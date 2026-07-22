Economic Calendar: จับตาผลประกอบการ Tesla และ Google

ฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ กำลังเข้าสู่ช่วงที่คึกคัก โดยเมื่อวานนี้ General Motors รายงานผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าคาด
รายได้ของบริษัทอยู่ที่ 48,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 47,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 3.57 ดอลลาร์ สูงกว่าคาดการณ์ที่ 3.20 ดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังปรับเพิ่มคาดการณ์ผลการดำเนินงานสำหรับทั้งปีขึ้นอีกหลายเปอร์เซ็นต์
วันนี้ถึงคิวของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่นักลงทุนจับตา โดย Tesla และ Google จะประกาศผลประกอบการรายไตรมาส
ด้านข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค วันนี้ค่อนข้างเงียบ หลังตัวเลขสำคัญของวันได้ประกาศไปแล้ว โดยเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักร แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะออกมาต่ำกว่าคาด แต่ยังไม่มากพอที่จะทำให้นักลงทุนลดการเดิมพันว่า ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
🌏 ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ
วันอังคาร
เยอรมนี
ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 15.8 จุด ในเดือนกรกฎาคม สะท้อนความคาดหวังต่อเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นอย่างชัดเจน
ขณะที่ดัชนีประเมินภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเพิ่มขึ้นเพียง 3.4 จุด มาอยู่ที่ -77.6 จุด แสดงให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันยังถูกประเมินว่าอ่อนแอ
Achim Wambach ประธาน ZEW ระบุว่า การปฏิรูปเศรษฐกิจเริ่มเห็นผล ทั้งภาคการส่งออกและอุปสงค์ภายในประเทศปรับตัวดีขึ้น แม้ว่าภาคยานยนต์ยังคงเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่อ่อนแอที่สุด
ฮังการี
อีกประเด็นที่ตลาดจับตาคือการที่ธนาคารกลางฮังการี (MNB) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 2 นับตั้งแต่เกิดสงครามอิหร่าน
การลดดอกเบี้ยเกิดจากเงินเฟ้อที่ลดลงเหลือ 1.7% ต่ำกว่ากรอบเป้าหมายที่ 3% ±1%
แม้จะปรับลดดอกเบี้ยแล้ว แต่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของฮังการียังสูงกว่าโปแลนด์ 2 จุดเปอร์เซ็นต์ จึงยังมีช่องว่างสำหรับการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม หากการเติบโตของค่าจ้างที่แท้จริงซึ่งยังอยู่ที่ประมาณ 7% ไม่เป็นอุปสรรค
วันพุธ
สหราชอาณาจักร
เงินเฟ้อเดือนมิถุนายนของสหราชอาณาจักรชะลอลงมากกว่าคาด โดย Headline CPI ลดลงเหลือ 2.6% จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม Core CPI ยังคงอยู่ที่ 2.6% ขณะที่เงินเฟ้อภาคบริการลดลงเพียงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.6% ซึ่งยังเป็นปัจจัยที่ธนาคารกลางอังกฤษกังวล
ตลาดยังคงคาดว่า BoE จะปรับขึ้นดอกเบี้ย 2 ครั้ง ภายในปีนี้ โดยครั้งแรกอาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน ส่วนการประชุมวันที่ 30 กรกฎาคม ยังไม่น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย
📆 ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันพุธ
- 🇵🇱 ยอดค้าปลีก (Retail Sales) เดือนมิถุนายน
- เวลา: 08:30 น.
- ครั้งก่อน: 3.0%
- คาดการณ์: 5.3%
- 🇵🇱 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
- เวลา: 08:30 น.
- ครั้งก่อน: -9.9
- คาดการณ์: -10.2
- 🇿🇦 CPI เดือนมิถุนายน
- เวลา: 09:00 น.
- ครั้งก่อน: 4.5%
- คาดการณ์: 4.7%
- 🇺🇸 สต็อกน้ำมันดิบ DOE
- เวลา: 15:30 น.
- ครั้งก่อน: -1.692 ล้านบาร์เรล
- คาดการณ์: -1.950 ล้านบาร์เรล
วันพฤหัสบดี
- 🇦🇺 อัตราว่างงานเดือนมิถุนายน
- เวลา: 02:30 น.
- ครั้งก่อน: 4.4%
- คาดการณ์: 4.4%
- 🇵🇱 อัตราว่างงานเดือนมิถุนายน
- เวลา: 08:30 น.
- ครั้งก่อน: 5.9%
- คาดการณ์: 5.8%
🗂️ ผลประกอบการบริษัท
ก่อนตลาดเปิด (BMO)
- AT&T ($T.US)
- Philip Morris ($PM.US)
- GE Vernova ($GEV.US)
หลังตลาดปิด (AMC)
- Tesla ($TSLA.US)
- Alphabet ($GOOGL.US)
- IBM ($IBM.US)
- ServiceNow ($NOW.US)
- Southwest Airlines ($LUV.US)
📊 3 ตลาดที่ต้องจับตา
US500
วันนี้ถือเป็นวันที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์สำหรับฤดูกาลประกาศผลประกอบการของบริษัทสหรัฐฯ โดยตลาดจะจับตาผลประกอบการของ Tesla, Alphabet (Google), AT&T และ IBM ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อดัชนีหุ้นและบรรยากาศการลงทุนโดยรวม
OIL
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรง หลังทหารสหรัฐฯ อย่างน้อย 3 นายเสียชีวิตจากการโจมตีของอิหร่านในจอร์แดนและอิรักเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีการโจมตีทางอากาศต่อเนื่องเป็นคืนที่ 11 แม้ผู้ไกล่เกลี่ยจาก กาตาร์ อียิปต์ และปากีสถาน จะเสนอแผนหยุดยิง 10 วัน แต่ทั้งสองฝ่ายยังคงเดินหน้าปฏิบัติการทางทหาร แม้จะส่งสัญญาณพร้อมกลับเข้าสู่การเจรจาก็ตาม
USDJPY
USDJPY พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 40 ปี โดยทะลุระดับ 163 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1986
ในระยะยาว ปัจจัยหลักยังคงมาจากการกลับมาของกลยุทธ์ Carry Trade แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา การอ่อนค่าของเงินเยนได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งผลักดันราคาพลังงานให้สูงขึ้น
ญี่ปุ่นพึ่งพาการนำเข้าพลังงานเกือบ 90% ของความต้องการทั้งหมด และแหล่งนำเข้าหลักส่วนใหญ่มาจากประเทศในตะวันออกกลาง ทำให้ค่าเงินเยนมีความอ่อนไหวต่อความเสี่ยงด้านพลังงานมากเป็นพิเศษ
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