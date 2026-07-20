  
14:11 · 20 กรกฎาคม 2026

Economic Calendar: จับตาเงินเฟ้อเยอรมนี-แคนาดา พร้อมชุดข้อมูลเศรษฐกิจโปแลนด์

ปฏิทินเศรษฐกิจ

ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางตลาด หลังมีรายงานว่าสหรัฐฯ โจมตีเป้าหมายในอิหร่าน ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นเหนือระดับ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อีกครั้ง ขณะเดียวกัน การปรับฐานของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป และช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ไฮไลต์ของวันนี้อยู่ที่ตัวเลขเงินเฟ้อและข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ นักลงทุนจะจับตาดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนี รวมถึงข้อมูล PPI และภาคการผลิตของโปแลนด์ ก่อนปิดท้ายด้วยการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของแคนาดา ซึ่งอาจสร้างความผันผวนให้กับคู่เงิน CAD ดัชนีหุ้นยุโรป และตลาดพันธบัตร

ไฮไลต์จากช่วงการซื้อขายเอเชีย

  • ธนาคารกลางจีน (PBoC) คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี (LPR) อายุ 1 ปี และ 5 ปี ไว้ที่ 3.00% และ 3.50% ตามที่ตลาดคาด
  • ดุลการค้าของนิวซีแลนด์เดือนมิถุนายนอยู่ที่ 23 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 250 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์
  • ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด Marine Day

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้

08:00 น. เยอรมนี

  • ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. (MoM)
    คาดการณ์: 0.3% | ครั้งก่อน: -0.2%

08:00 น. เยอรมนี

  • ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. (YoY)
    คาดการณ์: 2.2% | ครั้งก่อน: 1.9%

09:30 น. โปแลนด์

  • ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (YoY) เดือนมิ.ย.
    คาดการณ์: 4.1% | ครั้งก่อน: 7.2%

09:30 น. โปแลนด์

  • ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (YoY) เดือนมิ.ย.
    คาดการณ์: 2.4% | ครั้งก่อน: 1.6%

09:30 น. โปแลนด์

  • ผลผลิตภาคก่อสร้าง (YoY) เดือนมิ.ย.
    คาดการณ์: 3.9% | ครั้งก่อน: 5.0%

09:30 น. โปแลนด์

  • ค่าจ้างเฉลี่ยภาคธุรกิจ (YoY) เดือนมิ.ย.
    คาดการณ์: 5.8% | ครั้งก่อน: 5.6%

09:30 น. โปแลนด์

  • การจ้างงานภาคธุรกิจ (YoY) เดือนมิ.ย.
    คาดการณ์: -0.9% | ครั้งก่อน: -0.9%

14:30 น. แคนาดา

  • ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย. (MoM)
    คาดการณ์: 1.0% | ครั้งก่อน: -0.2%

14:30 น. แคนาดา

  • ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนมิ.ย. (YoY)
    คาดการณ์: 3.2% | ครั้งก่อน: 2.9%

16:00 น. สหรัฐฯ

  • Conference Board Leading Index เดือนมิ.ย.
    คาดการณ์: 0.1% | ครั้งก่อน: -0.1%

ปฏิทินประกาศผลประกอบการ

ก่อนตลาดเปิด

  • Ryanair Holdings

หลังตลาดปิด

  • Crown Holdings
  • Steel Dynamics
  • Zions Bancorporation
  • W.R. Berkley

3 ตลาดที่น่าจับตา

USD/CAD – ตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) ของแคนาดาจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางค่าเงินดอลลาร์แคนาดา และส่งผลต่อการคาดการณ์นโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา

DAX (DE40) – ข้อมูลเงินเฟ้อภาคผู้ผลิตของเยอรมนีและตัวเลขเศรษฐกิจยุโรปจะมีอิทธิพลต่อทิศทางตลาดหุ้นเยอรมนีและดัชนีหุ้นยุโรป

Brent Crude (OIL) – ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงสร้าง Geopolitical Risk Premium ให้กับราคาน้ำมัน ส่งผลให้ตลาดพลังงานทั่วโลกมีแนวโน้มผันผวนต่อเนื่อง

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