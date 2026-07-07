Economic Calendar: ภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีกำลังฟื้นตัวหรือไม่? (07.07.2026)

เยอรมนี
- ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (Durable Goods Orders) ของเยอรมนีเมื่อวานนี้ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด โดยขยายตัว 6.2%
- ขณะที่ตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) เดือนพฤษภาคมที่ประกาศในวันนี้ก็แข็งแกร่งกว่าคาดเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบรายเดือน
- อย่างไรก็ตาม เยอรมนียังคงรอผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่นายกรัฐมนตรี Friedrich Merz ประกาศเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณ 500,000 ล้านยูโร สำหรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุข ภาคพลังงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
ยูโรโซน
- อัตราเงินเฟ้อ PPI ของยูโรโซนในเดือนพฤษภาคมปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ 5.9% ซึ่งสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้เป็นส่วนใหญ่
- ด้านยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยไม่มีความประหลาดใจต่อตลาด
สหรัฐอเมริกา
- ดัชนี PMI เดือนมิถุนายนของสหรัฐฯ ถูกปรับลดลงเล็กน้อย โดยดัชนีรวม (Composite PMI) อยู่ที่ 51.9 ซึ่งสะท้อนว่าเศรษฐกิจเริ่มชะลอตัวเมื่อเทียบกับการเติบโตที่แข็งแกร่งถึง 2.7% ในไตรมาสแรก
ฮังการี
- อัตราเงินเฟ้อทั้งสองตัวชี้วัดของฮังการีอยู่ในระดับต่ำในเดือนมิถุนายน โดยเงินเฟ้อทั่วไป (Headline Inflation) ลดลงมาอยู่ที่ 1.7% ซึ่งต่ำกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลาง
- สถานการณ์ดังกล่าวทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่ ธนาคารกลางฮังการี (MNB) จะเดินหน้าผ่อนคลายนโยบายการเงินต่อไป หลังจากในการประชุมครั้งล่าสุดได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอยู่ที่ 6%
ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันอังคาร
สหราชอาณาจักร
11:30 น. – ถ้อยแถลงของ Andrew Bailey ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ (BoE)
สหรัฐอเมริกา
12:00 น. – ถ้อยแถลงของ Michelle Bowman กรรมการ FOMC
12:00 น. – ดุลการค้า (Trade Balance) เดือนพฤษภาคม
- คาดการณ์: -78.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
- ครั้งก่อน: -55.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
บริษัทที่ประกาศผลประกอบการ
- Penguin Solutions (PENG.US) – หลังตลาดปิด (AMC)
- Kura Sushi (KRUS.US) – หลังตลาดปิด (AMC)
3 ตลาดที่น่าจับตา
US100
ฟิวเจอร์สของ Nasdaq 100 ปรับตัวลดลงมากกว่า 1% โดยแรงกดดันต่อหุ้นผู้นำด้าน AI กลับมาอีกครั้ง หลัง Samsung เปิดเผยผลประกอบการเบื้องต้นไตรมาส 2 ซึ่งกลายเป็นปัจจัยกระตุ้นแรงขายในกลุ่มเทคโนโลยี
กาแฟและโกโก้
ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคากาแฟและโกโก้ปรับตัวขึ้นมากกว่า 40% ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นใน กานา และ โกตดิวัวร์ รวมถึงฝนตกหนักใน บราซิล ซึ่งคาดว่าได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์ เอลนีโญ (El Niño) ในปีนี้
EUR/USD
คู่เงิน EUR/USD ฟื้นตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดช่วงปลายเดือนมิถุนายน และยังคงเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1.14 เล็กน้อย
ในวันพุธ ตลาดจะจับตาการเผยแพร่ รายงานการประชุม FOMC (FOMC Minutes) ครั้งล่าสุด ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางของเงินดอลลาร์สหรัฐและตลาดการเงินทั่วโลก
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