  
14:20 · 23 กรกฎาคม 2026

ปฏิทินเศรษฐกิจ: จับตาบิ๊กเทค วิกฤตอิหร่าน และผลประชุม ECB ⏰

ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดวันนี้

วันนี้ตลาดจับตา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท Big Tech, ความตึงเครียดเกี่ยวกับอิหร่าน และ การตัดสินใจด้านอัตราดอกเบี้ยของ ECB

📌 อะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาด?

  • การใช้จ่ายด้าน AI ของ Big Tech กดดันความเชื่อมั่นนักลงทุน – แม้ Alphabet และ Tesla จะรายงานรายได้แข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นของทั้งสองบริษัทกลับปรับตัวลง หลังตลาดกังวลต่อแผนลงทุน (CapEx) ที่พุ่งสูง โดย Alphabet วางแผนเพิ่ม CapEx เป็น 205,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 ขณะที่ CapEx ของ Tesla เพิ่มขึ้น 142% YoY ในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า นักลงทุนจะจับตาผลประกอบการของ Meta, Microsoft, Amazon และ Apple พร้อมประเมินแผนการลงทุนด้าน AI ควบคู่ไปกับผลกำไร
  • ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากความตึงเครียดในอิหร่าน – ประธานาธิบดี Donald Trump ประกาศโจมตีโครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ Pickaxe Mountain ขณะที่มีรายงานเหตุโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอีกครั้งนอกชายฝั่งซาอุดีอาระเบีย ด้าน Goldman Sachs เตือนว่า Brent อาจทะลุ 120 ดอลลาร์/บาร์เรลในไตรมาส 4 หากการหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซยังคงยืดเยื้อ
  • ECB เตรียมประกาศมติอัตราดอกเบี้ยเวลา 14:15 น. – ตลาดคาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิม โดยอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์อยู่ที่ 2.40% และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ 2.25% อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะจับตาถ้อยแถลงของประธาน ECB ในเวลา 14:45 น. เพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในอิหร่านที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง
  • UniCredit รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด – ธนาคารมีกำไรสุทธิไตรมาส 2 อยู่ที่ 2.9 พันล้านยูโร ขณะที่ CEO Andrea Orcel ระบุว่าความคืบหน้าของดีลเข้าซื้อ Commerzbank กำลังดำเนินไปในทิศทางที่ "ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"

📅 ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

  • ตลาดแรงงานออสเตรเลียแข็งแกร่งเกินคาด – การจ้างงานเพิ่มขึ้น 76,300 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้เพียง 15,100 ตำแหน่ง สะท้อนภาพเชิง Hawkish ต่อแนวโน้มนโยบายของ RBA และอาจลดโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้น
  • ช่วงที่เหลือของวัน นักลงทุนจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และแคนาดา โดยเฉพาะ ยอดค้าปลีก และ ข้อมูลตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่คาดว่าจะเป็นตัวกำหนดทิศทางความผันผวนของตลาดมากที่สุดยังคงเป็น ผลการประชุม ECB และ พัฒนาการของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำมันและดัชนีหุ้นทั่วโลก

ก่อนตลาดยุโรปเปิดทำการ นักลงทุนจับตาผลประกอบการของ Nestlé, UniCredit, TotalEnergies, Thermo Fisher, RTX และ Lockheed Martin ขณะที่ SAP และ Intel จะประกาศผลประกอบการ หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการ โดยตัวเลขและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทเหล่านี้อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดในระยะสั้น

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