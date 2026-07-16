  
14:27 · 16 กรกฎาคม 2026

Economic Calendar: จับตาผลประกอบการ ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และถ้อยแถลง Fed ชิงความสนใจนักลงทุน

ปฏิทินเศรษฐกิจ: ผลประกอบการ ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ และถ้อยแถลง Fed ชิงความสนใจนักลงทุน

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการกำลังเข้าสู่ช่วงเข้มข้น ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ มีแผนขยายปฏิบัติการทางทหารในตะวันออกกลาง และเจ้าหน้าที่ Fed หลายรายเตรียมกล่าวสุนทรพจน์หลังการประกาศดัชนี PPI ล่าสุด กล่าวได้ว่าปัจจัยสำคัญหลายด้านเกิดขึ้นพร้อมกัน ทำให้นักลงทุนต้องแยกแยะปัจจัยพื้นฐานออกจากกระแสข่าว โดยเฉพาะในช่วงที่หุ้นกลุ่ม AI ยังคงเผชิญแรงกดดัน

ผลประกอบการของ TSMC ที่ประกาศออกมาในช่วงเช้าไม่สามารถสร้างแรงหนุนให้ตลาดได้ โดยหุ้นของบริษัทในการซื้อขายนอกเวลาทำการของสหรัฐฯ ปรับตัวลงราว 1.4% วันนี้ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังคงเป็นปัจจัยหลักที่อาจสร้างความผันผวนให้ Wall Street อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ Fed รวมถึงรายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติของ EIA ซึ่งอาจส่งผลต่อตลาดค่าเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ควบคู่กับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์

ในมุมมองเศรษฐกิจมหภาค ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดของวัน เนื่องจากผู้บริโภคสหรัฐฯ กำลังเผชิญแรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและการใช้เงินออมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตัวเลขนี้มีความสำคัญต่อการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและนโยบายของ Fed

ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญช่วงเช้า

สหราชอาณาจักร (GDP)

  • GDP เดือนพฤษภาคม (MoM) ขยายตัว 0.1% ตามที่ตลาดคาด
  • GDP รายไตรมาส (QoQ) ขยายตัว 0.7% สูงกว่าคาดที่ 0.5%
  • GDP รายปี (YoY) ขยายตัว 1.3% ต่ำกว่าคาดเล็กน้อยที่ 1.4%

สหราชอาณาจักร (ภาคอุตสาหกรรมและการค้า)

  • ผลผลิตภาคการผลิต (Manufacturing) ขยายตัว 2.3% YoY สูงกว่าคาดที่ 1.9%
  • ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมหดตัว 0.5% MoM แย่กว่าคาดที่ -0.1%
  • ขาดดุลการค้าลดลงเหลือ 18.66 พันล้านปอนด์ ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 23.3 พันล้านปอนด์

ปฏิทินเศรษฐกิจ

10:00 น. อิตาลี

  • CPI (YoY) เดือนมิถุนายน
  • คาดการณ์: 3.0%
  • ครั้งก่อน: 3.2%

11:00 น. ยูโรโซน

  • ดุลการค้า (Trade Balance, ปรับฤดูกาล)
  • คาดการณ์: 2.5 พันล้านยูโร
  • ครั้งก่อน: 1.3 พันล้านยูโร

14:00 น. โปแลนด์

  • Core Inflation (ไม่รวมอาหารและพลังงาน)
  • คาดการณ์: 3.0%
  • ครั้งก่อน: 3.1%

14:15 น. แคนาดา

  • Housing Starts
  • คาดการณ์: 258,000
  • ครั้งก่อน: 261,400

14:30 น. สหรัฐฯ

  • Retail Sales (MoM)
    • คาดการณ์: 0.2%
    • ครั้งก่อน: 0.9%
  • Retail Sales ex-Autos (MoM)
    • คาดการณ์: -0.1%
    • ครั้งก่อน: 0.8%
  • Philadelphia Fed Manufacturing Index
    • คาดการณ์: 13
    • ครั้งก่อน: 10.3
  • Initial Jobless Claims
    • คาดการณ์: 216,000
    • ครั้งก่อน: 215,000

16:00 น. สหรัฐฯ

  • Pending Home Sales (MoM)
  • คาดการณ์: -0.5%
  • ครั้งก่อน: 3.8%

16:30 น. สหรัฐฯ

  • รายงานสต็อกก๊าซธรรมชาติของ EIA
  • ครั้งก่อน: 61 พันล้านลูกบาศก์ฟุต

18:30 น. สหรัฐฯ

  • ถ้อยแถลงของ Lorie Logan สมาชิก FOMC

19:25 น. สหรัฐฯ

  • ถ้อยแถลงของ Jeffrey Schmid สมาชิก FOMC

ผลประกอบการสำคัญของ Wall Street

  • TSMC
  • UnitedHealthcare
  • GE Aerospace
  • Netflix

3 ตลาดที่ต้องจับตา

GBPUSD

เงินปอนด์กำลังตอบรับข้อมูลเศรษฐกิจอังกฤษที่ประกาศออกมาจำนวนมาก โดย GDP รายไตรมาสและภาคการผลิตที่แข็งแกร่งช่วยสนับสนุนมุมมองเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) อย่างไรก็ตาม ทิศทางของ GBPUSD ในช่วงที่เหลือของวันจะขึ้นอยู่กับผลการประกาศยอดค้าปลีกสหรัฐฯ

EURPLN

เวลา 14:00 น. จะมีการประกาศ Core Inflation ของโปแลนด์ ซึ่งตลาดคาดว่าจะชะลอลงจาก 3.1% เหลือ 3.0% ตัวเลขนี้มีความสำคัญต่อการประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อภายในประเทศ และอาจส่งผลต่อท่าทีของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) รวมถึงสร้างความผันผวนให้กับค่าเงินซลอตีและหุ้นกลุ่มธนาคารของโปแลนด์

Nasdaq / US100

เวลา 14:30 น. ตลาดจะจับตายอดค้าปลีกสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดของวัน พร้อมกับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและดัชนี Philadelphia Fed

ตลาดคาดว่ายอดค้าปลีกจะชะลอตัวลง โดยยอดค้าปลีกพื้นฐาน (ไม่รวมรถยนต์) อาจหดตัว 0.1% หากข้อมูลออกมาอ่อนแอกว่าคาด อาจกระตุ้นความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวรุนแรง และกดดันบรรยากาศการลงทุนใน Wall Street แต่หากตัวเลขออกมาตามคาด ก็อาจช่วยเสริมความเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ได้มากขึ้น

 

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