Economic Calendar: อะไรจะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดในสัปดาห์นี้? (29.06.2026)

Economic Calendar: ปัจจัยไหนจะขับเคลื่อนตลาดสัปดาห์นี้? (29.06.2026)
สัปดาห์นี้เต็มไปด้วยข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์สำคัญที่อาจเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดการเงินทั่วโลก
สัปดาห์เริ่มต้นด้วยการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจรองหลายรายการ พร้อมการเปิดงาน ECB Forum ณ เมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกส ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการประชุมของผู้ว่าการธนาคารกลางที่สำคัญที่สุดของปี และอาจส่งสัญญาณใหม่เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเศรษฐกิจขนาดใหญ่
วันอังคาร ตลาดจะจับตาดัชนี PMI ของจีนประจำเดือนมิถุนายน รวมถึงตัวเลขเงินเฟ้อของหลายประเทศในยุโรป
วันพุธ ความสนใจจะกลับมาที่งาน Sintra Forum อีกครั้ง โดยมีสุนทรพจน์ของ ประธาน ECB Christine Lagarde และ Christopher Waller เวลา 14:00 น.
วันพฤหัสบดีจะเป็นวันซื้อขายสุดท้ายของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ก่อนเข้าสู่วันหยุดยาวเนื่องในโอกาสครบรอบ 250 ปีวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ ทำให้รายงาน Non-Farm Payrolls (NFP) ซึ่งเป็นข้อมูลตลาดแรงงานที่สำคัญที่สุดของสหรัฐฯ จะประกาศเร็วกว่าปกติในวันดังกล่าว
ส่วนวันศุกร์ บรรยากาศการซื้อขายจะค่อนข้างเงียบ โดยตลาดจะติดตามคำกล่าวของผู้ว่าการธนาคารกลางหลายแห่งเป็นหลัก
ข้อมูลสำคัญจากช่วงเช้าตลาดเอเชีย
ญี่ปุ่น
ยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมออกมาสูงกว่าคาด และขยายตัวในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2023
การบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและค่าเงินเยนที่อ่อนค่า อาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสนับสนุนให้ ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อ
อย่างไรก็ตาม ตลาดยังไม่ได้สะท้อนโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยภายในสิ้นปีอย่างเต็มที่ โดยให้น้ำหนักไว้ประมาณ 87% ขณะที่คู่เงิน USD/JPY ยังคงมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้ระดับ 162
ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันจันทร์
สเปน: ดัชนี HICP (มิถุนายน)
🕗 08:00 น.
คาดการณ์: 3.0%
ครั้งก่อน: 3.2%
ยูโรโซน: ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
🕙 10:00 น.
ครั้งก่อน: 93.5
ยูโรโซน: เปิดงาน ECB Forum และสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde
🕗 20:00 น.
วันอังคาร (ก่อนเวลา 10:00 น.)
ญี่ปุ่น: อัตราว่างงาน (พฤษภาคม)
🕧 00:30 น.
คาดการณ์: 2.5%
ครั้งก่อน: 2.5%
ญี่ปุ่น: ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (พฤษภาคม)
🕐 00:50 น.
คาดการณ์: 1.2%
ครั้งก่อน: 2.0%
ออสเตรเลีย: รายงานการประชุม RBA
🕝 02:30 น.
จีน: ดัชนี PMI (มิถุนายน)
🕝 02:30 น.
ครั้งก่อน: 50.5
สหราชอาณาจักร: ตัวเลข GDP (ปรับปรุงไตรมาส 1)
🕖 07:00 น.
ตัวเลขเบื้องต้น: 1.1%
สวีเดน: ยอดค้าปลีก (พฤษภาคม)
🕖 07:00 น.
ครั้งก่อน: 4.7%
ฝรั่งเศส: ดัชนี HICP (มิถุนายน)
🕢 07:45 น.
คาดการณ์: 2.0%
ครั้งก่อน: 2.4%
โปแลนด์: CPI (มิถุนายน)
🕣 08:30 น.
คาดการณ์: 2.7%
ครั้งก่อน: 3.1%
ผลประกอบการบริษัท
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AeroVironment (AVAV.US) – หลังตลาดปิด (AMC)
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Richtech Robotics (RR.US) – หลังตลาดปิด (AMC)
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Nuvve Holding (NVVE.US) – หลังตลาดปิด (AMC)
3 ตลาดที่น่าจับตา
เงินเยนญี่ปุ่น (JPY)
คู่เงิน USD/JPY กำลังเข้าใกล้ระดับจิตวิทยาที่ 162 ซึ่งอาจกระตุ้นให้ BOJ เข้าแทรกแซงค่าเงินอีกครั้ง ขณะเดียวกัน ข้อมูลเศรษฐกิจของญี่ปุ่นประจำเดือนพฤษภาคมอาจส่งผลให้ตลาดปรับมุมมองต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
โลหะเงิน (Silver)
ราคาโลหะเงินปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่า 59 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ลดลงเกือบครึ่งจากจุดสูงสุดในเดือนมกราคม ขณะที่อัตราส่วน Gold/Silver Ratio กลับมาอยู่บริเวณ 70
น้ำมันดิบและ LNG
ความยั่งยืนของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านถูกตั้งคำถามอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์ แม้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย และทั้งสองฝ่ายมีกำหนดกลับเข้าสู่การเจรจาอีกครั้งในวันอังคาร ซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางราคาพลังงานในระยะสั้น
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Michał Jóźwiak
นักวิเคราะห์ตลาดการเงิน, XTB
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