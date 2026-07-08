Economic Calendar: จับตารายงานการประชุม FOMC และท่าทีสายเหยี่ยวของ RBNZ

สถานการณ์ที่เป็นปัจจัยหลักซึ่งกำลังกำหนดทิศทางความเชื่อมั่นของตลาดการเงินทั่วโลก คือการยกระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอย่างรุนแรง หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางทหารตอบโต้กัน ส่งผลให้ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เห็นราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว นักลงทุนกำลังจับตาความเสี่ยงของการขยายวงความขัดแย้ง รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเส้นทางการขนส่งพลังงานของโลก
ขณะเดียวกัน ตลาดยังรอคอยเหตุการณ์เศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ นั่นคือการเผยแพร่รายงานการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC Minutes) ในช่วงค่ำวันนี้ โดยนักลงทุนจะวิเคราะห์เอกสารดังกล่าวเพื่อค้นหาสัญญาณเชิง Hawkish และแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยเฉพาะหลังจากอัตราเงินเฟ้อ CPI ยังอยู่ในระดับสูงที่ 4.2% YoY ขณะที่ข้อมูลตลาดแรงงานเดือนมิถุนายนเริ่มส่งสัญญาณอ่อนแอลง
คาดว่าความผันผวนจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นพิเศษในคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐ ดัชนีหุ้นวอลล์สตรีท และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ
เหตุการณ์สำคัญในช่วงการซื้อขายเอเชีย
- ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (OCR) อีก 25 จุดพื้นฐาน สู่ระดับ 2.50% พร้อมกลับเข้าสู่วงจรการคุมเข้มนโยบายการเงิน เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง
- คู่สกุลเงิน NZD/USD พุ่งขึ้นเกือบ 2% ทันที หลังแถลงการณ์ของ RBNZ มีน้ำเสียงเชิง Hawkish
- ตลาดพลังงานปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI พุ่งสูงขึ้น หลังมีรายงานการปะทะกันโดยตรงระหว่างกองกำลังสหรัฐฯ และอิหร่าน
ปฏิทินเศรษฐกิจ
16:00 น. สหรัฐฯ
- สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง (Wholesale Inventories) เดือนต่อเดือน (MoM)
- คาดการณ์: 0.3%
- ครั้งก่อน: 0.3%
16:30 น. สหรัฐฯ
- การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันดิบของ EIA
- คาดการณ์: ไม่มีข้อมูล
- ครั้งก่อน: -3.775 ล้านบาร์เรล
16:30 น. สหรัฐฯ
- การเปลี่ยนแปลงสต็อกน้ำมันเบนซินของ EIA
- คาดการณ์: ไม่มีข้อมูล
- ครั้งก่อน: -2.333 ล้านบาร์เรล
20:00 น. สหรัฐฯ
- รายงานการประชุม FOMC (FOMC Minutes)
- คาดการณ์: ไม่มีข้อมูล
- ครั้งก่อน: ไม่มีข้อมูล
ประกาศผลประกอบการบริษัท
- AZZ Inc. (ก่อนตลาดเปิด)
- Helen of Troy Ltd. (ก่อนตลาดเปิด)
- Levi Strauss & Co. (หลังตลาดปิด)
- PriceSmart Inc. (หลังตลาดปิด)
ตลาดที่น่าจับตา
🛢️ น้ำมันดิบ (WTI / Brent)
ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุด หลังความขัดแย้งทางทหารและการปะทะกันระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันมี Geopolitical Risk Premium เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
💵 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) / EURUSD
ทั้งดัชนีดอลลาร์และคู่เงิน EUR/USD มีแนวโน้มเผชิญความผันผวนสูงในคืนนี้ หลังการเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC ซึ่งจะส่งผลต่อการประเมินของตลาดเกี่ยวกับโอกาสในการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในระยะถัดไป
📈 ตลาดหุ้นวอลล์สตรีท (ดัชนีหลัก)
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงอ่อนไหวต่อถ้อยแถลงในรายงานการประชุม Fed ไม่ว่าจะมีน้ำเสียงเชิง Hawkish หรือ Dovish โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดกำลังเกิดการหมุนเวียนเงินลงทุนระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม (Sector Rotation) และหุ้นเทคโนโลยียังคงเผชิญแรงกดดันต่อเนื่อง
Chart of the Day: EURUSD ถูกกดดันจากทั้ง Fed, ECB และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง
Morning Wrap: ความตึงเครียดในอ่าวเปอร์เซียปะทุอีกครั้ง ดันน้ำมันกลับมาเป็นจุดสนใจของตลาด
Nasdaq ถูกเทขาย 🚩 DeepSeek และผลประกอบการ Samsung กดดันหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์
📈 น้ำมันพุ่งขึ้น 2%