาหุ้นด้วยตัวเอง ทำให้การถูกซื้อกิจการกลายเป็นทางเลือกที่มีโอกาสมากที่สุด
แม้ EasyJet จะเป็นบริษัทขนาดเล็กในตลาดสหรัฐฯ และอยู่ในดัชนี FTSE 250 แต่ประเด็นสำคัญกว่าคือ EasyJet เป็นหนึ่งในชื่อแบรนด์การบินอังกฤษที่มีเอกลักษณ์ และกำลังตกอยู่ในมือของนักลงทุนสหรัฐฯ
ดีลนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ เพราะสะท้อนถึงการเติบโตที่จำกัดของตลาดหุ้นอังกฤษ และการที่หุ้นอังกฤษทำผลงานต่ำกว่าตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทสหรัฐฯ มีโอกาสเข้าซื้อกิจการในอังกฤษ
ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในสัปดาห์นี้
แม้ว่าข้อมูลเศรษฐกิจจะไม่มากนัก แต่การเริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 จะมีความสำคัญอย่างมากต่อทิศทางตลาดหุ้นในช่วงถัดไป
1. จับตาผู้ผลิตชิปเกาหลีใต้
ดัชนีหุ้นเกาหลีใต้ได้รับความสนใจอย่างมากในปีนี้ หลัง Kospi ปรับตัวขึ้นถึง 90% ตั้งแต่ต้นปี
อย่างไรก็ตาม ดัชนีเริ่มอ่อนแรงในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ถูกเทขาย
สัปดาห์นี้อาจเจอกับความท้าทายใหม่:
- SK Hynix จะเริ่มซื้อขายในสหรัฐฯ ผ่านการจดทะเบียนรอง (Secondary Listing) ตั้งแต่วันจันทร์ โดยบริษัทต้องการระดมทุน 28 พันล้านดอลลาร์
- Samsung จะรายงานผลประกอบการในวันอังคาร คาดว่ากำไรจะเพิ่มขึ้นถึง 18 เท่า และไตรมาส 2 อาจเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกันที่ยอดขายทำสถิติสูงสุด
รายได้ไตรมาส 2 คาดว่าจะอยู่ที่ 56.3 พันล้านดอลลาร์
แนวโน้มธุรกิจในอนาคตของ Samsung จะเป็นปัจจัยสำคัญ เพราะความต้องการหน่วยความจำคาดว่าจะยังแข็งแกร่งต่อเนื่องถึงปีหน้า
Samsung เป็นซัพพลายเออร์สำคัญของ Nvidia, Google และ Apple
หาก Samsung ให้แนวโน้มเชิงบวก อาจช่วยฟื้นความเชื่อมั่นในหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ AI เพราะสะท้อนว่าการลงทุน AI อาจยังไม่ถึงจุดสูงสุด
2. ดัชนี ISM Services PMI ของสหรัฐฯ
หลังข้อมูลตลาดแรงงานอ่อนแอเมื่อสัปดาห์ก่อน ตลาดจะจับตาว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่งเพียงใด หากไม่นับรวมแรงหนุนจากการลงทุน AI
หนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญคือ ISM Services PMI
ตลาดคาดว่าตัวเลขเดือนมิถุนายนจะลดลงเล็กน้อยจาก 54.5 เหลือ 54.0
นักลงทุนจะให้ความสนใจกับ:
- ดัชนีการจ้างงาน
- คำสั่งซื้อใหม่ (New Orders)
หากตัวเลขดังกล่าวลดลง อาจเป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัว ซึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อตลาดหุ้น เพราะสะท้อนว่าเศรษฐกิจโดยรวมอาจไม่สามารถเติบโตตามกระแส AI ได้
สถานการณ์ดังกล่าวอาจหยุดการหมุนเงินลงทุนไปยังกลุ่มอื่น เช่น หุ้นสุขภาพ และหุ้นผู้บริโภค
ประมาณการ GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตาปรับลดลงอย่างมากในสัปดาห์ก่อน จาก 2.5% เหลือ 1.2%
แม้ตัวเลขนี้ยังถือว่าสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในยุโรป แต่เป็นข้อมูลที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะสะท้อนว่าการชะลอตัวของตลาดแรงงานอาจเป็นผลจากการชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมในสหรัฐฯ
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ทุกสายตาจับจ้องข้อมูลภาคบริการสหรัฐฯ
กราฟประจำวัน: USDJPY – การเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม? (03.07.2026)
ปฏิทินเศรษฐกิจ: ตลาดกำลังจับตาอะไรหลัง NFP? (03.07.2026)
Morning Wrap: ตลาดเอเชียปิดบวก ความเชื่อมั่นกำลังกลับคืนสู่ตลาดหรือไม่? (03.07.2026)