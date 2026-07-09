ปฏิทินเศรษฐกิจ: โฟกัส ECB Minutes, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และงบ PepsiCo

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้: จับตา ECB Minutes, ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ และผลประกอบการ PepsiCo
ปฏิทินเศรษฐกิจในวันนี้อาจสร้างความผันผวนให้กับ EUR/USD, พันธบัตรรัฐบาล และก๊าซธรรมชาติ โดยนักลงทุนจะจับตาข้อมูลการค้าของเยอรมนี, รายงานการประชุม ECB (ECB Minutes) และรายงานตลาดแรงงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ
ในช่วงท้ายของวัน ความสนใจจะหันไปที่ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐฯ, รายงานปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลังของ EIA, ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed และ ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ขณะที่ PepsiCo (PEP.US) จะเป็นบริษัทแรกที่เปิดเผยผลประกอบการ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ อย่างไม่เป็นทางการ
📅 ปฏิทินเศรษฐกิจ
07:00 GMT – เยอรมนี – ดุลการค้า (ปรับฤดูกาลแล้ว)
- ตัวเลขจริง: 19.1 พันล้านยูโร
- คาดการณ์: 14.8 พันล้านยูโร
- ครั้งก่อน: 14.5 พันล้านยูโร
07:00 GMT – เยอรมนี – การนำเข้า (MoM, ปรับฤดูกาลแล้ว)
- ตัวเลขจริง: -2.5%
- คาดการณ์: -0.8%
- ครั้งก่อน: +1.2%
07:00 GMT – เยอรมนี – การส่งออก (MoM, ปรับฤดูกาลแล้ว)
- ตัวเลขจริง: +0.9%
- คาดการณ์: -0.4%
- ครั้งก่อน: +0.9%
12:30 GMT – ยูโรโซน – รายงานการประชุม ECB (ECB Minutes)
13:30 GMT – สหรัฐฯ – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
- คาดการณ์: 217,000 ราย
- ครั้งก่อน: 215,000 ราย
13:30 GMT – สหรัฐฯ – จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง
- คาดการณ์: 1.814 ล้านราย
- ครั้งก่อน: 1.814 ล้านราย
15:00 GMT – สหรัฐฯ – ยอดขายบ้านมือสอง
- คาดการณ์: 4.20 ล้านยูนิต
- ครั้งก่อน: 4.17 ล้านยูนิต
15:00 GMT – สหรัฐฯ – ยอดขายบ้านมือสอง (MoM)
- คาดการณ์: 1.0%
- ครั้งก่อน: 3.2%
15:30 GMT – สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงปริมาณก๊าซธรรมชาติคงคลัง (EIA)
- คาดการณ์: 58 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
- ครั้งก่อน: 87 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
🏦 กำหนดการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลาง
14:00 GMT – John Williams (ธนาคารกลางสหรัฐฯ - Fed)
17:00 GMT – Michael Barr (ธนาคารกลางสหรัฐฯ - Fed)
18:30 GMT – Christopher Waller (ธนาคารกลางสหรัฐฯ - Fed)
20:30 GMT – Andrew Breeden (ธนาคารกลางอังกฤษ - BoE)
📊 ผลประกอบการบริษัท
11:00 GMT – PepsiCo (PEP.US)
ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส
EUR/USD และ PepsiCo (กราฟ D1)
EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าทั้งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 200 วัน (EMA200) และ 50 วัน (EMA50) ซึ่งแสดงด้วยเส้นสีแดงและสีส้ม สะท้อนว่าแนวโน้มขาลงในภาพรวมยังคงอยู่
ที่มา: xStation 5
หุ้น PepsiCo ปรับตัวลดลงเกือบ 20% จากจุดสูงสุดล่าสุด และปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่าเส้น EMA200 อยู่ประมาณ 5 ดอลลาร์สหรัฐ
หากผลประกอบการออกมาแข็งแกร่ง ก็อาจช่วยให้ราคาหุ้นกลับขึ้นไปเหนือระดับทางเทคนิคสำคัญนี้ และเป็นสัญญาณสนับสนุนการกลับตัวของแนวโน้ม
ปัจจุบัน แนวรับสำคัญ อยู่บริเวณ 130–132 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับที่เคยมีแรงซื้อกลับเข้ามา ขณะที่ แนวต้านหลัก อยู่ในช่วง 147–150 ดอลลาร์ต่อหุ้น
หากราคาสามารถ ทะลุแนวต้านดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ก็อาจเปิดโอกาสให้หุ้นปรับตัวขึ้นต่อไปยังบริเวณ 170 ดอลลาร์ต่อหุ้น ได้
Source: xStation 5
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