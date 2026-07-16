Economic Calendar: จับตาผลประกอบการ ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และถ้อยแถลง Fed ชิงความสนใจนักลงทุน

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลประกอบการ ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และถ้อยแถลง Fed ชิงความสนใจนักลงทุน
ฤดูกาลประกาศผลประกอบการกำลังเข้าสู่ช่วงเข้มข้น ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ มีแผนขยายปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลาง และเจ้าหน้าที่ Fed หลายรายเตรียมกล่าวสุนทรพจน์หลังการประกาศดัชนี PPI ล่าสุด กล่าวได้ว่าปัจจัยสำคัญหลายด้านเกิดขึ้นพร้อมกัน ทำให้นักลงทุนต้องแยกแยะปัจจัยพื้นฐานออกจากกระแสข่าว โดยเฉพาะในช่วงที่หุ้นกลุ่ม AI ยังคงเผชิญแรงกดดัน
ผลประกอบการของ TSMC ที่ประกาศออกมาในช่วงเช้าไม่สามารถสร้างแรงหนุนให้ตลาดได้ โดยหุ้นของบริษัทในการซื้อขายนอกเวลาทำการของสหรัฐฯ ปรับตัวลงราว 1.4% วันนี้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงเป็นปัจจัยหลักที่อาจสร้างความผันผวนให้ Wall Street อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed รวมถึงรายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติของ EIA ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดค่าเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ควบคู่กับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์
ในมุมมองเศรษฐกิจมหภาค ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดของวัน เนื่องจากผู้บริโภคสหรัฐฯ กำลังเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการใช้เงินออมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัวเลขนี้มีความสำคัญต่อการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและนโยบายของ Fed
ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญช่วงเช้า
สหราชอาณาจักร (GDP)
- GDP เดือนพฤษภาคม (MoM) ขยายตัว 0.1% ตามที่ตลาดคาด
- GDP รายไตรมาส (QoQ) ขยายตัว 0.7% สูงกว่าคาดที่ 0.5%
- GDP รายปี (YoY) ขยายตัว 1.3% ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 1.4%
สหราชอาณาจักร (ภาคอุตสาหกรรมและการค้า)
- ผลผลิตภาคการผลิต (Manufacturing) ขยายตัว 2.3% YoY สูงกว่าคาดที่ 1.9%
- ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมหดตัว 0.5% MoM แย่กว่าคาดที่ -0.1%
- ขาดดุลการค้าลดลงเหลือ 18.66 พันล้านปอนด์ ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 23.3 พันล้านปอนด์
ปฏิทินเศรษฐกิจ
10:00 น. อิตาลี
- CPI (YoY) เดือนมิถุนายน
- คาดการณ์: 3.0%
- ครั้งก่อน: 3.2%
11:00 น. ยูโรโซน
- ดุลการค้า (Trade Balance, ปรับฤดูกาล)
- คาดการณ์: 2.5 พันล้านยูโร
- ครั้งก่อน: 1.3 พันล้านยูโร
14:00 น. โปแลนด์
- Core Inflation (ไม่รวมอาหารและพลังงาน)
- คาดการณ์: 3.0%
- ครั้งก่อน: 3.1%
14:15 น. แคนาดา
- Housing Starts
- คาดการณ์: 258,000
- ครั้งก่อน: 261,400
14:30 น. สหรัฐฯ
- Retail Sales (MoM)
- คาดการณ์: 0.2%
- ครั้งก่อน: 0.9%
- Retail Sales ex-Autos (MoM)
- คาดการณ์: -0.1%
- ครั้งก่อน: 0.8%
- Philadelphia Fed Manufacturing Index
- คาดการณ์: 13
- ครั้งก่อน: 10.3
- Initial Jobless Claims
- คาดการณ์: 216,000
- ครั้งก่อน: 215,000
16:00 น. สหรัฐฯ
- Pending Home Sales (MoM)
- คาดการณ์: -0.5%
- ครั้งก่อน: 3.8%
16:30 น. สหรัฐฯ
- รายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติของ EIA
- ครั้งก่อน: 61 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
18:30 น. สหรัฐฯ
- ถ้อยแถลงของ Lorie Logan สมาชิก FOMC
19:25 น. สหรัฐฯ
- ถ้อยแถลงของ Jeffrey Schmid สมาชิก FOMC
ผลประกอบการสำคัญของ Wall Street
- TSMC
- UnitedHealthcare
- GE Aerospace
- Netflix
3 ตลาดที่ต้องจับตา
GBPUSD
เงินปอนด์กำลังตอบรับข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษที่ประกาศออกมาจำนวนมาก โดย GDP รายไตรมาสและภาคการผลิตที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนมุมมองเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อย่างไรก็ตาม ทิศทางของ GBPUSD ในช่วงที่เหลือของวันจะขึ้นอยู่กับผลการประกาศยอดค้าปลีกสหรัฐฯ
EURPLN
เวลา 14:00 น. จะมีการประกาศ Core Inflation ของโปแลนด์ ซึ่งตลาดคาดว่าจะชะลอลงจาก 3.1% เหลือ 3.0% ตัวเลขนี้มีความสำคัญต่อการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อภายในประเทศ และอาจส่งผลต่อท่าทีของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) รวมถึงสร้างความผันผวนให้กับค่าเงินซลอตีและหุ้นกลุ่มธนาคารของโปแลนด์
Nasdaq / US100
เวลา 14:30 น. ตลาดจะจับตายอดค้าปลีกสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดของวัน พร้อมกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี Philadelphia Fed
ตลาดคาดว่ายอดค้าปลีกจะชะลอตัวลง โดยยอดค้าปลีกพื้นฐาน (ไม่รวมรถยนต์) อาจหดตัว 0.1% หากข้อมูลออกมาอ่อนแอกว่าคาด อาจกระตุ้นความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวรุนแรง และกดดันบรรยากาศการลงทุนใน Wall Street แต่หากตัวเลขออกมาตามคาด ก็อาจช่วยเสริมความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ได้มากขึ้น
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